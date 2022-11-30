5 самых модных вещей этого сезона, которые выглядят благородно и „дорого“ — а стоят немного

Не все то золото, что предсказывают тренды — порой это симпатичная и привлекательная, но недолговечная бижутерия. Не имеем ничего против искусственных камней — только констатируем тот факт, что одни тенденции, которые задают дизайнеры, приживаются надолго, а другие исчезают спустя пару месяцев. Платформа, которую представили Versace, а потом и Valentino, например, из летних мэри-джейн трансформировалась в осенние ботильоны, а вот низкая посадка, по которой инфлюэнсеры так сходили с ума в теплое время года, уже не так актуальна.

Поэтому мы решили собрать для тебя не просто самые „живучие“ тренды последнего сезона, но и те конкретные вещи, которые сами по себе облагораживают аутфит. Достаточно добавить их к твоей базе на зиму, и результат, поверь, тебя порадует: образы преобразятся, а затрат при этом будет не так уж много.

Молочный свитер

Начнем с нестареющей классики, которую инфлюэнсеры выгуливают в этом сезоне особенно часто. После эпидемии полосатых джемперов подскочил спрос на молочные свитеры с высоким „горлом“: модели плотной вязки хорошо держат форму и освежают оттенок лица, что в период короткого светового дня очень на руку!

Ботфорты

Не те ботфорты, которые утягивают ногу и не дают согнуть колено, а свободные модели с достаточно широким голенищем. Причем сапогам не обязательно подниматься до середины бедра — достаточно быть выше колена, чтобы с юбкой миди смотреться „дорого“.

Сумка с жестким каркасом

Несмотря на то, что мягкие хобо все так же популярны, строгости образу добавляет именно сумка с жестким каркасом. Нам особенно нравятся модели из кожи или выполненные под нее: они выглядят элегантно и из моды не выходят. При аккуратном исполнении, конечно!

Капор

Мы готовы петь капору оды — если ты еще не пробовала носить это суперудобное изобретение, непременно стоит начать! Капор защищает уши и шею, не портит укладку, а еще (если причин мало) уже несколько сезонов как является любимчиком модных инфлюэнсеров. И если раньше он был диковинкой, то теперь это мастхэв!