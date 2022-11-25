25.11.2022, 15:23
Пряные и беззаботные. 9 самых актуальных парфюмов сезона
ФОТО: | cottonbro studio
Новые парфюмы игнорируют тот факт, что настало прохладное время года. И в парфюмерном меню по-прежнему царят цветы, теплые пряные ноты и беззаботность, пишет журнал LANA Luxury.
Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год. Осенний номер можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.
Зимний номер журнала выйдет из печати 10 декабря. Закажите себе БЕСПЛАТНЫЙ экземпляр по ссылке kampaaniad.delfimeedia.ee/janaluxury до 28 ноября.
Cтатьи из предыдущих выпусков журнала JANA Luxury ищите ЗДЕСЬ.