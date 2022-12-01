Нужны идеи для праздничного стола? Четыре простых и полезных способа приготовить вкусное мясное блюдо(2)
Традиционно эстонские рождественские блюда - это запеченное мясо, кровяные колбаски, картофель и жареная капуста. Однако, традиционные праздничные блюда можно приготовить совершенно по-разному. Почему бы в этом году не попробовать медленное приготовление или использование метода sous-vide вместо традиционного приготовления в духовке.
Вкусные и знакомые рождественские блюда хороши для того, чтобы согреться в холодное время года. Однако свежесть к праздничному столу можно привнести разными способами приготовления.
Sous-vide, или приготовление пищи на водяной бане
Sous-vide в переводе с французского означает „под вакуумом“, что характеризует метод приготовления, при котором продукты помещают в вакуумный пакет и готовят в течение длительного времени на водяной бане при низкой температуре. „Желаемые травы и специи также можно положить в вакуумный пакет вместе с мясом. Мясо, приготовленное таким образом, сохраняет насыщенный вкус, сочность и питательные вещества“, - сказал представитель Sencor Риво Толли.
При приготовлении этим способом соки остаются в мясе, делая его нежным и сочным. Также продукты, приготовленные по методу sous-vide, сохраняются дольше, чем блюда, приготовленные традиционным способом. „Если раньше на рынке были только дорогие машины, позволяющие готовить по методу sous-vide, и они в основном использовались на кухнях ресторанов, то на рынок выходит все больше и больше устройств, подходящих для домашних пользователей. Например, разные духовки, а также несколько мультиварок позволяют готовить этим способом“, - сказал Толли и добавил, что они также позволяют домашним поварам лучше планировать свое время, потому что им не требуется никаких дополнительных действий во время приготовления пищи.
Жарка при высокой температуре
При обжаривании мясо готовится при высокой температуре с сухим и горячим воздухом и без масла. Когда внешние стороны мяса карамелизуются при высокой температуре, мясо дополнительно готовят при более низкой температуре, чтобы довести до желаемой степени прожарки. Так же, как мясо, вы можете жарить овощи. Обжаривание мяса и овощей является более здоровой альтернативой, например, приготовлению на гриле, поскольку при этом способе обжаривания не используется масло и сохраняется много питательных веществ и витаминов.
Соте или метод жарки на сильном огне
Метод обжаривания из французской кухни все больше завоевывает популярность на кухнях. „Это способ приготовления, который часто уже используется в ресторанах, но еще несколько непривычен на домашних кухнях жителей Эстонии“, - говорит Толли.
В технике Sauté используется смесь сильного огня и небольшого количества растительного и сливочного масла. Хотя пассерование в основном используется для обжаривания овощей, его можно с успехом использовать и для нарезки мяса. „На домашней кухне этот прием удобно использовать, например, на сковороде, но чтобы не было запаха жарки, можно использовать и мультиварку“, - сказал представитель Sencor.
Медленное приготовление
Медленное приготовление, вероятно, является одним из самых классических эстонских способов приготовления рождественского жаркого. При таком приеме можно использовать кастрюлю с крышкой на плите или в духовке, но добиться ровного результата можно и с помощью мультиварки. Последние облегчают приготовление пищи, ведь мясо можно оставить готовиться на ночь, а в конце приготовления машина сохраняет его теплым.
Медленное приготовление также является одним из самых здоровых способов приготовления мяса, потому что медленное приготовление сохраняет в мясе много питательных веществ и витаминов. „Точно так же более длительное приготовление постепенно отделяет ароматы от мяса, что делает вкус мяса более нюансированным и богатым“, - сказал Толли.