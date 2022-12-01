Из бухгалтера во флористы: как москвичка открыла в Таллинне любимый цветочный магазин местных блогеров

Три года назад Рита Мартынова (30) совершила кардинальные перемены в жизни. Они с мужем переехали в Таллинн из Москвы, где она работала сначала бухгалтером, а ее муж - в банке.

„В один момент мы оба поняли, что просто больше не можем работать с цифрами. Складывалось ощущение, что эти цифры никому не нужны, а ты, отработав весь день ничего не производишь. Когда я увольнялась, я всем говорила, что буду продавать мороженое. Хотелось приносить людям радость“, - смеется она.

На работе они чувствовали себя ненужными, а жить в Москве им больше не нравилось, и пара решила переехать в Эстонию - страну, где они бывали много раз, и куда им всегда хотелось возвращаться еще и еще. Рита признается, что на тот момент они особо даже не думали, чем они будут заниматься в Эстонии.

Первые два месяца они не могли придумать, куда им податься, пока Рита не написала бизнес-план для цветочного магазина. В один момент они решили - да хоть завтра его откроем. Рита восхищается, как просто это оказалось сделать в Эстонии.

До этого Рита никогда не работала флористом и лишь прошла неделю курсов. Изначально Natures Lines находился в одной лишь комнатке, где были холодильник за 100 евро, стол, и мусорный контейнер. Спустя полгода у нее появилась первая сотрудница, и уже вместе с ней они начали развивать Natures Lines как бренд.

„Я приехала со своим видением, эстетикой и классным подбором цветов, о которых я узнала в Москве, а Маша училась в Ряпинской садоводческой школе и знала, как технически обращаться цветами. Вдвоем мы активно начали помогать себе расти и развивать друг-друга“, - говорит Рита.

Одновременно с этим она начала вести аккаунт в Instagram, который она отмечает как одним из главных источников успеха своего бизнеса: „Я сама делала фотографии, не ленилась искать красивый свет. Все ради красивых фотографий. Тут даже самые маленькие детали важны!“