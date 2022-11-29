На экраны выходит новый документальный фильм о королеве Елизавете Второй, его покажут и в Эстонии

„Можно с уверенностью сказать, что королева Елизавета Вторая была одной из самых известных женщин в мире. Но что нам действительно известно о ней?“ - спрашивает организатор кинофестиваля Хелен Салувеэр. „В документальном фильме „Портрет королевы“ (Portrait of the Queen), который только что вышел в прокат в Италии, берут слово многие фотографы, которым посчастливилось встретиться с этой женщиной в необычных условиях и запечатлеть ее на уникальных фотографиях.“



Режиссер фильма – фотограф Фабрицио Ферри, на экране также появляются фотографы Брайан Арис, Джейсон Белл, Джулиан Колдер, Крис Левин, Дэвид Монтгомери и Джон Суоннелл, а также показаны актрисы Сьюзан Сарандон, Изабелла Росселлини и многие другие. Фильм „Портрет королевы“ не только отражает долгое правление Елизаветы Второй, но и показывает, как фотография, казалось бы, „немое“ искусство, оказала исключительную дань уважения королеве, создав семидесятилетний альбом, уникальный по своему разнообразию, интенсивности и богатству.