Стилист Женя Фокин делится 5 советами, которые помогают сориентироваться в предрождественской суете

Стилист и эксперт в вопросах моды Женя Фокин — один из многих, для кого вскоре наступающий рождественский период — это один из самых загруженных трудовых сезонов в году. „У меня все же не обычный рабочий день. Каждый день, по сути, складывается по-особенному, и то, как я с ним справляюсь, определенно зависит от моего отношения и планирования“, — отмечает он. Несмотря на свой насыщенный график и множество различных проектов, Женя не выпускает из своего внимания важные детали – в том числе и благодаря своему умению грамотно планировать рабочее время.



1. Пусть начало каждого дня будем хорошим



Хотя наше стремительное время может подтолкнуть нас еще больше нарастить свой рабочий темп, дабы уместить еще больше дел и начинаний в день, все же, по словам Фокина, концентрация на важных вещах вместо гонки может привести к более эффективным результатам. „Несмотря на то, что телефон для меня является жизненно важным рабочим инструментом, я, просыпаясь утром, не сразу начинаю читать письма и уведомления в телефоне, но нахожу время, чтобы расслабиться — так учит Фред Юсси. Если же мы сразу погружаемся в информационный шум, то как будто начинаем рыть себе кроличью нору, которая забита задачами, созданными для нас другими людьми, и из которой трудно вылезти“, — поясняет он. Таким образом, стилист, который постоянно работает над несколькими проектами, начинает свой день с того, что сначала уделяет время медитации, йоге или книге, и таким образом закладывает основу для всего дня, с чего и стоит приступить к работе со свежими силами.



2. Выбирайте для себя умные рабочие средства



По словам стилиста, его домашний офис должен быть постоянно мобильным, но при этом он не сбрасывает со счетов ни мощность, ни надежность оборудования. „Хотя в моей жизни много творческой работы, за ней стоит много организационных вопросов, которые я выполняю в основном либо через компьютер, либо еще чаще с помощью телефона, для чего я использую Mate 50 Pro. В этом случае для меня важно, что батарея работает достаточно долго, и при необходимости я могу использовать быстрое зарядное устройство. Когда я постоянно передвигаюсь, а иногда и в шумной обстановке, я также использую шумоподавляющие наушники, которые позволяют участвовать в рабочем собрании даже во время прогулки по улице – таким образом ни я, ни мои коллеги не слышат фоном уличный шум“, — делится полезными идеями Фокин. Он также рекомендует сохранять важные события дня в календаре вашего телефона, чтобы они были доступны в любое время при планировании следующей встречи или для уточнения деталей, связанных с этим мероприятием.



3. Сначала сосредоточьтесь на тех действиях, которые связаны с вашими целями



Женя Фокин поясняет, что при одновременном управлении несколькими проектами он должен иметь очень четкое представление о следующих шагах в рамках этих проектов, и это нельзя заглушать другим информационным шумом, который может запутать расстановку приоритетов. „Я всегда записываю задачи на сегодня и стараюсь, чтобы их было не более пяти“, — советует он избегать длинных списков дел, которые все равно не умещаются в один день.



4. В быстром темпе помогает систематичность



„Кроме того, у меня в телефоне есть отдельные папки для заметок. Туда, например, я добавляю вдохновляющие цитаты, рекомендованные мне книги или мысли из подкаста, над которыми можно поработать позже. Мне нравится систематизация, она помогает найти первоисточник информации“, — описывает Фокин, который сам использует в качестве рабочего инструмента одну из последних моделей смартфонов — Huawei Mate 50 Pro. „Например, у меня на телефоне есть система SuperHub, которая позволяет мне одновременно прокручивать на экране самые разные заметки и файлы. Это значит, что при подборе одежды для клиентов я могу сопоставлять их вместе на одном экране, а при этом еще и добавлять какие-то заметки“, — приводит практические примеры стилист.



5. Делайте небольшие „энергетические паузы“



Согласно исследованиям, переключение внимания с одной темы на другую может занять до 20 минут. „Если мы говорим о цифрах на одном собрании, а о творческих темах на другом, то ведь невозможно просто вот так прыгать с одного на другое. Мне нужно время для этого, и я не думаю, что многозадачность - т.е. выполнение нескольких дел одновременно - была бы вообще под силу кому-либо. Пожалуй, только для мам маленьких детей“, — говорит Фокин, который также проводит большую часть своих рабочих собраний по телефону. „Поэтому я всегда делаю встречи продолжительностью не 60 минут, а 45 минут, чтобы использовать перерыв между ними и переключить свои мысли с одной темы на другую“.



Ну а в общем, т.с. зарядка собственных аккумуляторов, по мнению Фокина, это одно из важных действий, позволяющих заложить основу к претворению в жизнь поставленных планов и целей. „Все складывается только тогда, когда, как говорится, ваш стакан полон - то есть у вас достаточно сна, хорошего питания, заряженных аккумуляторов и необходимой радости в вашей жизни. Для меня, например, такая подзарядка — это прогулка в лесу, а также время, проведенное с близкими. Это дает мне больше энергии и импульса, и я вижу положительное влияние этого на мое здоровье – что демонстрирует даже приложение для мониторинга здоровья на моем телефоне!“



Подводя итоги, стилист и эксперт по моде, живущий стремительно, считает, что все зависит от умелого планирования времени. „Если вы примените все предыдущие рекомендации и спланируете свою неделю заранее – например, уже в воскресенье - или же вы составите планы в более широком масштабе, т.е. на месяцы вперед, благодаря чему будете знать свои самые важные события и обязательства - то вы, скорее всего, преуспеете в их реализации“.