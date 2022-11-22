Скелет в нашем шкафу: жители Эстонии ежегодно выбрасывают в мусор по 14 кг одежды(1)
Жители Эстонии выбрасывают 17 кг одежды в расчете на человека, из них 14 кг отправляются прямо в мусорный ящик. Однако такой полный чемодан можно отправить нуждающимся или в повторное использование.
С 19 по 27 ноября отмечается общеевропейская неделя сокращения отходов, в центре внимания которой в этом году циркулярные и устойчивые текстильные изделия. В рамках кампании Министерство окружающей среды призывает людей задуматься о своих привычках покупки одежды и предпочесть повторное использование.
Каждую секунду в мире выбрасывается на свалку или сжигается примерно грузовик одежды. В одной только Европе ежегодно выбрасывают 5,8 млн тонн одежды. „Весь мир борется с проблемой текстильных отходов. Люди покупают больше одежды, чем когда-либо ранее, но до сих пор не знают, как правильно обращаться с ее отходами. И у нас в Эстонии тоже до сих пор нет эффективных решений для переработки больших объемов текстиля“, — сказал министр окружающей среды Мадис Каллас.
Но еще больший ущерб окружающей среде наносится при производстве одежды. Ежегодно мировая индустрия моды производит примерно 10% выбросов парниковых газов — значительно больше, чем международная авиация и судоходство вместе взятые.
„Производство одежды требует много воды и энергии, а также невозобновляемых ресурсов, например, нефти. В то же время мода стремительно меняется, и нам быстро надоедает наш гардероб. Постоянно растущее производство и закупка одежды ложатся тяжелым бременем на окружающую среду и наши экосистемы“, — пояснила Сигрид Соомлайс, заведующая отделом экологического менеджмента.
Что каждый из нас может сделать, чтобы спасти мир от текстильного наводнения?
Покупайте меньше!
Лучше всего — предотвратить излишнее производство одежды. Чем меньше люди потребляют и покупают новых вещей, тем меньше ресурсов уходит на их производство и утилизацию отходов. Если мы сможем удержаться от лишних покупок, то поспособствуем замедлению изменения климата.
Выбирайте с умом!
Однако иногда покупка нового товара неизбежна. Но даже в этом случае можно сделать более экологичный выбор, например, отдав предпочтение магазинам повторного использования. Выбирайте вещи неподвластного времени покроя, из качественного и прочного материала, срок службы которых можно продлить за счет ремонта. Одежду часто делают из синтетических материалов, для производства которых требуется много воды и энергии и которые в природе разлагаются десятилетиями. Около 35% микропластика в окружающей среде попало в нее через одежду. Поэтому предпочтение следует отдавать хлопку, шерсти, льну, пеньке, бамбуку и другим натуральным материалам. Изготовленную безопасным для людей и окружающей среды способом одежду можно узнать по экологической маркировке на этикетке изделия (например, Oeko-Tex).
При покупке одежды стоит следить и за тем, где она изготовлена. Отдавая предпочтение продукции отечественного текстильного производства, вы снижаете экологический след в несколько раз, а также поддерживаете местную трудовую занятость.
Чините и дарите!
Порванной одежде можно подарить новую жизнь, починив ее. Если умений не хватает, можно обратиться за помощью в ремонтную мастерскую или к знакомым. Починив одежду, вы сохраните и окружающую среду, и свой кошелек.
Если же целая и чистая одежда просто не нужна, ее разумно отдать нуждающимся или в магазины повторного использования. Ближайший к вам пункт сбора одежды или ремонтную мастерскую можно найти на сайте: kuhuviia.ee.