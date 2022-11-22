Скелет в нашем шкафу: жители Эстонии ежегодно выбрасывают в мусор по 14 кг одежды

С 19 по 27 ноября отмечается общеевропейская неделя сокращения отходов, в центре внимания которой в этом году циркулярные и устойчивые текстильные изделия. В рамках кампании Министерство окружающей среды призывает людей задуматься о своих привычках покупки одежды и предпочесть повторное использование.

Каждую секунду в мире выбрасывается на свалку или сжигается примерно грузовик одежды. В одной только Европе ежегодно выбрасывают 5,8 млн тонн одежды. „Весь мир борется с проблемой текстильных отходов. Люди покупают больше одежды, чем когда-либо ранее, но до сих пор не знают, как правильно обращаться с ее отходами. И у нас в Эстонии тоже до сих пор нет эффективных решений для переработки больших объемов текстиля“, — сказал министр окружающей среды Мадис Каллас.

Но еще больший ущерб окружающей среде наносится при производстве одежды. Ежегодно мировая индустрия моды производит примерно 10% выбросов парниковых газов — значительно больше, чем международная авиация и судоходство вместе взятые.

„Производство одежды требует много воды и энергии, а также невозобновляемых ресурсов, например, нефти. В то же время мода стремительно меняется, и нам быстро надоедает наш гардероб. Постоянно растущее производство и закупка одежды ложатся тяжелым бременем на окружающую среду и наши экосистемы“, — пояснила Сигрид Соомлайс, заведующая отделом экологического менеджмента.

Что каждый из нас может сделать, чтобы спасти мир от текстильного наводнения?

Покупайте меньше!

Лучше всего — предотвратить излишнее производство одежды. Чем меньше люди потребляют и покупают новых вещей, тем меньше ресурсов уходит на их производство и утилизацию отходов. Если мы сможем удержаться от лишних покупок, то поспособствуем замедлению изменения климата.

Выбирайте с умом!