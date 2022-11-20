И это не мед: всего один ингредиент превратит чай в средство от боли в горле

Горло может заболеть по любой причине – это неспецифический симптом, который сопровождает различные болезни, в том числе ковид.

Но чаще нас волнует не то, почему болит горло, а что сделать, чтобы горло не болело. И в нашем арсенале появляется огромное количество леденцов, микстур, теплое молоко с маслом, чай с медом и другие народные и не очень средства.

Эффективность одних не выше, чем эффективность плацебо, но некоторые средства действительно работают. Так, теплый чай и другие теплые напитки при боли в горле на самом деле помогают и облегчают состояние. Регулярное поступление теплой жидкости вызывает расширение стенок сосудов в горле и расслабление мышц горла – это снимает некоторую часть болевых ощущений. В общем, теплое питье при простуде и боли в горле – это действительно то, что может помочь.

Но все ли чаи одинаково полезны? Ученые провели двойное слепое рандомизированное исследование – а это действительно серьезный подход, чтобы понять, что лучше всего с болью в горле справляется чай, содержащий корень солодки, который также известен как лакрица.

Если ты относишься к числу тех, кто любит лакрицу (а равнодушно к ней, кажется, почти никто не относится), то смело пей чай с ней при простуде и заметишь, что улучшение наступит куда быстрее.