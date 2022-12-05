Почему женщины не успевают отдыхать: несколько причин, с которыми можно разобраться

Женщины часто игнорируют свои чувства и тревоги — и придумывают отговорки, чтобы не менять пусть и тяжелый, но отлаженный образ жизни. Зачем просить кого-то помочь с детьми? Моя мама и бабушка прекрасно справлялись, так чем я хуже? Имею ли я право жаловаться на то, как устала каждый день убирать и готовить? Неужели я не в состоянии самостоятельно справиться с работой, школой и домом? Это обычные женские обязанности.

Каждой знакомо такое чувство, как груз ответственности. Он обрушивается снежным комом и чем дальше катится, тем больше и тяжелее становится. Женщина должна все планировать, контролировать, принимать решения, вести домашнее хозяйство, воспитывать детей, решать ежедневные проблемы — и все держать в голове.

Если разобраться в причинах, то можно понять, что же конкретно мешает находить время на полноценный и действительно полезный отдых. В этом нам поможет коуч Валентина Красникова.

Причина 1: чувство вины

Женщины очень погружены в заботы и беспокойство за детей и семью. Может казаться, что отдых забирает драгоценное время, которое можно было потратить на что-то более важное и более полезное. Знакомо?

Совет:

Помните важное правило во время авиаперелета? Сначала наденьте маску на себя, потом на ребенка. Это — не эгоизм, а жизненная необходимость. Отдохнувшая, счастливая мама — лучшая мама. Поэтому ваш отдых — инвестиция не только в себя, но и в благополучие вашей семьи.

Причина 2: „отдых — это зло“

Как ни странно, это самое распространенное заблуждение. В нашем обществе традиционно сложилось убеждение, что отдыхают только ленивые и плохие девочки. Отдых считается бесполезной тратой времени и даже эгоизмом.

Стоит только лечь (или даже сесть) отдохнуть, как в голове крутятся мысли: „Что ты сидишь? Столько можно было сделать за это время!“, „Как можно терять время, когда простаивает столько дел!“, „Лентяйка! Отдохнешь позже“.