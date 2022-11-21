Выбираем вязаную шапку: несколько практических советов

Самая главная характеристика правильной шапки – свободное облегание. Хорошая шапка не будет сильно приминать прическу. Это влияет и на внешний вид, и на то, насколько тепло вы будете себя чувствовать в этой шапке. Выбирайте модели, которые свободно сидят на голове и позволяют выпустить наружу несколько прядей волос.

Шапка – это тот аксессуар, который находится в непосредственной близости к лицу. Именно поэтому так важно выбрать цвет, который вас украсит. Помните, что черный идет не всем. А вот с оттенками серого и графита стоит поэкспериментировать. Велика вероятность, что вы найдете „свой“ цвет. И не стоит бояться цветных шапок. Главное, чтобы они подходили к вашему типу внешности.

Попробуйте модели, выполненные из ангоры, мохера или другой пряжи подобного типа. Такие шапки греют чуть лучше чем шапки из традиционной шерсти. К тому же их просто приятнее носить: они такие мягкие и уютные! Лучше всего пряжа такого плана смотрится в бежевых и коричневых оттенках.

Круто и стильно выглядит, когда шапка подобрана в тон верхней одежде. Особенно, если это какой-то необычный или яркий оттенок. Самые универсальные варианты – собрать монохромное сочетание в синей или бордовой цветовой гамме. Еще в этом сезоне большой популярностью пользуется хаки. Тем более, что в таком цвете часто делают куртки, так что составить комплект будет не трудно.

Не стоит выбирать шапку, которая по цвету и стилю вступает в конфликт с другими деталями вашего образа. Спортивная кислотного оттенка шапка из тонкого флиса или трикотажа не очень уместна в сочетании с классическим пальто и голубым шарфом. Старайтесь подбирать аксессуары в одной цветовой гамме.

Шапка с широкими отворотами – это не только стильно, но еще и в несколько раз теплее. Такая шапка поможет уберечь уши от холода даже в самый сильный мороз. Только не забываем про свободу облегания. Иначе шапка обтянет голову и уши слишком туго, и вы, наоборот, будете мерзнуть сильнее.