Фестиваль фильмов о моде покажет в Таллинне и Тарту документалки о людях-легендах, в том числе о принцессе Диане

„В этом году мне пришлось долго думать о том, стоит ли вообще в такой период выступать перед аудиторией с программой фильмов о моде. Какое значение имеет мода, когда идёт речь об утрате душевного покоя и людях, лишенных дома? - говорит руководитель фестиваля Хелен Салувеэр. – Но, изучая свежие фильмы, я попыталась собрать такую подборку, которая очень хорошо вписывается в настоящее время и во многом дает пищу для размышлений.“



Один из документальных фильмов, который будет показан, - это новый фильм о принцессе Диане – „Принцесса“, который произвел фурор на мировых кинофестивалях. По словам Салувеэр, это не типичный документальный фильм о моде, а глубокий разговор. „Этими сеансами мы отдаем дань уважения принцессе Диане, всегда помня ее как настоящую культовую личность“, - добавляет она. Показы предваряет модельер Лилли Яахило.



Сеансы кинопоказа в рамках MoeKunstiKino пройдут 13-18 декабря в кинотеатре „Sõprus“ в Таллинне и в „Elektriteater“ в Тарту. Билеты в продаже в кассах кинотеатров и на сайтах. Информация на www.moekunstikino.ee.



Фестиваль представляет „Viru Keskus“, спонсор Mionetto Eesti, поддержали фестиваль также Eesti Kultuurkapital, Rahva Raamat, ETV2, AD Angels, Loomus, GKR Trade и Эстонский фестиваль моды.



MoeKunstiKino – это кинофестиваль, на котором демонстрируются фильмы, связанные с модой и дизайном, в основном документальные фильмы, которые раскрывают закулисную сторону области моды. Главные герои лент – легендарные модельеры, фотографы, иконы стиля, модели, а также люди, только начинающие свою карьеру в сфере моды. Организатором MoeKunstiKino является НКО Kunstiloomus.