Психология бедности vs психология эффективности: как перестать считать копейки?

Психология бедности — набор сценариев мышления, ограничивающих возможности заработка. Они, в отличие от позитивных установок, формируются и подпитываются годами. Это может быть заложено в детстве, в отдельно взятой семье, — а может быть зашито в культурно-ментальный код, когда населению целой страны внушают, что „быть богатым — это плохо“.

Комплекс бедняка

Проверьте себя. Если более пяти раз вы ответите „да“ на следующие утверждения, вероятно, вы подвержены комплексу бедняка.

— Я завидую обеспеченным;

— Я живу не по средствам;

— Я постоянно обсуждаю свои проблемы, а не решаю их;

— В моем окружении люди говорят больше, чем делают;

— Я очень боюсь перемен;

— Я легко фокусируюсь на своих ошибках и проблемах и не могу быстро их отпустить;

— Мне легче экономить, чем больше зарабатывать;

— Я не могу отказаться от некоторых лишних вещей;

— Я могу плыть по течению и предаваться мечтам, ничего не предпринимая;

— Я не умею планировать на долгосрочную перспективу;

— Я люблю жалеть и оправдывать себя, обвиняя в проблемах других;

— Я не владею базовой финансовой грамотностью (например не могу посчитать переплату за кредит);

— Мне кажется, что все мне должны: друзья, семья, государство;

— Для меня работа как наказание;

— Я почти не помогаю тем, кто больше нуждается;

— Мне страшно, „что подумают люди“.

Как поменять установки

Нашли в себе „комплекс бедняка“? Не страшно: с ним, как и с другими установками, можно работать, ведь они находятся только у нас в голове. С чего начать и что делать, если хочется вырваться из заколдованного круга вечных кредитов, долгов и невозможности себе позволить чуточку больше, чем хочется? Эксперты нашли простые и эффективные способы. Они могут показаться радикальными и резкими — но поэтому они и работают.

— Выкинуть все, чем не пользовались больше года;

— Найти то, что вдохновляет, и начать развиваться в этом;

— Без всяких сожалений поменять круг общения;

— Или, по крайней мере, сменить список тем для общения;