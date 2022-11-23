Нарвитянка открыла книжный клуб, чтобы заставить себя и других читать. У нее получилось(2)
„Пока жила полноценной жизнью, воспитывая сына и работая, поняла, что совсем перестала читать, хотя в детстве меня было не оторвать от книжек“, – с этого инсайта молодой нарвитянки Насти Ивановой, живущей в Финляндии, начался книжный клуб „12 книг“. В следующем году он отметит юбилей – 5 лет.
Обычно книжный клуб – это встречи в кафе, библиотеках, других стильных местах или сбор участников онлайн в определенное время, чтобы обсудить прочитанную книгу. Клуб, который придумала Настя, „живет“ в фейсбуке, и в нем есть фишка, которая для многих стала отличной мотивацией читать.
Участницы клуба в основном из Эстонии и Финляндии. Но есть из Америки, Канады, Израиля, Норвегии, Молдовы и Латвии. Самые активные сдружились и встречаются время от времени то в Эстонии, то в Финляндии: гуляют, устраивают посиделки в приятных местах, связанных с сюжетом прочитанных историй, пьют вино под разговоры о книгах, устраивают пикники. На Рождество играют в Секретного КнигоСанту.
Нужен кто-то, кто будет стоять над душой: ЧИТАЙ!
„Дома в Нарве у нас была огромная библиотека, – рассказывает Настя Иванова. – Не дом, а сплошные книжные шкафы, читала почти вся семья. Меня и в университете было не оторвать от книг, но вдруг в какой-то момент, живя в Финляндии, я поняла, что за год не прочла ни одной книги. И тоска такая напала“.
Настя, которая к тому времени закончила университет в Таллинне по направлению „преподаватель английского языка“, успела выйти замуж, родить ребенка, уехать за мужем в Финляндию, развестись, устроить сына в садик, сдать языковой экзамен на В2 и выйти на работу учителем английского, поняла, что надо исправлять ситуацию. Но как? Мотивация сама собой не рождалась. Насте хотелось, чтобы появился кто-то, кто будет стоять над душой и говорить: „Читай!“ Тогда у нее мелькнула мысль об участии в книжном клубе, но ей казалось, что они все примерно одинаковые, участие в них – дело добровольное, никто не нависнет над ней с увещеванием „надо читать, и точка“. Ей же хотелось чего-то такого, чтобы люди в добровольно-принудительном порядке читали, и она за компанию. Тогда ей в голову пришла мысль о своем клубе, который бы отличался от других существующих сообществ любителей читать. И чтобы лично у нее не пропала мотивация к чтению, Настя придумала делать викторину по каждой книге.
Насте хотелось, чтобы появился кто-то, кто будет стоять над душой и говорить: „Читай!“
В мае 2018 года после долгих раздумий она зарегистрировала в фейсбуке сообщество с названием „12 книг“. „Вот участники прочитали книгу и, пожалуйста, будьте добры, пройдите тестик, экзамен по ней, – смеясь, рассказывает Настя. – А чтобы мне составить викторину, мне же самой нужно обязательно прочитать книгу“.
В викторине 13 заданий. Ответы участники дают в комментариях. Вопросы Настя придумывает такие, чтобы на них не было двузначного ответа, что-то в духе „кто убил дворецкого?“ За быстрые и правильные ответы начисляются баллы, по ним выбирается победитель. Иногда кто-то удивляется вопросам: „Я вообще другую книгу читала, что ли?“ А кто-то быстро отвечает. Иногда „босс“ клуба делает квиз с вариантами ответа. Но тогда, по мнению участниц, нет адреналина, когда сама вспоминаешь – интереснее.
„Кто-то из девочек ведет блокнотики по прочитанным книгам, – рассказывает Настя Иванова. – Я ведь могу спросить и про цвет глаз главного персонажа или количество его братьев и сестер. Победитель обычно получает в подарок книгу. Он сам выбирает какую именно, я ее ищу, покупаю и отправляю. Иногда просто дарю карточку в книжный магазин. Иногда еще сувениры какие-нибудь плюсом высылаю. Например, от мастеров хэнд-мейда. Недавно одна девочка из нашего сообщества, кондитер, вызвалась делать вкусняшки как дополнительный подарок“.
Клуб бесплатный. Но однажды Настя попросила участниц скинуться, кто сколько может, на почтовую пересылку. „Как два года назад мы собрали 200 евро, так я до сих пор их трачу“, – делится Настя.
Книжный тиран по имени Настя
„Мы читаем по книге в месяц, – объясняет как устроен клуб Настя. – Конечно, кто-то параллельно читает еще пять книг – и ради бога. Главное, чтобы вступали в клуб не ради того, чтобы посмотреть, кто что пишет, а чтобы получить волшебный пинок и самому читать. Я придумала, что каждый месяц у нас будут определенные критерии для отбора. Я как такой тиран, который навязывает критерии, а в их рамках участники вольны выбирать любую книгу“.
В качестве критерия могут быть, например, жанр, страна, в которой родился писатель, литературная премия или, скажем, в июле, когда у создательницы клуба день рождения, она сама предлагает книги. Бывает, что критерий – это выбор участников. Самые горячие обсуждения случаются, когда выбирают из категорий „русская классика“ или „зарубежная классика“.
„Например, я заявляю жанр „приключения“, – рассказывает Иванова. – Участники в нашей группе несколько дней накидывают варианты, какие книги в этом жанре они предлагают читать. Один участник может предложить одну книгу. А голосовать можно хоть за все. Какая из них получает больше голосов – лайков, ту и читаем“.
Одно из условий клуба – выходить из зоны комфорта. Часто мы привыкаем читать книги в одном жанре, считает Настя, а надо пробовать разные. „Я не читала раньше фэнтези, например, – говорит она. – Потом проглотила „Ведьмы за границей“ Терри Пратчетта, „Автостопом по галактике“ Дугласа Адамса и изменила свое мнение. Не обязательно становиться фанатом, но пробовать читать в разных жанрах – это важно, это обогащает нас“.
Если критерий месяца „выбор участников“, то каждый, кто захочет, может предложить свою кандидатуру для участия, затем через сервис генератора выберут победителя. Он уже должен собраться с мыслями и представить на выбор свой список. Это может быть от пяти до десяти книг, бывает по-разному. Потом остальные участники с помощью лайков выбирают одну книгу-фаворит.
Не обязательно становиться фанатом, но пробовать читать в разных жанрах – это важно, это обогащает нас.
У Насти есть условие: если лайкнул книгу и она набрала наибольшее количество голосов, то ты обязан ее читать. „Я делаю отдельную закрытую группу по книге, в которой мы не только обсуждаем прочитанное, но и собираем дополнительно какой-то материал, например, факты о писателе, – раскрывает внутреннюю кухню Настя. – Или, если упоминается какая-то музыка в ходе развития сюжета, то кто-то из участников может закинуть эту музыку в группу. Если кто-то не прошел в „отдельный кабинет“, я через пару недель спрашиваю, как дела, тегая тех, кто лайкал, но не вступил в закрытую группу по книге месяца. Иногда оказывается, что люди неактивные, тогда могу удалить, отправить в бан“.
Так в течение месяца идет обсуждение в постах и комментариях. Например, отдельный пост может сделать участник закрытой группы с вопросом, кто как понял тот или иной поступок персонажа книги. И в комментариях остальные делятся своими мыслями. Кто-то вызывается писать библиографические заметки. „Однажды читали книгу „Год в Провансе“, – вспоминает „тиран“ клуба, – и Юля, участница „12 книг“ и по совместительству гид из Таллинна, написала потрясающие факты по моментам, упомянутым в книге, очень остро и смешно“. Она рассказала про вина, блюда, про особенный ветер, о которых писал автор. Такие посты очень важны для клуба.
Парадокс: не только хорошие книги читать
Удивительно, но чаще приходится читать плохие книги. „На самом деле, я поражена, сколько „шлака“ выпускают издательства, – удивляется Настя. – Много плохой литературы получает премии. Это очень странно. Мы много смеемся, конечно, когда читаем такие книжки. Я считаю, что это надо делать все равно, чтобы, как минимум отличать хорошие произведения от ужасных. Кому-то это легче дается, кто не зациклен на красивом языке, а тем, кто ценит язык, читать не очень хорошую литературу сложно. Многим каждая первая книга не нравится. Я проще к этому отношусь, люблю сам процесс чтения, момент составления вопросов. Но часто не хватает времени, поэтому не задумываюсь над красотой языка, так как надо очень быстро прочитать книгу. Именно поэтому я благодарна тем участникам, которые обращают наше внимание на „плохие“ нюансы, которые сами мы не замечаем“.
Многим каждая первая книга не нравится.
С самого начала работы клуба Настя делает раз в год рейтинг прочитанных книг. Участники, которые обсуждали 10-12 книг в течение года, имеют право голосовать за две лучшие и за одну худшую. Кто меньшее количество книг читал – за одну. Интересно, что в список лучших попадала в основном зарубежная классика. Например, „Мартин Иден“ Джека Лондона, „К востоку от Эдема“ Джона Стейнбека, „Замок Броуди“ Арчибальда Кронина. А в список самых плохих, по версии клуба „12 книг“, вошли, например, „Не кормите и не трогайте пеликанов“ Аствацатурова (в 2020 году эта книга была номинантом на несколько премий, включая премию „Национальный бестселлер“), „Загадка номера 622“ Жоэля Диккера (бестселлер 2021 года).
Общаться и открывать мир через книги
Сейчас в сообществе клуба больше 1000 участников, но постоянных примерно 30, кто соблюдает все правила клуба и регулярно читает. Настя не продвигает свой проект. Когда начинала его вести, немного порекламировала, но потом перестала. Кто пришел, тот пришел. По мнению участниц клуба, это лучшая группа для общения и чтения. Они с радостью приходят в нее, отдыхают душой, общаются с умными, начитанными, думающими, любознательными участниками.
„По книгам есть экранизации, и я как-то открывала отдельный проект „12 фильмов“, – вспоминает Настя. – Сначала все было хорошо, мы смотрели. Но не я вела группу, все успеть – невозможно. В какой-то момент она заглохла. Но без этих групп я бы и не читала, и не смотрела. Я много узнаю через книги о том, что происходило в мире, а я имею об этом совсем слабое представление. Например, когда читали „Обитель“ Захара Прилепина, было интересно погрузиться в подробности определенного периода жизни в России. Книга „Прислуга“ Кэтрин Стокетт рассказала о жизни афроамериканцев в начале 60-х годов в Америке, о чем я, конечно, в общих чертах знала, но в книге описана их повседневная жизнь. Прочитала с удовольствием. Особенно интересно в этом плане читать книги, в которых авторы дают описание культуры другой страны. Вот, например, „1000 сияющих солнц“ Халеда Хоссейни. Я узнала про Афганистан много, о чем вообще не слышала ранее“.
Теперь Настя читает по 12 книг в год. Ее желание сбылось. Хотя с прошлого года она делает перерыв на месяц в ноябре, чтобы отдохнуть от такого темпа и „подчистить литературные хвосты“. „Палочку дирижера“, но не права тирана, она на это время передает одному из участников клуба. Правда, добровольцев немного. Сейчас они читают и обсуждают „Безобразную герцогиню Маргариту Маультащ“ Лиона Фейхтвангера. Судя по обсуждениям и реакциям участников, это претендент на звание худшей книги года.