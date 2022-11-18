В таллиннском Stockmann появится секонд-хенд дизайнерской одежды, в который относит вещи даже Кая Каллас
Универмаг Stockmann активно начал внедрять систему повторного использования, созданную в Финляндии, привлекая в качестве партнера одну из самых ярких звезд эстонских магазинов утилизации - магазин RiiSaikel. В это воскресенье, 20 ноября, на 5-м этаже Stockmann откроется магазин RiiSaikel, где можно будет найти интересную одежду и аксессуары.
„Для компании Stockmann экологичность и переработка всегда были приоритетом, и это также очень важный вопрос для наших клиентов - одежда должна быть высококачественной, долговечной и иметь вторичный рыно“, - говорит директор по продажам Stockmann Майрика Юханди. По ее словам, магазины подержанных вещей Relove уже открыты в магазинах Stockmann в Хельсинки и Тампере, и, следуя этой концепции, было решено начать сотрудничество с RiiSaikel в Таллинне. Теперь у покупателей будет возможность открыть для себя высококачественный и особенно тщательно подобранный ассортимент одежды RiiSaikel из переработанного сырья при знакомстве с новыми коллекциями в Stockmann. В свою очередь, Stockmann можем предложить клиентам RiiSaikel услуги по пошиву одежды, если вещь нужно сшить по фигуре ее нового владельца.
RiiSaikel доверяют и любят многие известные гуру моды, такие как Яна Халлас, Эева Эссе, Анетт Контавейт, Анита Сибул, Мадлен Кург, Мари-Лийс Суви, Терье Теллинг, Калле Аасамяэ, Лаура Нестор, Лаура Притс и многие, многие другие. Среди них даже премьер-министр Кая Каллас, которая летом отнесла на продажу в RiiSaikel несколько десятков своих платьев и нарядов!
Руководитель RiiSaikel Рия Айгро рада сотрудничеству и надеется, что новый филиал на верхнем этаже Stockmann скоро найдет дорогу в сердца как существующих, так и новых друзей RiiSaikel. „Если наш первый магазин был больше ориентирован на уличную моду и специальные находки по доступным ценам, то Riisaikel 2.0 стремится предложить более высокий уровень повторного использования, что достойно Стокманна. Что может быть лучше, чем эксклюзивные товары в эксклюзивном месте, в самом центре города и в окружении известных модных брендов“, - говорит Айгро.