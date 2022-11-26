В чем встречать Новый год–2023: Кролик не одобрит неон!

Согласись, год Кролика даже звучит как-то приятнее, чем год Крысы или год, скажем, Свиньи — никакого предубеждения, просто ассоциации. Да и вариантов для праздничных образов в канун 2023-го у нас куда больше, чем в других случаях: тут тебе и пушистые платья, и мягкие „плюшевые“ свитеры - можно себе позволить! Но это очевидные приемы, которыми можно задобрить Черного Водяного Кролика — а чем еще можно привлечь удачу?

Правильными оттенками

Символ грядущего года, очевидно, любит черный цвет — сейчас самое время надеть маленькое черное платье и добавить к нему серебряные или золотые украшения. Так что на случай, если с выбором наряда ты затянешь, у нас есть план Б. Второй по значимости оттенок, который порадует Кролика — это голубой. Водяная природа этого пушистика предполагает синие, бирюзовые, лазурные оттенки — смело комбинируй их с драматичным черным! А вот от неона и кислотных цветов стоит воздержаться — искусственные оттенки под запретом.

Для поклонниц нестандартных решений символ Нового года предлагает натуральные оттенки, соотносящиеся с его местом обитания: охристый, песочный, горчичный, изумрудно-зеленый, даже лиловый. Серебряный тоже котируется — но это уже следующий пункт!

Блестящими элементами

В целом, блестки, пайетки и бисер органично смотрятся в любой Новый год: они напоминают искры бенгальских огней, фейерверки и блеск снега на окном — идеально! Но в год Кролика решение блистать в прямом смысле более чем объяснимо: этот пушистик любит воду, как следствие — эффект бликов на воде нам подойдет. Поэтому акцентируем внимание на серебре, золоте и цветах металлик. Например, идеально подойдут лаконичные и небанальные серебряные серьги: миксуй их с синим или черным платьем-пиджаком — получится элегантный аутфит.

„Мягкими“ образами