На экраны выходит новый документальный фильм о королеве Елизавете Второй, его покажут и в Эстонии
Фестиваль модных фильмов, который пройдет в Таллинне, Тарту и Вильянди в декабре, представит на большой экран документальный фильм о королеве Елизавете Второй, мировая премьера которого состоялась буквально на прошлой неделе.
„Можно с уверенностью сказать, что королева Елизавета Вторая была одной из самых известных женщин в мире. Но что нам действительно известно о ней?“ - спрашивает организатор кинофестиваля Хелен Салувеэр. „В документальном фильме „Портрет королевы“ (Portrait of the Queen), который только что вышел в прокат в Италии, берут слово многие фотографы, которым посчастливилось встретиться с этой женщиной в необычных условиях и запечатлеть ее на уникальных фотографиях.“
Режиссер фильма – фотограф Фабрицио Ферри, на экране также появляются фотографы Брайан Арис, Джейсон Белл, Джулиан Колдер, Крис Левин, Дэвид Монтгомери и Джон Суоннелл, а также показаны актрисы Сьюзан Сарандон, Изабелла Росселлини и многие другие. Фильм „Портрет королевы“ не только отражает долгое правление Елизаветы Второй, но и показывает, как фотография, казалось бы, „немое“ искусство, оказала исключительную дань уважения королеве, создав семидесятилетний альбом, уникальный по своему разнообразию, интенсивности и богатству.
Документальный фильм будет показан в Вильяндиском общественном кинотеатре 7 декабря в 19:00 и в Таллинне в кинотеатре „Sõprus“ 13 декабря в 18:00. Показ предваряет вступление модельера и художника по костюмам Герли Тинн представит показы.
Показы в рамках фестиваля MoeKunstiKino пройдут с 13 по 18 декабря в кинотеатрах „Sõprus“ в Таллинне и „Elektriteater“ в Тарту и с 7 по 21 декабря в Вильяндиском общественном кинотеатре. Все фильмы будут показаны на английском языке или с английскими субтитрами. Билеты продаются в кассах кинотеатров и на сайтах. Более подробная информация www.moekunstikino.ee.
MoeKunstiKino – это кинофестиваль, на котором демонстрируются фильмы, связанные с модой и дизайном – в основном документальные фильмы, глубоко раскрывающие закулисье индустрии моды. Главные герои фильмов – легендарные модельеры, фотографы, иконы стиля, модели, а также модные личности, только начинающие карьеру. Организатором MoeKunstiKino является НКО Kunstiloomus.