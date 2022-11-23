Нарвитянка открыла книжный клуб, чтобы заставить себя и других читать. У нее получилось

Обычно книжный клуб – это встречи в кафе, библиотеках, других стильных местах или сбор участников онлайн в определенное время, чтобы обсудить прочитанную книгу. Клуб, который придумала Настя, „живет“ в фейсбуке, и в нем есть фишка, которая для многих стала отличной мотивацией читать.

Участницы клуба в основном из Эстонии и Финляндии. Но есть из Америки, Канады, Израиля, Норвегии, Молдовы и Латвии. Самые активные сдружились и встречаются время от времени то в Эстонии, то в Финляндии: гуляют, устраивают посиделки в приятных местах, связанных с сюжетом прочитанных историй, пьют вино под разговоры о книгах, устраивают пикники. На Рождество играют в Секретного КнигоСанту.

Нужен кто-то, кто будет стоять над душой: ЧИТАЙ!

„Дома в Нарве у нас была огромная библиотека, – рассказывает Настя Иванова. – Не дом, а сплошные книжные шкафы, читала почти вся семья. Меня и в университете было не оторвать от книг, но вдруг в какой-то момент, живя в Финляндии, я поняла, что за год не прочла ни одной книги. И тоска такая напала“.

Настя, которая к тому времени закончила университет в Таллинне по направлению „преподаватель английского языка“, успела выйти замуж, родить ребенка, уехать за мужем в Финляндию, развестись, устроить сына в садик, сдать языковой экзамен на В2 и выйти на работу учителем английского, поняла, что надо исправлять ситуацию. Но как? Мотивация сама собой не рождалась. Насте хотелось, чтобы появился кто-то, кто будет стоять над душой и говорить: „Читай!“ Тогда у нее мелькнула мысль об участии в книжном клубе, но ей казалось, что они все примерно одинаковые, участие в них – дело добровольное, никто не нависнет над ней с увещеванием „надо читать, и точка“. Ей же хотелось чего-то такого, чтобы люди в добровольно-принудительном порядке читали, и она за компанию. Тогда ей в голову пришла мысль о своем клубе, который бы отличался от других существующих сообществ любителей читать. И чтобы лично у нее не пропала мотивация к чтению, Настя придумала делать викторину по каждой книге.

Насте хотелось, чтобы появился кто-то, кто будет стоять над душой и говорить: „Читай!“