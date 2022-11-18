Как понять, что ребенок подвергся сексуальному насилию? Объясняют эксперты из Эстонии
В прошлом году было совершено 663 преступления сексуального характера в отношении детей - и речь идет только об установленных случаях. Но сколько не удалось установить или сколько тех, которые остались в тайне?
Какие дети чаще всего становятся жертвами сексуального насилия? Какие изменения в их позах тела могут навести на мысль о недавно перенесенной травме и как оказать таким детям поддержку? Отвечают руководитель Дома детей Департамента социального страхования Анна Франк и главные специалисты Алина Кузнецова и Лилия Ткач.
Лилия Ткач, в Доме детей вы занимаетесь среди прочего профилактической и просветительской деятельностью. Дайте совет родителям и работающим с детьми специалистам, как понять что перед вами находится ребенок, переживший сексуальное насилие?
Важнейшая вещь, на которую взрослый может обратить внимание и проанализировать - это поведение ребенка. Часто, пережившие сексуальное насилие мальчик или девочка, чувствуют стыд, стеснение, замешательство, поэтому обычно радостный и активный ребенок внезапно может стать стыдливым, скрытным, держаться особняком. Может случиться и противоположное - ребенок начинает вести себя провокативно, порой агрессивно.
Важно отметить моменты, когда сексуальное поведение ребенка перестает соответствовать возрасту или развитию: он начинает относиться к теме секса с заметно повышенным вниманием или обладать чрезмерными знаниями в этой области.
Иногда подвергшиеся сексуальному насилию маленькие дети начинают подсознательно проигрывать случившееся с ними с другими детьми или игрушками.
Надо подмечать и возможные телесные повреждения. Как правило, насильники не оставляют следов на теле детей, но на то, что ребенок стал жертвой насилия, могут указывать боль, кровотечения, изменение оттенка кожи в области рта, влагалища, анального отверстия, кровоподтеки с области паха, шеи, других чувствительных местах, боль при мочеиспускании и дефекации.
Лилия, можете привести конкретные примеры изменения в поведении, которые родители и специалисты должны обязательно отмечать?
Невербальные моменты, на которые надо обращать внимание, бывают разные и они могут выражаться как в поведении, так и, например, в выборе одежды. Натягивание на голову капюшона, частое использование наушников, самоповреждение, излишнее увлечение спортом могут указывать на пережитую травму. Тут важно понять, что вероятный симптом не всегда означает, что что-то действительно произошло.
Например, очень часто родители пытаются интерпретировать детские рисунки, не поговорив с ребенком. Распространено мнение, что если рисунки выполнены в темных тонах, то это означает, что ребенок находится в подавленном состоянии. Без знания того, что на самом деле произошло, нельзя твердо утверждать ничего, возможно, у ребенка под рукой просто не было подходящих карандашей или ему нравится графика, и он хочет попрактиковаться в этой технике.
Очень распространена примета, что когда ребенок натягивает капюшон, то это может означать, что таким образом он хочет закрыться от окружающего мира, дистанцироваться от него. На это же может указывать слишком частое использование наушников, будто ребенок хочет сбежать от мира в более безопасное место. Частое вздрагивание как реакция на громкие звуки или на то, когда в комнату входят другие люди, может стать знаком, что ребенок недавно пережил травматический опыт.
Стоит обращать внимание на позы, которые принимает ребенок. Если он сворачивается в черепашку, зажимает голову между плеч, а руки прижимает к телу, то это также может указывать на ненадлежащее обращение. Но известны случаи, когда ребенок после такого опыта напротив начинает вести себя особенно открыто, пытаясь этой повышенной коммуникабельностью побороть свои страхи.
Юные спортсмены, пережившие сексуальное насилие, часто начинают тренироваться заметно интенсивнее. Жертвы насилия начинают винить себя - они считают, что сами явились причиной, спровоцировали против себя преступление и таким образом хотят себя наказать.
В наши дни довольно распространенным стало самоповреждение, самопорезы. С одной стороны, такое поведение может указывать на мучающую молодого человека глубокую душевную рану, с другой - на желание наказать себя. Когда родитель или учитель замечают на руках ребенка порезы, мы советуем им расспросить его о случившемся. В этом случае крайне важно, чтобы взрослый не начинал сразу же утешать ребенка или грузить своей озабоченностью о его состоянии. Просто выслушать и дать ребенку разговориться.
Когда ребенок выговорится, спросите, пробовал ли он решить свои проблемы каким-то иным способом? Когда я работаю с такими случаями в Доме детей, то всегда говорю ребенку, что его тело не виновато в том, что думает его голова. Важно, чтобы ребенок понял, что он должен заботиться о своем теле. Существуют и другие способы для того, чтобы почувствовать боль. Психологи, например, советуют попробовать заменить порезы тем, чтобы держать в руках кубики льда, растягивать запястьями канцелярскую резинку и потом отпускать - это вызовет болезненные ощущения, но не будет опасным для жизни.
Все же стоит отметить, что вместо того, чтобы изображать детективов, родители и люди, работающие с детьми, могли бы приложить усилия для создания безопасных отношений с ребенком. Когда ребенок знает, что рядом с ним всегда есть кто-то, кто его выслушает и кому можно доверять, у него найдется смелость для того, чтобы поделиться своим горем.
Лилия, а как понять, какого рода насилие было совершено над ребенком? Психологическое, физическое, сексуальное? К кому обращаться за помощью?
Описанные в теории виды насилия различаются и строго разграничены, но в реальной жизни все не так просто. Как правило, все они переплетаются между собой. И очень сложно определить, в какой момент один род насилия сменялся другим, что именно из этого травмировало больше.
Легче всего распознается физическое насилие, когда ребенка били, трясли, таскали за волосы, угрожали, например, оружием, что может в свою очередь также причинить физические повреждения. Преступления такого типа легче всего устанавливаются по следам на теле и свидетельствам других людей.
Сексуальное насилие, наоборот, является наиболее скрытым и наиболее тяжело устанавливаемым преступлением. Для удовлетворения своих сексуальных потребностей взрослые могут манипулировать ребенком, иногда ребенок может оказаться в ситуации, когда его принуждают к деятельности, сути которой до конца не понимает или он не способен дать адекватное согласие на это. Ребенку не всегда удается понять, что его привлекают к сексуальной деятельности, что выходит за рамки закона и принятых в обществе социальных норм. Подобные преступления могут носить как контактный, так и бесконтактный характер. Большая часть людей, которые обходятся с ребенком ненадлежащим образом, это те, кого дети знают и кому доверяют. И как правило, такие взрослые злоупотребляют доверием детей и собственной властью над ними для достижения своих целей.
Психологическое насилие может быть и отдельным видом насилия, но по большей части становится частью физического и сексуального. Это такое обращение с ребенком, когда он получает сигналы о том, что он не имеет никакой ценности, его не любят, о нем не заботятся. Это примеры настоящего психологического насилия. У детей, переживших опыт физического или психологического насилия, выше риск стать жертвой ненадлежащего сексуального обращения. Любое насилие наносит травму детской психике и может стать причиной серьезных психологических и физических проблем, сопровождающих человека долгие годы.
Самое важное - заметить ребенка, который нуждается в помощь и мог быть жертвой ненадлежащего обращения, не проходить мимо и всегда реагировать на это. Не все люди готовы непосредственно вмешиваться в ситуацию, поскольку в роли насильников могут выступать родственники или близкие друзья. В случае сексуального и физического насилия надо реагировать незамедлительно и вызвать полицию. В случае насилия над детьми надо звонить по телефону помощи детям 116 111, писать по адресу info@lasteabi.ee или обратиться в чат на странице lasteabi.ee. С подозрениями на сексуальное насилие можно обратиться в Дом детей.
Алина Кузнецова, вы работаете в Доме детей с детьми, пережившими сексуальное насилие или на счет которых есть такое подозрение, а также с их семьями. Наверняка вы отметили, какие дети чаще всего становятся жертвами сексуального насилия?
Исследование центра прикладных исследований в области социальных наук Тартуского университета, проведенное по заказу Министерства юстиции, касающееся распространения сексуального насилия в отношении детей и молодежи подтвердило, что насилие сексуального характера совершается над теми молодыми людьми, которые дома испытывали психологическое и/или физическое насилие и отношения их родителей между собой также носили элементы насилия. Изолированность от общества и низкая самооценка также повышают риск пасть жертвой ненадлежащего обращения.
Дети нуждаются в одобрении, заботе, внимании как от своих сверстников, так и от взрослых, поэтому в особенно уязвимой ситуации оказываются одинокие и неуверенные в себе дети. Недостаточная поддержка со стороны родителей, недостаточная забота побуждают детей искать внимания и близости вне дома. Риск стать жертвой насилия выше у ребенка, который не особенно хорошо знает правила безопасного поведения в интернете и соответствующего возрасту сексуального поведения.
Анна, как руководитель Дома детей, вы точно знаете, как поддержать пережившего сексуальное насилие ребенка и как сделать так, чтобы он не попадал в такую ситуацию?
Во-первых, надо сказать, что под сексуальным насилием над ребенком не всегда понимается пенетрация. Это может быть поглаживание, лизание, прикасание к руке, рту или других частей тела. Ненадлежащее сексуальное обращение необязательно должно причинять боль или наносить повреждения. Фотографирование обнаженных детей, пересылка или демонстрация фотографий может быть ненадлежащим сексуальным обращением.
Критическое значение имеет реакция родителя или другого взрослого из ближнего окружения. Страх и гнев взрослого - это нормальные реакции, но они могут напугать ребенка еще сильнее. Именно поэтому нужно постараться сохранять спокойствие.
Никогда нельзя винить ребенка в случившемся, наказывать его или стыдить. В первую очередь ему нужно обеспечить безопасную среду, сделать так, чтобы у ребенка не было контакта с (потенциальным) насильником. Ребенок должен почувствовать, что его понимают, его реакции воспринимаются серьезно, нужно также придать ему уверенности в том, что со временем дела пойдут на поправку.
Обязательно надо обратиться к профессиональной помощи, причем, и ребенку, и семье, которая также нуждается в поддержке. Когда ребенок захочет поговорить о пережитом, о том, что его волнует, ему нужно позволить это сделать, и это поможет вам понять его чувства и его поведение. Тут важно учесть потребность ребенка в приватности. Дайте ему возможность самому решить, когда и как он захочет поделиться своим опытом и заверьте его, что вы всегда будете готовы выслушать.
Когда ребенок начнет рассказывать, нельзя давать никаких оценок, нельзя говорить ему перестать жаловаться и что хватит тебе об одном и том же. Вместо этого уместно сказать, что вы рады, что ребенок делится своими мыслями и чувствами. Также важно знать, что злость - это частая реакция детей после травмы. Подбодрите ребенка, пусть он поделится тем, что вызывает в нем злость. Нужно знать, что может быть для ребенка триггером и как вы и он на него реагируете. В общении с детьми нужно проявлять терпение и понимание, особенно, когда они рассказывают о своей травме неоднократно.
Постарайтесь восстановить привычный ритм жизни ребенка как можно скорее, это поможет вернуть стабильность. Это регулярность в режиме дня, режиме сна, приема пищи и так далее. Привычный распорядок дня не значит, что о случившемся надо забыть или не заниматься этим. Важно, чтобы возле вызванных травмой или последовавших ей изменений какие-то части жизни оставались островками стабильности, например, если ребенку приходится менять место жительства, то он мог бы продолжать тренироваться в прежнем клубе или чтобы у в новом доме у него было его любимое одеяло. Если ребенок меняет школу, то пусть он встречается со своими друзьями из предыдущей. Порой и заботящемуся о ребенку взрослому нужно найти себе поддержку, ведь случившееся переживается тяжело, вызывает и у взрослых различные эмоции. Поговорите с кем-то, кому доверяете, обратитесь за помощью к профессионалам. Чем лучше вы заботитесь о себе, тем лучше вы сможете заботиться о ребенке.
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Специалисты Дома детей Департамента социального страхования советуют родителям и людям, работающим с детьми, ознакомиться со следующими материалами:
Если ребенок пережил травму:
Что означает ненадлежащее сексуальное обращение с детьми - на сайте Kriminaalpoliitika.
Видео о том, что такое ненадлежащее сексуальное обращение с детьми и что представляет из себя услуга Дома детей на русском и эстонском языках.
Рекомендации специалистов Дома детей для родителей детей, переживших травму на русском и эстонском языках.
Круглосуточно профессиональная помощь для переживших сексуальное насилия людей оказывается в центрах кризисной помощи.
Если вы встречаете в интернете некий материал, содержащий признаки ненадлежащего сексуального обращения с ребенком, дайте об этом знать по адресу www.vihjeliin.ee.