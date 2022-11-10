Психология бедности vs психология эффективности: как перестать считать копейки?
„Просто поменяйте мышление“, — скажут эксперты. Но как это сделать? Учимся „перепрошивать“ сознание и менять качество жизни в лучшую сторону.
Психология бедности — набор сценариев мышления, ограничивающих возможности заработка. Они, в отличие от позитивных установок, формируются и подпитываются годами. Это может быть заложено в детстве, в отдельно взятой семье, — а может быть зашито в культурно-ментальный код, когда населению целой страны внушают, что „быть богатым — это плохо“.
Комплекс бедняка
Проверьте себя. Если более пяти раз вы ответите „да“ на следующие утверждения, вероятно, вы подвержены комплексу бедняка.
— Я завидую обеспеченным;
— Я живу не по средствам;
— Я постоянно обсуждаю свои проблемы, а не решаю их;
— В моем окружении люди говорят больше, чем делают;
— Я очень боюсь перемен;
— Я легко фокусируюсь на своих ошибках и проблемах и не могу быстро их отпустить;
— Мне легче экономить, чем больше зарабатывать;
— Я не могу отказаться от некоторых лишних вещей;
— Я могу плыть по течению и предаваться мечтам, ничего не предпринимая;
— Я не умею планировать на долгосрочную перспективу;
— Я люблю жалеть и оправдывать себя, обвиняя в проблемах других;
— Я не владею базовой финансовой грамотностью (например не могу посчитать переплату за кредит);
— Мне кажется, что все мне должны: друзья, семья, государство;
— Для меня работа как наказание;
— Я почти не помогаю тем, кто больше нуждается;
— Мне страшно, „что подумают люди“.
Как поменять установки
Нашли в себе „комплекс бедняка“? Не страшно: с ним, как и с другими установками, можно работать, ведь они находятся только у нас в голове. С чего начать и что делать, если хочется вырваться из заколдованного круга вечных кредитов, долгов и невозможности себе позволить чуточку больше, чем хочется? Эксперты нашли простые и эффективные способы. Они могут показаться радикальными и резкими — но поэтому они и работают.
— Выкинуть все, чем не пользовались больше года;
— Найти то, что вдохновляет, и начать развиваться в этом;
— Без всяких сожалений поменять круг общения;
— Или, по крайней мере, сменить список тем для общения;
— Постоянно баловать себя маленькими приятными комплиментами, например мороженым или прогулкой в парке;
— Как можно быстрее перестать жить в долг;
— Не покупать вещи, без которых можно обойтись;
— Забыть про фразы-установки в стиле „у меня нет денег“, „это для избранных“, „не жили богато, нечего и начинать“;
— Переписать свою финансовую стратегию, посчитать, сколько нужно на жизнь, и умножить на два;
— Поставить четкую финансовую цель, разделить ее на задачи и решать их их, контролируя дедлайны;
— Назначить цену за свои компетенции;
— Продавать свои услуги только за ту цену, которую хотите получать, сравнив с ценами у коллег;
— Искать возможности заработка и расширять финансовое сознание;
— Расширять границы „безденежного туннеля“, думая о будущем;
— Выделять хотя бы час в неделю на аналитику и планирование;
— Перераспределить ресурсы — выход из бедности начинается именно с этого.
Кто не страдает комплексами бедности, так это эффективные люди: они не просто способны на саморазвитие, но и хотят получить максимальный результат за минимальное время с минимальным вложением сил.
Такие люди, обладающие так называемым шефф_мышлением, адекватно оценивают собственные скиллы в рублях и достойно зарабатывают, постоянно прогрессируя. Они знают, что только упорная последовательная работа над собой „на результат“ дает возможность выпрыгнуть из болота бедности.
Разрешите себе двигаться вперед. Разрешите себе расти. Разрешите себе зарабатывать и получать достойные деньги! А для этого не тратьте силы зря и будьте эффективными.
Источник: Woman.ru