7 стильных и очень модных деталей для встречи года Черного Водяного Кролика

Открытая спина

Одним из главных трендов уходящего года (да что там, и года до него) можно назвать отсутствие ткани там, где мы привыкли. Открытые плечи, один рукав или – самое эффектное – открытая спина.

Если вы знаете, что сможете заставить себя не сутулиться по привычке хотя бы одну вечеринку, присмотритесь к боди с открытой спиной (лучше выбирать именно их, а не топы – боди лучше закрепляются, и риска, что одежду постоянно придется поправлять, почти нет) или таким платьям.

Важный момент – разумеется, нужно быть готовой выйти без белья. Ну или заранее подумать о силиконовом бюстгальтере на клейкой основе. Кстати, если боди плотно прилегает, можно использовать гладкие чашечки от купальника.

Вырезы на платье

Кроме спины, обнажить можно и талию – трудностей в поисках платья с пикантным вырезом точно не будет, они вышли чуть ли не в каждом новогоднем дропе.

Что важно знать в этом случае? Что такая одежда не скроет складочки на животе. Но нужно ли?

Сияющие стразы

Признаемся честно: это – один из наших самых любимых трендов. Гламурные нулевые тоже возвращаются, причем очень аккуратно и элегантно. Стразы осыпали, кажется, все. Они на колготках, белье, обуви, сумочках, аксессуарах и всей одежде.

С этим трендом аккуратность тоже пригодится: стразы могут сделать образ пикантнее и элегантнее, а могут запросто добавить пошлости и дешевизны.

Атласная ткань

Ну а это классика, которую не стоит игнорировать. Атласные ткани больше не смотрятся слишком серьезно и вполне подойдут даже для пижамных вечеринок.

Но будьте аккуратнее: на атласных вещах остаются следы даже от капель воды. Лайфхака, честно говоря, пока не знаем.

Бахрома

Ну какая вечеринка без бахромы? В этом году классическую из ниток потеснила куда более интересная – из бисера, бусин или стразов.

Такая деталь даже на минималистичном жакете актуального кроя преобразит самый простой образ с джинсами, а после праздника ее вполне можно внедрять и в повседневные образы.

Крупные украшения