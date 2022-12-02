02.12.2022, 17:30
Чистая классика. 3 главных цвета самого актуального макияжа!
ФОТО: Shutterstock
Красный, черный, белый — эти цвета правят бал как в актуальном мейкапе, так и в дизайне косметических средств. Так что нанесите на губы красную помаду и отправляйтесь покорять мир, советует журнал LANA Luxury.
Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год. Журнал можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.
Зимний номер журнала выйдет из печати 10 декабря.
Cтатьи из предыдущих выпусков журнала JANA Luxury ищите ЗДЕСЬ.