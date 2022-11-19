19.11.2022, 10:58
Стиль завзятых садоводов. Какой цветовой тренд носят этой осенью настоящие модницы?
ФОТО: Chanel
Истинные леди этой осенью носят вещи более смелых оттенков и кроя, пишет журнал JANA Luxury. Примерьте непревзойденную комбинацию ядовито-зеленого и черного и наслаждайтесь всеобщим вниманием!
Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год. Осенний номер можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.
Зимний номер журнала выйдет из печати 10 декабря. Закажите себе БЕСПЛАТНЫЙ экземпляр по ссылке kampaaniad.delfimeedia.ee/janaluxury до 28 ноября.
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