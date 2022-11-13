Эстонский шеф-повар и ресторатор Владислав Дьячук: „У меня золотые дети, и я для этого ничего не делал“

– Я стал отцом в 19 лет. Это было раннее отцовство, неосознанное. Cейчас я особенно хорошо это ощущаю, после рождения младшей дочери. И это была часть жизни, которая повлияла на меня кардинально. Когда я понял, какая на мне теперь большая ответственность – а я вообще человек ответственный – мне пришлось намного больше работать, чтобы обеспечить семью и детей.

Своих детей безумно люблю, и у меня с ними все очень просто. Даю очень много свободы, стараюсь не контролировать – ну, может быть, лишь издалека. Старшие очень сильно помогают мне с младшей, и все это как-то очень естественно получается. Я не сторонник каких-то программ, человек должен по возможности сам себя реализовать, раскрыться, характер закалит жизнь.

И я вообще не чувствую груза того, что я отец троих детей. Конечно, я с 19 лет понимаю, что у меня есть ответственность, и кого-то нужно куда-то отвезти, что-то подсказать. Но все это очень просто. Да, ­какое-­то время помогаешь с уроками, а потом уже никто не проверяет, они сами занимаются, сами ищут свои интересы, кружки, спорт. Более того, средний иногда говорит мне теперь: папа, а ты эту книгу уже прочитал? А я ему: у меня сейчас завал на работе.

У меня золотые дети, и я для этого ничего не делал, это их какое-то внутреннее понимание жизни. Владислав Дьячук

Старший сын больше похож на меня, средний самый яркий, самый бойкий. Дочь просто красивая, я ее люблю-обожаю. Мы все ее лелеем, она у нас такая красотка, балованная, ей комфортно, и мы позволяем ей все с наслаждением – и я, и старшие дети.

Проблем у нас вообще никогда никаких не было. Подростковый бунт? Мне это вообще не знакомо. Дочке 6 лет, я надеюсь, что с ней таких проблем тоже не будет. Хотя если будут – будет даже интересно.