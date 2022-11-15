Какие пальто, шубы и пуховики будут носить зимой модные девушки — большой гид по главным трендам
Мы ждали (правда, нехотя) холодов — и они пришли. Придется прощаться с любимыми осенними пальто и кожаными тренчами, которые мы умудрялись носить до конца осени. Теперь эстафету перенимает настоящая „тяжелая артиллерия“ — дутые куртки, шерстяные тедди, экошубы и другая теплая и невероятно уютная верхняя одежда. Показываем, на какие модели делать ставку в этом сезоне!
Чем отличается зимний гардероб от осеннего? На самом деле, различий не так много, разве что свитеры толще, джинсы — темнее, колготки — плотнее. По большому счету, в декабре ты можешь носить почти то же самое, что в ноябре: ведь температура в офисе стабильна, в любимой кофейне все так же тепло, да и в магазине топят по-прежнему. А вот на улице зимой куда холоднее, а значит, без новой верхней одежды не обойтись.
И, желательно, чтобы это была не просто куртка невнятного цвета или бесформенное пальто, а настоящий statement — одежда-заявление, которая меняет настроение твоего аутфита и мгновенно делает его необычным. Именно такие модели носят фэшн-блогеры, чьи выходы хочется потом тщательно разглядывать в соцсетях. Сегодня мы с тобой и займемся поиском такой модной верхней одежды, которая удобна в носке, но при этом фотогенична до неприличия.
Дутые куртки
Кажется, еще не придумали ничего более удобного, чем стеганые дутые куртки на зиму. Если ты выберешь минималистичную модель (а именно на них мы обращаем внимание в первую очередь), миксовать верхнюю одежду будет суперлегко: с ботинками-луноходами, высокими сапогами, уггами, милитари-ботинками — простую куртку в крупную стежку можно носить почти с любой обувью.
Дубленки
Дубленки переживают очередное перерождение: помимо утеплённых авиаторов на овечьей шерсти в моде теперь разноцветные модели на искусственном мехе длиной до середины бедра и макси-варианты. Причем на самой поверхности дубленки шерсти, как правило, немного — видна лишь аккуратная окантовка. Актуальными будут и модели с мехом на карманах, но без перебора: стильно дубленки выглядит именно благодаря сочетанию кожи и овчины.
Шерстяные тедди
С мягкими пледами под названием „пальто тедди“ мы не собираемся расстаться в ближайшие пару месяцев, и даже ранней весной все равно будем носить их, просто в облегчений версии. Натуральные шерстяные шубки с „кучеряшками“ выглядят одновременно умилительно и модно. Заметила, как фэшэниста носят их с кожаными брюками и гладкими сапогами? Необычный аутфит строится как раз на таких контрастах — как и в предыдущем пункте.
Пуховики
Куда же без них, теплых и надежных? Дизайнеры предлагают огромное количество модных пуховиков на зиму, наши фавориты — удлиненные модели с универсально крупной стежкой и варианты с поясом. Первые легко сочетать с зимней обувью разных форм и оттенков, вторые делают твой look более женственным. Что, между прочим, очень ценно в холодный период, когда под пуховиком у тебя может прятаться два свитера и одна водолазка.
Пальто-халаты
Выносим пальто-халаты в отдельный пункт — не можем игнорировать их популярность. Классические шерстяные пальто с широкими лацканами или даже без них, как в модели лоден, из трендов не выходят и вряд ли когда-нибудь переедут в антитренды. Поэтому ты смело можешь тратиться на такую выгодную покупку: элегантный крой, длина миди, широкий пояс и натуральный состав — наши ориентиры.
Экошубы
Еще одни фаворит сезона не только для нас, но и для всех модниц мира. Экошубы постепенно вытесняют натуральный мех, и многие фэшэниста принципиально выбирают искусственный материал. Вопросы о его реальной экологичности, конечно, еще не решены (это отдельная дискуссия), но стритстайлы дают однозначный ответ — экошубы суперпопулярны, поэтому их как минимум стоит примерить, а еще лучше обзавестись своим стильным любимчиком.
Шерстяные куртки
Неожиданный гость в нашей подборке — шерстяные куртки. Для наших краев вещица откровенно диковинная, но для стритстайлов с Недель моды — вполне привычная. Такие куртки по крою похожи на мужские пиджаки, которые на девушках смотрятся как оверсайз-жакеты. Носить их в мороз, конечно, не получится, но на погоду чуть выше нуля шерстяные куртки вполне подойдут. С теплым свитером и капором выглядит круто и свежо — именно этого мы с тобой и добиваемся.
Источник: The Voice