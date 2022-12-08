Все современные дети и подростки не читают? Четыре истории от эстонских мам, которые докажут обратное

Когда было тепло, вспоминает Виктория, она ездила с сыном в рыбацкую деревню Кясму. Они тогда прочитали „Засыпайку в рыбацкой деревне“ Дагмара Нормета. И даже заказали засыпайку-игрушку у портнихи. Теперь она хочет предложить участникам клуба поехать „по следам“ этой книги на весь день в Кясму.

Виктория договорилась с Центром детской эстонской литературы в Старом городе, чтобы в прохладное время года проводить клуб там, а когда вновь станет тепло, хочет читать и играть с детьми на улице. За расписанием нужно следить на ее страничке в Инстаграме .

Она выбирает для встреч своего клуба книги эстонских авторов. „У меня среди знакомых много экспатов, – комментирует свой выбор Виктория. – Они не знакомы с местными писателями. Есть и те, кто вырос в Эстонии, и для них истории, которые выбираю, вызывают ностальгию, потому что они добрые и с образовательным моментом. Например, книга Эдгара Вальтера про поков обучает любви и уважению к природе“.

„Чтобы нам с сыном не вдвоем читать и играть, я решила пригласить детей друзей, – вспоминает Виктория. – Но собралась маленькая компания. Тогда я дала клич на своей страничке в Инстаграме , на читательскую встречу пришли мои подписчики с детьми“.

Виктория Лиллепуу – гид в Таллинне и мама дошкольника. Когда во время пандемии пришлось много времени провести дома, она начала особенно часто читать с сыном. Для разнообразия – играть с ним и заниматься творчеством по мотивам прочитанных историй. Например, после знакомства с „Сипсиком“ Эно Рауда они рисовали планеты, раскладывали их на полу, мастерили ракету и запускали ее в „напольный космос“.

Вокруг Иры читающие подростки. Но это не получилось случайно. Чтение – одна из важных ценностей Открытой школы. „Как только ребенок выучил буквы, ему нужно ежедневно тратить 15 минут на чтение литературы на эстонском и на русском языках, – объясняет подход школы Ира. – Мы подбираем книги для ребят с прекрасными иллюстрациями, по которым легко понять содержание. В какой-то момент возникают нейронные связи и начинает работать память, в том числе фотографическая. И второе – мы не заставляем учеников читать то, что им не нравится“.

Ира не согласна с фразой-штампом, которая ходит в соцсетях, о том, что современные подростки не читают. „Мы это произносим даже без знака вопроса, как вердикт, – с сожалением говорит Ира. – Мне кажется, что это наша ошибка. Заведомо их направляем на нечитающий путь, не разобравшись в сути проблемы“.

„Пригласила ребят исключительно по доброй воле, – рассказывает Ира. – Хотелось предложить им что-то большее. Не могу сказать, что я руководитель, я тоже член читательского клуба, как и ребята“. В „Тексте“ немного участников, это пяти- и шестиклашки. Что интересно: в основном мальчики, только одна девочка. Встречи проходят раз в неделю. На них ученики Открытой школы читают, обсуждают, выполняют творческие задания, с радостью принимают гостей.

Она уверена, что важно не только читать с ребенком, но и обсуждать прочитанное, играть. „Здорово, если получится ходить в такие читательские клубы, как мой, если рядом нет клуба, то можно его организовать с соседями или с друзьями, – рассуждает Виктория, – стоит посещать тематические парки, посвященные литературным героям“.

А как же Пушкин? По словам Иры, дети сами приходят к классике. Когда учителя дают детям право выбрать книгу для чтения, то многие берут „Преступление и наказание“, „Петербургские повести“, например. Почему? „Потому что автор знакомый, мама посоветовала, книга стояла у бабушки на полке, – говорит Ира. – У нас в программе тоже есть классика. Но это не самостоятельное чтение. Это большая работа со словарем вместе с учителем, потому что лексика классических произведений ученикам незнакома. Можем сидеть на коротком рассказе несколько недель. Важно, чтобы дети не просто говорили потом „мне не стыдно, я читал классику“, а поняли все до детали“.

По мнению Пальм, не стоит проверять прочитанное, нужно подводить ребят к собственному суждению. Вот примеры заданий, которые она предлагает ученикам: собрать коробочку ассоциаций по прочитанной книге, вложить в нее разные предметы, которые связаны с ней, пересказать историю от лица одного персонажа, подготовить отрывок вслух, выбрать цитаты на определенную тему, нарисовать рекламный плакат.

На уроках литературы учителя в Открытой школе обсуждают прочитанное, фиксируют с детьми детали. „Ученики настолько привыкли к этому, что даже, если я потом прошу читать и не даю задание, они все равно что-то подчеркивают, оставляют закладки, выделяют цитаты“, – рассказывает Ира.

Каждый новый ученик школы, даже если негативно настроен против книг на первой встрече, то через месяц уже читает. Потому что все другие дети стоят в очередь за книгами, обсуждают их взахлеб, новичку тоже хочется быть в теме, и он начинает читать.

Ира пришла к выводу, что современных детей легко заинтересовать чтением, но им не нужно навязывать конкретные книги. Нельзя давать, скажем, Фонвизина без каких-либо объяснений. Не поймут. „Они читают те книги, которые про них, – делится своим пониманием Ира. – Где они узнают себя, где им понятен язык. Дети говорят: „Эта мама похожа на мою маму, а этот папа – на папу моей подруги, эта история похожа на ту, которую переживает сейчас моя подруга, а вот этот мальчик такой же, как тот, в которого я влюблена“.

„И я стою там, где эта мечта начинает сбываться, – радуется Ира. – Но когда составляла свой первый список литературы, была в растрепанных чувствах, за что хвататься. Я воспитана на классике, но уверена, что детям нужна современная литература. Сначала заказывала книги пальцем в небо, потом уже начала ориентироваться. Прежде всего я смотрю на интересы своих учеников и сына“. Сыну Иры 12 лет, а ее ученикам – от 12 до 15 лет.

По ее словам, осознанных родителей, которым важно вырастить читателя, мало. „Чтение – это роскошь, хорошая иллюстрация – тоже, – поясняет она. – Потому что они дорого стоят, а чтение требует много времени. Кто понимает, зачем это нужно, тот не жалеет времени и сил. Чтение развивает фантазию, критическое мышление, оно передает ценности от родителей к детям, от него получаешь удовольствие. Но это сложный вид удовольствия“. По мнению Оли, ответственность родителя в том, чтобы создать пространство для чтения. Ребенок должен поскучать, побыть ограниченным в девайсах, чтобы настроиться на чтение. Если прибежать к ребенку за 10 минут до сна и сказать „давай почитаем“, то рассчитывать на любовь к книгам вряд ли можно. Чтобы найти время в наши перегруженные дни, нужно замедлиться. „Если ты не умеешь управлять временем, живешь в хаосе, то это нереально сделать“, – считает Ольга.

Для клуба Оля создает общий чат участников, куда загружает озвученную часть выбранной книги, чтобы все могли познакомиться с ее сюжетом. Оля продумывает встречу так, чтобы никто не остался вне обсуждения. Важно, чтобы с детьми были родители.

Сложно вырастить читателя, если ребенок не видит читающего взрослого – в этом уверена менеджер культурных проектов Ольга Щеглова . Она более 10 лет ведет онлайн-сообщество родителей , которым важно, чтобы их дети читали, и придумывает мероприятия, связанные с чтением. Ее книжный клуб – одно из событий в поддержку современного читателя, наряду с информационными встречами о современных книгах, совместными закупками детских книг. Она называет себя модератором процессов и подчеркивает, что не учит понимать текст как педагог. „Моя задача – создать пространство, где взрослые и дети говорят о книгах, – объясняет Оля. – Где можно сказать без страха, что автор не понравился, где встречаются любители читать“.

Ира каждый год немного обновляет список литературы. У нее один источник вдохновения – глаза учеников. „Когда вижу, что их глаза горят, когда я месяцами не вижу книгу в библиотеке, когда дети спорят, наперебой делятся впечатлениями, я понимаю, что выбор современной литературы, то, как мы влюбляем детей в чтение – это правильно“.

Первый клуб Настя создала совместно с читающей девочкой Машей. На тот момент ей было 15 лет, она вела свою страницу в Инстаграме про книги. „С ней мы придумали программу „ПонедельКниг“, – вспоминает Настя. – Идея с названием тоже принадлежит Маше. Четыре понедельника лета 2020 года мы посещали книжные места, говорили о важности чтения, играли в квесты и закончили книжным пикником. Семь девчонок, заинтересованность в чтении у которых была разная: кто-то читал всё, кто-то читал мало. Это был мой первый опыт, больше наблюдательный“.

„Есть ребята, которые успевают совмещать клуб со спортом, – говорит Настя. – Помимо книг у них много и других интересов, друзей, если вдруг у кого-то остался в голове стереотип, что читающие дети – это дети-одиночки, это не так. Книга – повод поговорить о себе, о своем внутреннем мире, и тут ребята раскрываются. За этим интересно наблюдать, сопереживать. С ними и я открываюсь, прорабатываю своего внутреннего подростка“.

Настя Газеева несколько лет была хозяйкой книжной лавки и заметила, что подростковому чтению уделяется мало внимания. Задавшись целью заинтересовать подростков, она два года назад создала летний книжный клуб. А в этом году ведет его, чтобы дать возможность уже читающим подросткам встретиться и поделиться впечатлениями о книгах. Потихоньку подростки наращивают умение анализировать и ссылаться на уже увиденное и прочитанное.

„Если вы читаете в телефоне новости – это не считается, если у вас нет живой книжной полки – это не считается. Конечно, мы много читаем электронных книг, но бумажные по-прежнему важны, как важны книжные впечатления, которыми родители делятся с детьми, физическое наличие полки с книгами, которые вам лично нравятся. Если сказать, что Пушкин – круто, а самой ни разу не открыть томик его стихов, то подросток не поверит“.

Оля говорит, что желающих принять участие в работе клуба не так много. Возможно, если бы было больше организаторов книжных событий, то ситуация была бы иной. Ольга переехала в Финляндию и теперь делает мероприятия про чтение чаще там, чем в Эстонии. Но в декабре, например, встречи с ее участием пройдут онлайн, их организатором стала Открытая школа.

Иногда, например, для того, чтобы вспомнить детали из книги, Настя предлагает ребятам назвать в книге моменты, которые бы они вынесли на сцену в своём спектакле и спрашивает, а какой свет они применили бы в этой сцене, какой видеоряд.

„Умение рассуждать, делиться собственными впечатлениями и слышать мнения других, иметь смелость выразить свою мысль является важной ступенью в период взросления. Эти ребята делают это временами робко, временами дерзко, но всё больше слов приходит им в помощь для выражения собственной мысли после прочтения книг. Им здорово чувствовать себя в этот момент проявленными и услышанными. Постепенно мы учимся делать это более емко, правильно расставляя акценты, стараемся избегать штампов, подбирая свои фразы, украшая метафорами и эпитетами, учимся обращать внимание на детали, но при этом не выпуская из вида основную мысль“.

Сейчас идет четвертая осенняя группа. „Мы встречаемся каждую неделю на том же чердаке, пьём какао с маршмеллоу, иногда играем в настолки, мечтаем и помимо книг обсуждаем много тем, которые могут повлиять на культуру чтения в нашей стране среди молодёжи, планируем создать вместе что-то интересное в нашем городе“, – рассказывает Настя.

В этом году Центр детской эстонской литературы предоставил место для книжного клуба на своем чердаке. Летом встречались две группы разного возраста от 10 до 14 лет по 9-10 человек. Клуб был русскоязычным. „И все-все очень читающие, – говорит Настя. – Не успевала давать им книги. Они щёлкали их как орешки“. Ребята получали для чтения книги разных жанров современных авторов, например, Дашевской, Вольтц, Пеннипакер. Потом каждый делился впечатлением и по желанию выполнял супер-задания. Настя предлагала участникам подобрать музыку к книге, нарисовать свой комикс, написать хэштеги к произведению. Кстати, такое задание хорошо учит концентрировать впечатление и выделять пунктиром главное в книге. А еще – рисовали лабиринты „Что почитать“, исходя из собственных предпочтений. Закончился летний клуб встречей с писателем.

О клубе можно было узнать на странице Насти в Инстаграме. Главное правило – читать и приходить по собственному желанию. „В нашем клубе есть ещё одно правило: книгу дочитывать необязательно, но нужно сформулировать то, что оттолкнуло. Уже много было заявок на „можно не читать“, но все-таки во время рассуждения ребята давали книге шанс и удивлялись: книга, которая в начале мусолилась и никак не шла, в конце читалась залпом“. Пока непрочитанных нет.

В клубе пятеро ребят. Они встречаются раз в неделю. Настя выдает книги. Иногда читают одну общую, иногда разные. Их ребята выбирают сами по обложке. Настя уже знает вкус ребят, поэтому может принести кому-то книгу со словами: „Мне кажется, она написана для тебя“. Любимые жанры: современная честная проза о таких же, как они, фэнтези, манга.

Почему же, по мнению Насти, далеко не все подростки читают? „Отбивают „обязаловкой“ или „наказанием“: прочел, ну тогда перескажи, – объясняет Настя. – Все это можно исправить благодаря правильной формулировке, например, расскажи, что тебе понравилось или не понравилось“. А еще темп, уверена Настя, у каждого свой. В клубе и у ее детей дома еще такие правила: параллельно можно читать несколько книг, можно делать паузы в чтении, приходить и просто слушать. Каждый читающий человек определяет для себя, что ему важно: найти отражение и формулировку своей мысли в книге, окунуться в некую терапию под шелест страниц, запах. Все это удовольствие.

Ребята ее удивляют своей взрослостью и толерантностью, которые порой не встретишь у взрослых. „Одна девочка мне посоветовала свою любимую книгу, и я ее сейчас читаю, „Дом, в котором…“ Мариам Петросян, – делится Настя. – Это достаточно сложное и взрослое произведение. А другая 11-летняя участница при обсуждении тем современной прозы для подростков и почему эти темы пугают многих взрослых, сказала: „Взрослые боятся, что неполные семьи или однополая любовь – это заразно. Но мы же и так видим, что это есть вокруг нас. От того, что мы это прочтем и обсудим, ничего в нас не изменится, если мы с этим не родились. Это так не работает!“ И посоветовала мне книгу „Лето в пионерском галстуке“».