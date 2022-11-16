Популярный модный бренд открыл магазин в Mustamäe Keskus

Одежду осенне-зимней коллекции Sinsay представили сами сотрудники магазина и их дети, а также дизайнер интерьеров и ведущая шоу Abikäsi на TV3 Яна Пальм со своими дочерями Мией Изабелой и Ами Арианой. Музыку играла ведущая Radio 2 Марта Пюсса, а вела вечер как всегда блестящая Туули Ранд. „Модный бренд молодежной одежды Sinsay превратился в магазин для всей семьи и был очень тепло встречен жителями Эстонии – только в этом году мы открыли магазины в пяти городах Эстонии, и для нас еще есть место“, - рассказала на церемонии открытия Кайди Каск, руководитель компании LPP Estonia, управляющей модными брендами Sinsay, Reserved, House, Cropp и Mohito. Крупнейший в Таллинне магазин Sinsay в Mustamäe Keskus занимает площадь более 1000 квадратных метров. Магазин предлагает широкий выбор одежды и обуви для женщин, мужчин и детей, а также стильные и недорогие товары для дома. Sinsay также является давним партнером программы TV3 Abikäsi и помогла десяткам эстонских семей создать и обустроить дом своей мечты. Ведущая этого сезона благотворительного шоу Яна Пальм на открытии магазина рассказала о тенденциях новогоднего декора в этом году и вместе с детьми украсила рождественскую елку магазина в Mustamäe Keskus. „При украшении елки вновь популярны классические рождественские красный и зеленый цвета, а также в качестве новичков Navy blue (темно-синий) и черный, которые хорошо сочетаются с золотым, серебряным или белым. Украшая елку, обязательно стоит использовать уже имеющиеся или встречающиеся в природе элементы – сосновые шишки, ветви рябины, собранные на берегу камыш и осоку или подарочные ленты“, - посоветовала Пальм. Мероприятие завершилось приятным сюрпризом, когда двум покупателям магазина Sinsay были вручены подарочные карты номиналом в 30 евро. „Я как раз пришла купить подарок на день рождения своему ребенку, так что этот сюрприз оказался весьма кстати“, - сказала посетительница магазина Маарика, получив подарок.

Увеличив в прошлом году доход от продаж на 40%, LPP Estonia стала самой быстрорастущей сетью модной одежды в Эстонии, опережая H&M и Apranga. Наибольшее внимание в портфеле уделяется Sinsay, магазины которого помимо Mustamäe Keskus в этом году также открылись в Хаапсалу, Йыхви, Выру и Кохтла-Ярве. В следующем году Sinsay также доберется до Вильянди и Курна.



На прошлой неделе в магазине в Мустамяэ приступили к работе 16 человек, а всего в LPP в Эстонии работают около 400 человек.



Увеличив в прошлом году доход от продаж на 40%, LPP Estonia стала самой быстрорастущей сетью модной одежды в Эстонии, опережая H&M и Apranga. Наибольшее внимание в портфеле уделяется Sinsay, магазины которого помимо Mustamäe Keskus в этом году также открылись в Хаапсалу, Йыхви, Выру и Кохтла-Ярве. В следующем году Sinsay также доберется до Вильянди и Курна.



На прошлой неделе в магазине в Мустамяэ приступили к работе 16 человек, а всего в LPP в Эстонии работают около 400 человек.



В Эстонии и Финляндии компания LPP Estonia OÜ развивает международные бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay и управляет ими. Сегодня у предприятия есть 35 магазинов в Эстонии и 5 магазинов в Финляндии. Коллекции брендов LPP продаются почти в 40 странах мира, и это число постоянно увеличивается. Магазины и интернет-магазины LPP по всему миру ежегодно посещают миллионы покупателей. Во всем мире у LPP ​​в настоящее время насчитывается около 1800 магазинов и более 22 000 сотрудников.