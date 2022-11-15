Какие пальто, шубы и пуховики будут носить зимой модные девушки — большой гид по главным трендам

Чем отличается зимний гардероб от осеннего? На самом деле, различий не так много, разве что свитеры толще, джинсы — темнее, колготки — плотнее. По большому счету, в декабре ты можешь носить почти то же самое, что в ноябре: ведь температура в офисе стабильна, в любимой кофейне все так же тепло, да и в магазине топят по-прежнему. А вот на улице зимой куда холоднее, а значит, без новой верхней одежды не обойтись.

И, желательно, чтобы это была не просто куртка невнятного цвета или бесформенное пальто, а настоящий statement — одежда-заявление, которая меняет настроение твоего аутфита и мгновенно делает его необычным. Именно такие модели носят фэшн-блогеры, чьи выходы хочется потом тщательно разглядывать в соцсетях. Сегодня мы с тобой и займемся поиском такой модной верхней одежды, которая удобна в носке, но при этом фотогенична до неприличия.

Дутые куртки

Кажется, еще не придумали ничего более удобного, чем стеганые дутые куртки на зиму. Если ты выберешь минималистичную модель (а именно на них мы обращаем внимание в первую очередь), миксовать верхнюю одежду будет суперлегко: с ботинками-луноходами, высокими сапогами, уггами, милитари-ботинками — простую куртку в крупную стежку можно носить почти с любой обувью.

Дубленки

Дубленки переживают очередное перерождение: помимо утеплённых авиаторов на овечьей шерсти в моде теперь разноцветные модели на искусственном мехе длиной до середины бедра и макси-варианты. Причем на самой поверхности дубленки шерсти, как правило, немного — видна лишь аккуратная окантовка. Актуальными будут и модели с мехом на карманах, но без перебора: стильно дубленки выглядит именно благодаря сочетанию кожи и овчины.

Шерстяные тедди