В таллиннском Stockmann появится секонд-хенд дизайнерской одежды, в который относит вещи даже Кая Каллас

„Для компании Stockmann экологичность и переработка всегда были приоритетом, и это также очень важный вопрос для наших клиентов - одежда должна быть высококачественной, долговечной и иметь вторичный рыно“, - говорит директор по продажам Stockmann Майрика Юханди. По ее словам, магазины подержанных вещей Relove уже открыты в магазинах Stockmann в Хельсинки и Тампере, и, следуя этой концепции, было решено начать сотрудничество с RiiSaikel в Таллинне. Теперь у покупателей будет возможность открыть для себя высококачественный и особенно тщательно подобранный ассортимент одежды RiiSaikel из переработанного сырья при знакомстве с новыми коллекциями в Stockmann. В свою очередь, Stockmann можем предложить клиентам RiiSaikel услуги по пошиву одежды, если вещь нужно сшить по фигуре ее нового владельца.