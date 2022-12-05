7 стильных и очень модных деталей для встречи года Черного Водяного Кролика
Пора задуматься, как сделать свой образ для встречи 2023-го заметным. У lady.mail есть несколько предложений.
Открытая спина
Одним из главных трендов уходящего года (да что там, и года до него) можно назвать отсутствие ткани там, где мы привыкли. Открытые плечи, один рукав или – самое эффектное – открытая спина.
Если вы знаете, что сможете заставить себя не сутулиться по привычке хотя бы одну вечеринку, присмотритесь к боди с открытой спиной (лучше выбирать именно их, а не топы – боди лучше закрепляются, и риска, что одежду постоянно придется поправлять, почти нет) или таким платьям.
Важный момент – разумеется, нужно быть готовой выйти без белья. Ну или заранее подумать о силиконовом бюстгальтере на клейкой основе. Кстати, если боди плотно прилегает, можно использовать гладкие чашечки от купальника.
Вырезы на платье
Кроме спины, обнажить можно и талию – трудностей в поисках платья с пикантным вырезом точно не будет, они вышли чуть ли не в каждом новогоднем дропе.
Что важно знать в этом случае? Что такая одежда не скроет складочки на животе. Но нужно ли?
Сияющие стразы
Признаемся честно: это – один из наших самых любимых трендов. Гламурные нулевые тоже возвращаются, причем очень аккуратно и элегантно. Стразы осыпали, кажется, все. Они на колготках, белье, обуви, сумочках, аксессуарах и всей одежде.
С этим трендом аккуратность тоже пригодится: стразы могут сделать образ пикантнее и элегантнее, а могут запросто добавить пошлости и дешевизны.
Атласная ткань
Ну а это классика, которую не стоит игнорировать. Атласные ткани больше не смотрятся слишком серьезно и вполне подойдут даже для пижамных вечеринок.
Но будьте аккуратнее: на атласных вещах остаются следы даже от капель воды. Лайфхака, честно говоря, пока не знаем.
Бахрома
Ну какая вечеринка без бахромы? В этом году классическую из ниток потеснила куда более интересная – из бисера, бусин или стразов.
Такая деталь даже на минималистичном жакете актуального кроя преобразит самый простой образ с джинсами, а после праздника ее вполне можно внедрять и в повседневные образы.
Крупные украшения
Минимализм все еще в моде, но мы уже писали, что наконец-то в трендах уживаются полные противоположности. Массивные акцентные украшения вернулись в моду: украсьте образ моносерьгой размером с ладонь, кольцом с огромным камнем, шпилькой с 20-сантиметровой бахромой из стразов или россыпью браслетов. Главное – не все сразу: важны мера и баланс.
Люрекс
Мы смеялись над вещами с блестящими нитями, вспоминали девяностые и нулевые, но от цикличности моды, кажется, совсем никуда не деться.
В этом году люрекс триумфально вернулся: прошлой зимой – на плотные колготки, которые мгновенно стали праздничными, потом – на тонкие кофточки, а теперь почти гармонично сияет на платьях.
Скажем честно: подойдет эта фишка совсем не всем подряд, но если вы умеете делать грамотные отсылки в образах и знаете, что с чем стоит сочетать, а что – лучше не надо, то почему бы и нет?