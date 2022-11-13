Эстонский шеф-повар и ресторатор Владислав Дьячук: „У меня золотые дети, и я для этого ничего не делал“(2)
Какими были представления о том, каким будешь отцом – в теории? Как они поменялись, когда появились дети? Что самое важное для папы – быть строгим, требовательным или баловать? Что самое приятное, радостное и что самое трудное в общении со своими детьми? Что меняется, когда твой ребенок становится взрослым?.. На эти вопросы журналу JANA Luxury ответил шеф-повар и совладелец ресторанов Mon Repos, Päris, Orangerie, Bacio, папа сыновей 23 и 16 лет и дочери 6 лет Владислав Дьячук.
– Я стал отцом в 19 лет. Это было раннее отцовство, неосознанное. Cейчас я особенно хорошо это ощущаю, после рождения младшей дочери. И это была часть жизни, которая повлияла на меня кардинально. Когда я понял, какая на мне теперь большая ответственность – а я вообще человек ответственный – мне пришлось намного больше работать, чтобы обеспечить семью и детей.
Своих детей безумно люблю, и у меня с ними все очень просто. Даю очень много свободы, стараюсь не контролировать – ну, может быть, лишь издалека. Старшие очень сильно помогают мне с младшей, и все это как-то очень естественно получается. Я не сторонник каких-то программ, человек должен по возможности сам себя реализовать, раскрыться, характер закалит жизнь.
И я вообще не чувствую груза того, что я отец троих детей. Конечно, я с 19 лет понимаю, что у меня есть ответственность, и кого-то нужно куда-то отвезти, что-то подсказать. Но все это очень просто. Да, какое-то время помогаешь с уроками, а потом уже никто не проверяет, они сами занимаются, сами ищут свои интересы, кружки, спорт. Более того, средний иногда говорит мне теперь: папа, а ты эту книгу уже прочитал? А я ему: у меня сейчас завал на работе.
У меня золотые дети, и я для этого ничего не делал, это их какое-то внутреннее понимание жизни.
Старший сын больше похож на меня, средний самый яркий, самый бойкий. Дочь просто красивая, я ее люблю-обожаю. Мы все ее лелеем, она у нас такая красотка, балованная, ей комфортно, и мы позволяем ей все с наслаждением – и я, и старшие дети.
Проблем у нас вообще никогда никаких не было. Подростковый бунт? Мне это вообще не знакомо. Дочке 6 лет, я надеюсь, что с ней таких проблем тоже не будет. Хотя если будут – будет даже интересно.
Конечно, я не так много времени, как хотелось бы, проводил с детьми, и, может быть, не так, как нужно. Но мы очень любим вместе отдыхать, вместе что-то делать: что-то мастерить, машины разбирать, готовить. Да, мои дети готовят. Старший работал у меня в ресторанах – в „Чайковском“ и в Mon Repos, сейчас он ИТ-специалист. Средний неплохо готовит, все время мне показывает, что придумал, и тоже идет своим путем. Но если они когда-нибудь захотят пойти по моему пути, обязательно помогу. И я знаю, что я всегда могу им позвонить, сказать „ребята, мне нужно это и это“, и они помогут, и я им всем, чем смогу, помогу.
В какой-то момент понимаешь, что дети становятся взрослыми, сами за себя отвечают, могут сами себя обеспечить, и я не должен уже какие-то вещи выполнять. Они как-то очень дружно сами по себе живут и меняются. И у меня растет поколение, которое помогает уже мне в моей работе. Это безумно здорово – то, что есть близкие люди, к которым всегда можно обратиться.
Так что у меня золотые дети, и я для этого ничего не делал, это их какое-то внутреннее понимание жизни.
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