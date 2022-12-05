Почему женщины не успевают отдыхать: несколько причин, с которыми можно разобраться
Почему мы забываем о своих интересах и ставим себя на последнее место? Этим и другими вопросами задается почти каждая из нас. Давайте разбираться вместе.
Женщины часто игнорируют свои чувства и тревоги — и придумывают отговорки, чтобы не менять пусть и тяжелый, но отлаженный образ жизни. Зачем просить кого-то помочь с детьми? Моя мама и бабушка прекрасно справлялись, так чем я хуже? Имею ли я право жаловаться на то, как устала каждый день убирать и готовить? Неужели я не в состоянии самостоятельно справиться с работой, школой и домом? Это обычные женские обязанности.
Каждой знакомо такое чувство, как груз ответственности. Он обрушивается снежным комом и чем дальше катится, тем больше и тяжелее становится. Женщина должна все планировать, контролировать, принимать решения, вести домашнее хозяйство, воспитывать детей, решать ежедневные проблемы — и все держать в голове.
Если разобраться в причинах, то можно понять, что же конкретно мешает находить время на полноценный и действительно полезный отдых. В этом нам поможет коуч Валентина Красникова.
Причина 1: чувство вины
Женщины очень погружены в заботы и беспокойство за детей и семью. Может казаться, что отдых забирает драгоценное время, которое можно было потратить на что-то более важное и более полезное. Знакомо?
Совет:
Помните важное правило во время авиаперелета? Сначала наденьте маску на себя, потом на ребенка. Это — не эгоизм, а жизненная необходимость. Отдохнувшая, счастливая мама — лучшая мама. Поэтому ваш отдых — инвестиция не только в себя, но и в благополучие вашей семьи.
Причина 2: „отдых — это зло“
Как ни странно, это самое распространенное заблуждение. В нашем обществе традиционно сложилось убеждение, что отдыхают только ленивые и плохие девочки. Отдых считается бесполезной тратой времени и даже эгоизмом.
Стоит только лечь (или даже сесть) отдохнуть, как в голове крутятся мысли: „Что ты сидишь? Столько можно было сделать за это время!“, „Как можно терять время, когда простаивает столько дел!“, „Лентяйка! Отдохнешь позже“.
Важно понимать, что отдых — это не пустая трата времени и не эгоизм. В первую очередь, это — превентивная мера на опережение проблем, болезней. И, конечно, главный залог восстановления ресурсов. Отдых сейчас экономит время, которое уйдет на лечение болезни потом.
Совет
Выбирайте правильный формат восстановления. Что чаще всего женщины выбирают в качестве ежедневного отдыха? Социальные сети, сериалы, ток-шоу… Спокойно посидеть, полистать ленту, отвлечься… На самом деле в это время ваш мозг перегружается пустой ненужной информацией и вместо „перезагрузки“ продолжает работать — только неэффективно, непродуктивно и бессмысленно.
Так что обязательно меняйте формат деятельности! Если вы устали физически — отдыхайте умственно. Самый идеальный вариант — любимая книга. И наоборот, если был долгий умственный труд, смените его на умеренную физическую нагрузку. Например, прогулку, езду на велосипеде, растяжку и другие виды деятельности.
Причина 3: пренебрежение сном
Это — самая главная ошибка! Никакой отдых не сравнится со сном. 15-45 минут дневного сна способны значительно увеличить эффективность работы до самого вечера.
Совет
Особенно актуально мамам младенцев: не пытайтесь переделать все дела во время дневного сна ребенка! Спит младенец — отдыхает и мама. Дневной сон — залог хорошего физического и эмоционального состояния. Используйте каждую свободную минуту для отдыха, а не для „залипания“ в социальных сетях.
И помните, что вас никто и никогда не заменит. Но и за вас никто не восстановится и не отдохнет. Иметь здоровую счастливую любящую маму и жену — самый ценный подарок для ребенка и всей семьи. Берегите себя, дорогие женщины!
Источник: Woman.ru