„Первым делом драматично направилась в винный отдел соседнего магазина и прихватила бутылку“. Как медиа и соцсети провоцируют нас пить больше

Еще в основной школе по­дру­га на пару лет старше взяла меня с собой на встречу с одноклассницами. Это был мой первый осознанный контакт с алкоголем: мы собрались в парке, у девочек была с собой водка. Отхлебывали по очереди прямо из бутылки, а в голове была только одна мысль: папа точно мне этого не разрешил бы. Да я и сама не хотела, но была самой младшей и не осмелилась возразить. Сделала первый глоток и, почувствовав обжигающий вкус крепкого алкоголя, выплюнула. Тут же раздался громкий смех, и я побежала домой, чтобы поскорее забыть об этом случае.

С крепким алкоголем у меня не складывается до сих пор. На первых вечеринках и в университетские годы иногда пила его, если не было ничего лучше, но со временем моим напитком стало классическое элегантное вино. В сериалах вроде „Отчаянных домохозяек“ уставшие дамы в конце долгого дня наливали себе вина в красивый бокал, и еще будучи подростком, я думала, что стану именно такой матерью семейства. Листая фотографии в модных блогах, где стильные француженки наслаждались за обедом красным вином, представляла, что и сама когда-нибудь буду сидеть вот так с бокалом и круассаном. Когда я стала взрослой и на семейных торжествах мне уже наливали в бокал немного вина, я ощутила, что такие мероприятия вдруг стали куда гламурнее. Да-да, поп-культура слишком давно отражает регулярное употребление горячительных напитков.