„Первым делом драматично направилась в винный отдел соседнего магазина и прихватила бутылку“. Как медиа и соцсети провоцируют нас пить больше
„Шампанское на дне рождения подруги в среду? Само собой. Бутылка вина, чтобы снять напряжение в пятницу вечером? О, да! Мимоза утром в воскресенье на бранче с друзьями? Безусловно. Ведь с алкоголем мы на ты уже очень давно…“ - признается героиня журнала LANA Luxury.
Еще в основной школе подруга на пару лет старше взяла меня с собой на встречу с одноклассницами. Это был мой первый осознанный контакт с алкоголем: мы собрались в парке, у девочек была с собой водка. Отхлебывали по очереди прямо из бутылки, а в голове была только одна мысль: папа точно мне этого не разрешил бы. Да я и сама не хотела, но была самой младшей и не осмелилась возразить. Сделала первый глоток и, почувствовав обжигающий вкус крепкого алкоголя, выплюнула. Тут же раздался громкий смех, и я побежала домой, чтобы поскорее забыть об этом случае.