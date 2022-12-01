Нужны идеи для праздничного стола? Четыре простых и полезных способа приготовить вкусное мясное блюдо

Вкусные и знакомые рождественские блюда хороши для того, чтобы согреться в холодное время года. Однако свежесть к праздничному столу можно привнести разными способами приготовления.

Sous-vide, или приготовление пищи на водяной бане

Sous-vide в переводе с французского означает „под вакуумом“, что характеризует метод приготовления, при котором продукты помещают в вакуумный пакет и готовят в течение длительного времени на водяной бане при низкой температуре. „Желаемые травы и специи также можно положить в вакуумный пакет вместе с мясом. Мясо, приготовленное таким образом, сохраняет насыщенный вкус, сочность и питательные вещества“, - сказал представитель Sencor Риво Толли.

При приготовлении этим способом соки остаются в мясе, делая его нежным и сочным. Также продукты, приготовленные по методу sous-vide, сохраняются дольше, чем блюда, приготовленные традиционным способом. „Если раньше на рынке были только дорогие машины, позволяющие готовить по методу sous-vide, и они в основном использовались на кухнях ресторанов, то на рынок выходит все больше и больше устройств, подходящих для домашних пользователей. Например, разные духовки, а также несколько мультиварок позволяют готовить этим способом“, - сказал Толли и добавил, что они также позволяют домашним поварам лучше планировать свое время, потому что им не требуется никаких дополнительных действий во время приготовления пищи.

Жарка при высокой температуре

При обжаривании мясо готовится при высокой температуре с сухим и горячим воздухом и без масла. Когда внешние стороны мяса карамелизуются при высокой температуре, мясо дополнительно готовят при более низкой температуре, чтобы довести до желаемой степени прожарки. Так же, как мясо, вы можете жарить овощи. Обжаривание мяса и овощей является более здоровой альтернативой, например, приготовлению на гриле, поскольку при этом способе обжаривания не используется масло и сохраняется много питательных веществ и витаминов.

Соте или метод жарки на сильном огне