ФОТО | Эстонская и мировая мода plus size — с заботой о женщинах или наоборот? Разбор от дизайнера Дианы Денисовой

Нравится мне в современной моде ее демократичность. Предлагается огромное количество тенденций, и каждый найдет что-то на свой вкус. Кристиан Диор называл моду „мягким диктатором“, вот видимо, и старается она соответствовать этому определению.

А еще радует, что мода все чаще смотрит в сторону женщин постарше и тех, чьи размеры далеки от уже набивших оскомину 90-60-90.

О корпулентных дамах дизайнеры задумываются еще на стадии создания коллекции. И эти дамы все чаще появляются на подиумах.

Неделя моды Таллинна тоже не стала исключением. Моделей размеров более привычных вывели на подиум Donna Nordica, LeSaar Atelier, Haruu. Иногда хромала стилистика, но главное, что теперь в коллекциях представлены и большие размеры.

Хотелось бы обратить внимание на коллекцию Perit Muuga. Перит всегда для своих шоу приглашает более крупных моделей, но как классно она стилизует образы!

Вернемся к столицам моды. У меня, честно говоря, после просмотра некоторых коллекций, представленных там, осталось много вопросов. Не всегда образы вызывали симпатию, а порой как раз наоборот. Я абсолютно уверена, что дама в любом возрасте и любой комплекции прекрасна. Всем известна поговорка: „Нет некрасивых женщин – есть неправильная одежда“. Так вот, порой одежда, представленная в коллекциях, не только не украшала фигуру, но и подчеркивала все ее недостатки. Возможно, это новый тренд, но мне сложно с ним согласиться.

За 20 лет работы дизайнером у меня практически ни разу не было дамы, абсолютно довольной собой. А ведь любую фигуру легко подать в более выгодном свете с помощью зрительных иллюзий. И именно о них я расскажу в следующий раз.

А что касается коллекций, то мне кажется, что мало вывести на подиум корпулентную женщину. Надо показать ее так, чтобы любая дама, взглянув на нее, сказала: „Я тоже так хочу!“

Я за эстетику. Во всем. И в первую очередь – в одежде.