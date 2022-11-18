Как понять, что ребенок подвергся сексуальному насилию? Объясняют эксперты из Эстонии

Невербальные моменты, на которые надо обращать внимание, бывают разные и они могут выражаться как в поведении, так и, например, в выборе одежды. Натягивание на голову капюшона, частое использование наушников, самоповреждение, излишнее увлечение спортом могут указывать на пережитую травму. Тут важно понять, что вероятный симптом не всегда означает, что что-то действительно произошло.

Надо подмечать и возможные телесные повреждения. Как правило, насильники не оставляют следов на теле детей, но на то, что ребенок стал жертвой насилия, могут указывать боль, кровотечения, изменение оттенка кожи в области рта, влагалища, анального отверстия, кровоподтеки с области паха, шеи, других чувствительных местах, боль при мочеиспускании и дефекации.

Важно отметить моменты, когда сексуальное поведение ребенка перестает соответствовать возрасту или развитию: он начинает относиться к теме секса с заметно повышенным вниманием или обладать чрезмерными знаниями в этой области.

Важнейшая вещь, на которую взрослый может обратить внимание и проанализировать - это поведение ребенка. Часто, пережившие сексуальное насилие мальчик или девочка, чувствуют стыд, стеснение, замешательство, поэтому обычно радостный и активный ребенок внезапно может стать стыдливым, скрытным, держаться особняком. Может случиться и противоположное - ребенок начинает вести себя провокативно, порой агрессивно.

Какие дети чаще всего становятся жертвами сексуального насилия? Какие изменения в их позах тела могут навести на мысль о недавно перенесенной травме и как оказать таким детям поддержку? Отвечают руководитель Дома детей Департамента социального страхования Анна Франк и главные специалисты Алина Кузнецова и Лилия Ткач .

В наши дни довольно распространенным стало самоповреждение, самопорезы. С одной стороны, такое поведение может указывать на мучающую молодого человека глубокую душевную рану, с другой - на желание наказать себя. Когда родитель или учитель замечают на руках ребенка порезы, мы советуем им расспросить его о случившемся. В этом случае крайне важно, чтобы взрослый не начинал сразу же утешать ребенка или грузить своей озабоченностью о его состоянии. Просто выслушать и дать ребенку разговориться.

Юные спортсмены, пережившие сексуальное насилие, часто начинают тренироваться заметно интенсивнее. Жертвы насилия начинают винить себя - они считают, что сами явились причиной, спровоцировали против себя преступление и таким образом хотят себя наказать.

Стоит обращать внимание на позы, которые принимает ребенок. Если он сворачивается в черепашку, зажимает голову между плеч, а руки прижимает к телу, то это также может указывать на ненадлежащее обращение. Но известны случаи, когда ребенок после такого опыта напротив начинает вести себя особенно открыто, пытаясь этой повышенной коммуникабельностью побороть свои страхи.

Очень распространена примета, что когда ребенок натягивает капюшон, то это может означать, что таким образом он хочет закрыться от окружающего мира, дистанцироваться от него. На это же может указывать слишком частое использование наушников, будто ребенок хочет сбежать от мира в более безопасное место. Частое вздрагивание как реакция на громкие звуки или на то, когда в комнату входят другие люди, может стать знаком, что ребенок недавно пережил травматический опыт.

Например, очень часто родители пытаются интерпретировать детские рисунки, не поговорив с ребенком. Распространено мнение, что если рисунки выполнены в темных тонах, то это означает, что ребенок находится в подавленном состоянии. Без знания того, что на самом деле произошло, нельзя твердо утверждать ничего, возможно, у ребенка под рукой просто не было подходящих карандашей или ему нравится графика, и он хочет попрактиковаться в этой технике.

Когда ребенок выговорится, спросите, пробовал ли он решить свои проблемы каким-то иным способом? Когда я работаю с такими случаями в Доме детей, то всегда говорю ребенку, что его тело не виновато в том, что думает его голова. Важно, чтобы ребенок понял, что он должен заботиться о своем теле. Существуют и другие способы для того, чтобы почувствовать боль. Психологи, например, советуют попробовать заменить порезы тем, чтобы держать в руках кубики льда, растягивать запястьями канцелярскую резинку и потом отпускать - это вызовет болезненные ощущения, но не будет опасным для жизни.

Все же стоит отметить, что вместо того, чтобы изображать детективов, родители и люди, работающие с детьми, могли бы приложить усилия для создания безопасных отношений с ребенком. Когда ребенок знает, что рядом с ним всегда есть кто-то, кто его выслушает и кому можно доверять, у него найдется смелость для того, чтобы поделиться своим горем.

Лилия, а как понять, какого рода насилие было совершено над ребенком? Психологическое, физическое, сексуальное? К кому обращаться за помощью?

Описанные в теории виды насилия различаются и строго разграничены, но в реальной жизни все не так просто. Как правило, все они переплетаются между собой. И очень сложно определить, в какой момент один род насилия сменялся другим, что именно из этого травмировало больше.

Легче всего распознается физическое насилие, когда ребенка били, трясли, таскали за волосы, угрожали, например, оружием, что может в свою очередь также причинить физические повреждения. Преступления такого типа легче всего устанавливаются по следам на теле и свидетельствам других людей.