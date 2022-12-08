Все современные дети и подростки не читают? Четыре истории от эстонских мам, которые докажут обратное
Четыре мамы в Эстонии растят своих детей читателями, а заодно и другие дети и подростки попадают в поле их деятельности. Гид, учитель, менеджер культурных проектов и хозяйка книжной лавки – у всех разные проекты и видение, как это делать. Но все они вдохновлены книгами, общением со своими детьми и ведут читательские или книжные клубы.
Я читаю для дошкольников, им интереснее играть, чем обсуждать
Виктория Лиллепуу – гид в Таллинне и мама дошкольника. Когда во время пандемии пришлось много времени провести дома, она начала особенно часто читать с сыном. Для разнообразия – играть с ним и заниматься творчеством по мотивам прочитанных историй. Например, после знакомства с „Сипсиком“ Эно Рауда они рисовали планеты, раскладывали их на полу, мастерили ракету и запускали ее в „напольный космос“.
„Чтобы нам с сыном не вдвоем читать и играть, я решила пригласить детей друзей, – вспоминает Виктория. – Но собралась маленькая компания. Тогда я дала клич на своей страничке в Инстаграме, на читательскую встречу пришли мои подписчики с детьми“.
Виктория не планировала создавать клуб, но читать и играть понравилось всем участникам, и она решила продолжать. „Дети постарше любят обсудить книги, а я читаю для дошкольников, – объясняет Виктория, – им интереснее играть“.
Она выбирает для встреч своего клуба книги эстонских авторов. „У меня среди знакомых много экспатов, – комментирует свой выбор Виктория. – Они не знакомы с местными писателями. Есть и те, кто вырос в Эстонии, и для них истории, которые выбираю, вызывают ностальгию, потому что они добрые и с образовательным моментом. Например, книга Эдгара Вальтера про поков обучает любви и уважению к природе“.
Виктория договорилась с Центром детской эстонской литературы в Старом городе, чтобы в прохладное время года проводить клуб там, а когда вновь станет тепло, хочет читать и играть с детьми на улице. За расписанием нужно следить на ее страничке в Инстаграме.
Виктория не думала создавать клуб, но читать и играть понравилось всем участникам и она решила продолжать.
Когда было тепло, вспоминает Виктория, она ездила с сыном в рыбацкую деревню Кясму. Они тогда прочитали „Засыпайку в рыбацкой деревне“ Дагмара Нормета. И даже заказали засыпайку-игрушку у портнихи. Теперь она хочет предложить участникам клуба поехать „по следам“ этой книги на весь день в Кясму.
Встречи пока проходили бесплатно. Но Виктория покупает материалы для мастер-классов, печенье для перекуса, делает распечатки, поэтому планирует, что за следующие встречи клуба будет брать небольшую оплату.
По ее словам, родителям тоже интересно на встречах. „Они тихонечко сидят, смотрят на своих детей, снимают их, хохочут над какими-то моментами до коликов“, – делится впечатлениями Виктория.
Она уверена, что важно не только читать с ребенком, но и обсуждать прочитанное, играть. „Здорово, если получится ходить в такие читательские клубы, как мой, если рядом нет клуба, то можно его организовать с соседями или с друзьями, – рассуждает Виктория, – стоит посещать тематические парки, посвященные литературным героям“.
Выбор современной литературы – это правильно
Ира Пальм работает учителем русского языка и литературы в Открытой школе. В ней реализуется методика двустороннего языкового погружения. С прошлого года Ира ведет читательский клуб „Текст“.
„Пригласила ребят исключительно по доброй воле, – рассказывает Ира. – Хотелось предложить им что-то большее. Не могу сказать, что я руководитель, я тоже член читательского клуба, как и ребята“. В „Тексте“ немного участников, это пяти- и шестиклашки. Что интересно: в основном мальчики, только одна девочка. Встречи проходят раз в неделю. На них ученики Открытой школы читают, обсуждают, выполняют творческие задания, с радостью принимают гостей.
Ира не согласна с фразой-штампом, которая ходит в соцсетях, о том, что современные подростки не читают. „Мы это произносим даже без знака вопроса, как вердикт, – с сожалением говорит Ира. – Мне кажется, что это наша ошибка. Заведомо их направляем на нечитающий путь, не разобравшись в сути проблемы“.
Вокруг Иры читающие подростки. Но это не получилось случайно. Чтение – одна из важных ценностей Открытой школы. „Как только ребенок выучил буквы, ему нужно ежедневно тратить 15 минут на чтение литературы на эстонском и на русском языках, – объясняет подход школы Ира. – Мы подбираем книги для ребят с прекрасными иллюстрациями, по которым легко понять содержание. В какой-то момент возникают нейронные связи и начинает работать память, в том числе фотографическая. И второе – мы не заставляем учеников читать то, что им не нравится“.
Ира обожает читать со школы благодаря своей учительнице. Она сама мечтает теперь сделать то же самое для своих учеников – влюбить их в книги.
„И я стою там, где эта мечта начинает сбываться, – радуется Ира. – Но когда составляла свой первый список литературы, была в растрепанных чувствах, за что хвататься. Я воспитана на классике, но уверена, что детям нужна современная литература. Сначала заказывала книги пальцем в небо, потом уже начала ориентироваться. Прежде всего я смотрю на интересы своих учеников и сына“. Сыну Иры 12 лет, а ее ученикам – от 12 до 15 лет.
Ира пришла к выводу, что современных детей легко заинтересовать чтением, но им не нужно навязывать конкретные книги. Нельзя давать, скажем, Фонвизина без каких-либо объяснений. Не поймут. „Они читают те книги, которые про них, – делится своим пониманием Ира. – Где они узнают себя, где им понятен язык. Дети говорят: „Эта мама похожа на мою маму, а этот папа – на папу моей подруги, эта история похожа на ту, которую переживает сейчас моя подруга, а вот этот мальчик такой же, как тот, в которого я влюблена“.
Каждый новый ученик школы, даже если негативно настроен против книг на первой встрече, то через месяц уже читает. Потому что все другие дети стоят в очередь за книгами, обсуждают их взахлеб, новичку тоже хочется быть в теме, и он начинает читать.
Современных детей легко заинтересовать чтением, но им не нужно навязывать конкретные книги
На уроках литературы учителя в Открытой школе обсуждают прочитанное, фиксируют с детьми детали. „Ученики настолько привыкли к этому, что даже, если я потом прошу читать и не даю задание, они все равно что-то подчеркивают, оставляют закладки, выделяют цитаты“, – рассказывает Ира.
По мнению Пальм, не стоит проверять прочитанное, нужно подводить ребят к собственному суждению. Вот примеры заданий, которые она предлагает ученикам: собрать коробочку ассоциаций по прочитанной книге, вложить в нее разные предметы, которые связаны с ней, пересказать историю от лица одного персонажа, подготовить отрывок вслух, выбрать цитаты на определенную тему, нарисовать рекламный плакат.
А как же Пушкин? По словам Иры, дети сами приходят к классике. Когда учителя дают детям право выбрать книгу для чтения, то многие берут „Преступление и наказание“, „Петербургские повести“, например. Почему? „Потому что автор знакомый, мама посоветовала, книга стояла у бабушки на полке, – говорит Ира. – У нас в программе тоже есть классика. Но это не самостоятельное чтение. Это большая работа со словарем вместе с учителем, потому что лексика классических произведений ученикам незнакома. Можем сидеть на коротком рассказе несколько недель. Важно, чтобы дети не просто говорили потом „мне не стыдно, я читал классику“, а поняли все до детали“.
Ира каждый год немного обновляет список литературы. У нее один источник вдохновения – глаза учеников. „Когда вижу, что их глаза горят, когда я месяцами не вижу книгу в библиотеке, когда дети спорят, наперебой делятся впечатлениями, я понимаю, что выбор современной литературы, то, как мы влюбляем детей в чтение – это правильно“.
Важны книжные впечатления, которыми родители делятся с детьми
Сложно вырастить читателя, если ребенок не видит читающего взрослого – в этом уверена менеджер культурных проектов Ольга Щеглова. Она более 10 лет ведет онлайн-сообщество родителей, которым важно, чтобы их дети читали, и придумывает мероприятия, связанные с чтением. Ее книжный клуб – одно из событий в поддержку современного читателя, наряду с информационными встречами о современных книгах, совместными закупками детских книг. Она называет себя модератором процессов и подчеркивает, что не учит понимать текст как педагог. „Моя задача – создать пространство, где взрослые и дети говорят о книгах, – объясняет Оля. – Где можно сказать без страха, что автор не понравился, где встречаются любители читать“.
Для клуба Оля создает общий чат участников, куда загружает озвученную часть выбранной книги, чтобы все могли познакомиться с ее сюжетом. Оля продумывает встречу так, чтобы никто не остался вне обсуждения. Важно, чтобы с детьми были родители.
По ее словам, осознанных родителей, которым важно вырастить читателя, мало. „Чтение – это роскошь, хорошая иллюстрация – тоже, – поясняет она. – Потому что они дорого стоят, а чтение требует много времени. Кто понимает, зачем это нужно, тот не жалеет времени и сил. Чтение развивает фантазию, критическое мышление, оно передает ценности от родителей к детям, от него получаешь удовольствие. Но это сложный вид удовольствия“. По мнению Оли, ответственность родителя в том, чтобы создать пространство для чтения. Ребенок должен поскучать, побыть ограниченным в девайсах, чтобы настроиться на чтение. Если прибежать к ребенку за 10 минут до сна и сказать „давай почитаем“, то рассчитывать на любовь к книгам вряд ли можно. Чтобы найти время в наши перегруженные дни, нужно замедлиться. „Если ты не умеешь управлять временем, живешь в хаосе, то это нереально сделать“, – считает Ольга.
„Если сказать, что Пушкин – круто, а самой ни разу не открыть томик его стихов, то подросток не поверит“
Оля говорит, что желающих принять участие в работе клуба не так много. Возможно, если бы было больше организаторов книжных событий, то ситуация была бы иной. Ольга переехала в Финляндию и теперь делает мероприятия про чтение чаще там, чем в Эстонии. Но в декабре, например, встречи с ее участием пройдут онлайн, их организатором стала Открытая школа.
„Если вы читаете в телефоне новости – это не считается, если у вас нет живой книжной полки – это не считается. Конечно, мы много читаем электронных книг, но бумажные по-прежнему важны, как важны книжные впечатления, которыми родители делятся с детьми, физическое наличие полки с книгами, которые вам лично нравятся. Если сказать, что Пушкин – круто, а самой ни разу не открыть томик его стихов, то подросток не поверит“.
Книга – повод поговорить о себе, о своем внутреннем мире
Настя Газеева несколько лет была хозяйкой книжной лавки и заметила, что подростковому чтению уделяется мало внимания. Задавшись целью заинтересовать подростков, она два года назад создала летний книжный клуб. А в этом году ведет его, чтобы дать возможность уже читающим подросткам встретиться и поделиться впечатлениями о книгах. Потихоньку подростки наращивают умение анализировать и ссылаться на уже увиденное и прочитанное.
„Есть ребята, которые успевают совмещать клуб со спортом, – говорит Настя. – Помимо книг у них много и других интересов, друзей, если вдруг у кого-то остался в голове стереотип, что читающие дети – это дети-одиночки, это не так. Книга – повод поговорить о себе, о своем внутреннем мире, и тут ребята раскрываются. За этим интересно наблюдать, сопереживать. С ними и я открываюсь, прорабатываю своего внутреннего подростка“.
Первый клуб Настя создала совместно с читающей девочкой Машей. На тот момент ей было 15 лет, она вела свою страницу в Инстаграме про книги. „С ней мы придумали программу „ПонедельКниг“, – вспоминает Настя. – Идея с названием тоже принадлежит Маше. Четыре понедельника лета 2020 года мы посещали книжные места, говорили о важности чтения, играли в квесты и закончили книжным пикником. Семь девчонок, заинтересованность в чтении у которых была разная: кто-то читал всё, кто-то читал мало. Это был мой первый опыт, больше наблюдательный“.
„Если вдруг у кого-то остался в голове стереотип, что читающие дети – это дети-одиночки, это не так“
В этом году Центр детской эстонской литературы предоставил место для книжного клуба на своем чердаке. Летом встречались две группы разного возраста от 10 до 14 лет по 9-10 человек. Клуб был русскоязычным. „И все-все очень читающие, – говорит Настя. – Не успевала давать им книги. Они щёлкали их как орешки“. Ребята получали для чтения книги разных жанров современных авторов, например, Дашевской, Вольтц, Пеннипакер. Потом каждый делился впечатлением и по желанию выполнял супер-задания. Настя предлагала участникам подобрать музыку к книге, нарисовать свой комикс, написать хэштеги к произведению. Кстати, такое задание хорошо учит концентрировать впечатление и выделять пунктиром главное в книге. А еще – рисовали лабиринты „Что почитать“, исходя из собственных предпочтений. Закончился летний клуб встречей с писателем.
Сейчас идет четвертая осенняя группа. „Мы встречаемся каждую неделю на том же чердаке, пьём какао с маршмеллоу, иногда играем в настолки, мечтаем и помимо книг обсуждаем много тем, которые могут повлиять на культуру чтения в нашей стране среди молодёжи, планируем создать вместе что-то интересное в нашем городе“, – рассказывает Настя.
„Умение рассуждать, делиться собственными впечатлениями и слышать мнения других, иметь смелость выразить свою мысль является важной ступенью в период взросления. Эти ребята делают это временами робко, временами дерзко, но всё больше слов приходит им в помощь для выражения собственной мысли после прочтения книг. Им здорово чувствовать себя в этот момент проявленными и услышанными. Постепенно мы учимся делать это более емко, правильно расставляя акценты, стараемся избегать штампов, подбирая свои фразы, украшая метафорами и эпитетами, учимся обращать внимание на детали, но при этом не выпуская из вида основную мысль“.
Иногда, например, для того, чтобы вспомнить детали из книги, Настя предлагает ребятам назвать в книге моменты, которые бы они вынесли на сцену в своём спектакле и спрашивает, а какой свет они применили бы в этой сцене, какой видеоряд.
О клубе можно было узнать на странице Насти в Инстаграме. Главное правило – читать и приходить по собственному желанию. „В нашем клубе есть ещё одно правило: книгу дочитывать необязательно, но нужно сформулировать то, что оттолкнуло. Уже много было заявок на „можно не читать“, но все-таки во время рассуждения ребята давали книге шанс и удивлялись: книга, которая в начале мусолилась и никак не шла, в конце читалась залпом“. Пока непрочитанных нет.
В клубе пятеро ребят. Они встречаются раз в неделю. Настя выдает книги. Иногда читают одну общую, иногда разные. Их ребята выбирают сами по обложке. Настя уже знает вкус ребят, поэтому может принести кому-то книгу со словами: „Мне кажется, она написана для тебя“. Любимые жанры: современная честная проза о таких же, как они, фэнтези, манга.
Почему же, по мнению Насти, далеко не все подростки читают? „Отбивают „обязаловкой“ или „наказанием“: прочел, ну тогда перескажи, – объясняет Настя. – Все это можно исправить благодаря правильной формулировке, например, расскажи, что тебе понравилось или не понравилось“. А еще темп, уверена Настя, у каждого свой. В клубе и у ее детей дома еще такие правила: параллельно можно читать несколько книг, можно делать паузы в чтении, приходить и просто слушать. Каждый читающий человек определяет для себя, что ему важно: найти отражение и формулировку своей мысли в книге, окунуться в некую терапию под шелест страниц, запах. Все это удовольствие.
Ребята ее удивляют своей взрослостью и толерантностью, которые порой не встретишь у взрослых. „Одна девочка мне посоветовала свою любимую книгу, и я ее сейчас читаю, „Дом, в котором…“ Мариам Петросян, – делится Настя. – Это достаточно сложное и взрослое произведение. А другая 11-летняя участница при обсуждении тем современной прозы для подростков и почему эти темы пугают многих взрослых, сказала: „Взрослые боятся, что неполные семьи или однополая любовь – это заразно. Но мы же и так видим, что это есть вокруг нас. От того, что мы это прочтем и обсудим, ничего в нас не изменится, если мы с этим не родились. Это так не работает!“ И посоветовала мне книгу „Лето в пионерском галстуке“».