Из бухгалтера во флористы: как москвичка открыла в Таллинне любимый цветочный магазин местных блогеров
Если вы подписаны на местных блогеров, то вам явно попадались на глаза изысканные букеты, которые легко отличить от других, благодаря их особенному стилю. За три года Natures Lines переехали из маленькой комнатки в просторный магазин-студию в Каламая. Что же стоит за успехом цветочного магазина.
Три года назад Рита Мартынова (30) совершила кардинальные перемены в жизни. Они с мужем переехали в Таллинн из Москвы, где она работала сначала бухгалтером, а ее муж - в банке.
„В один момент мы оба поняли, что просто больше не можем работать с цифрами. Складывалось ощущение, что эти цифры никому не нужны, а ты, отработав весь день ничего не производишь. Когда я увольнялась, я всем говорила, что буду продавать мороженое. Хотелось приносить людям радость“, - смеется она.
На работе они чувствовали себя ненужными, а жить в Москве им больше не нравилось, и пара решила переехать в Эстонию - страну, где они бывали много раз, и куда им всегда хотелось возвращаться еще и еще. Рита признается, что на тот момент они особо даже не думали, чем они будут заниматься в Эстонии.
Первые два месяца они не могли придумать, куда им податься, пока Рита не написала бизнес-план для цветочного магазина. В один момент они решили - да хоть завтра его откроем. Рита восхищается, как просто это оказалось сделать в Эстонии.
До этого Рита никогда не работала флористом и лишь прошла неделю курсов. Изначально Natures Lines находился в одной лишь комнатке, где были холодильник за 100 евро, стол, и мусорный контейнер. Спустя полгода у нее появилась первая сотрудница, и уже вместе с ней они начали развивать Natures Lines как бренд.
„Я приехала со своим видением, эстетикой и классным подбором цветов, о которых я узнала в Москве, а Маша училась в Ряпинской садоводческой школе и знала, как технически обращаться цветами. Вдвоем мы активно начали помогать себе расти и развивать друг-друга“, - говорит Рита.
Одновременно с этим она начала вести аккаунт в Instagram, который она отмечает как одним из главных источников успеха своего бизнеса: „Я сама делала фотографии, не ленилась искать красивый свет. Все ради красивых фотографий. Тут даже самые маленькие детали важны!“
„У меня есть отдельное понимание своего стиля. Я всегда говорю, что на наш букет нужно смотреть, как на картину. Даже из красивых цветов можно сделать полный „винегрет“. Нужно развиваться в искусстве и не важно, работаешь ты флористом или дизайнером интерьеров. Необходимо иметь понимание золотого сечения, пропорций, тяжести и т.д. Насмотренность тоже важна“, - объясняет Рита.
Рита не любит, когда просят повторить букет, как на картинке, потому что он все равно всегда будет отличаться - один цветок немного не такой, и в итоге все теряется. Однако она не считает, что при создании букетов есть какие-то запреты и моветоны - за исключением, наверное, плюшевых мишек и золотой бумаги.
„Клиент часто может попросить сделать не очень красивый букет, просто потому что у него нет понимания того, что он хочет. Важно помочь ему и объяснить - и тогда все будут в восторге“, - констатирует она.
Какой же праздник в Эстонии самый прибыльный для цветочного бизнеса? Рите кажется, что это как раз декабрьские праздники - Новый год и Рождество. Она советует отдать предпочтение букетам с такими сезонными деталями, как ветки хвойных деревьев, которые можно великолепно сочетать с цветами.
Благодаря своему бизнесу Рита и ее муж получил вид на жительство в Эстонии, которое у них действует еще несколько лет. „Учим потихонечку эстонский и надеемся, что все будет хорошо. Мне приятно, когда я могу подсказать клиенту, или хотя бы понимать его. Мне нравится учить эстонский, но я учу его очень медленно“, - смеется Рита.