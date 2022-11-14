Дневник эстонской женщины: дни без алкоголя – кому они нужны?
Мы публикуем записи из дневника анонимного автора, в которых автор делится своим опытом и мыслями о своем пути к сокращению употребления алкоголя, пройденном им вместе с программой Selge (в пер. „Ясно“ – прим.).
Для чего я все это делаю?
Самое большое открытие за последние дни заключалось в том, что я жила в полном неведении. Алкодневник действует ошеломляюще. Одним словом, первое, что нужно сделать в рамках программы Selge, – это реалистично интерпретировать свои чувства и то, какие мысли вызывают эти чувства. Я должна растолковать самой себе, для чего я все это делаю и стараюсь сократить употребление алкоголя. К счастью, у меня есть ответы: для устранения головной боли и снижения веса на 5 кг. Я воспринимаю это как полезный вызов.
Но вернемся к алкодневнику. В понедельник я с большим энтузиазмом записала все цели на неделю. Планировалась интересная неделя: вечерний просмотр кино с подругами и осенние дни. Я смело предусмотрела пару-тройку дней без алкоголя и записала предположительное число единиц алкоголя, которое я могла употребить. В среду был долгожданный вечерний просмотр кино с подругами. Я встретилась с Яной и Хелен. Перед началом фильма я автоматически взяла из стоящих в кинотеатре холодильников с вином не одну минибутылочку вина, а две, потому что зная себя и учитывая продолжительность фильма, я понимала, что одной будет мало. Я даже не подумала, что не стоило этого делать.
А в субботу были осенние дни на Сааремаа. Я осознанно на всякий случай записала в дневник двойное число единиц алкоголя, которое я могла употребить в эти дни. Но после подведения итога оказалось, что этот лимит был превышен. Зато праздник был хорошим, и остались приятные воспоминания. А поспать мы смогли утром.
Несмотря на то, что в начале недели я построила большие планы, количество выпитого мной алкоголя все же существенно превысило запланированное! Оставаться трезвой в определенные дни – это нормально, но если мне очень хочется выпить, я позволяю себе это. Я не понимаю: я не могу сказать „нет“, или я недостаточно мотивирована? Я постараюсь пройти первые модули программы еще раз, потому что там говорилось, что для начала человек должен решить, сколько он планирует пить, и выбрать себе какое-то приятное занятие вместо питья алкоголя. Если я сама не буду придерживаться своих целей, то не будет смысла этим заниматься.
Дневник ведет 39-летняя женщина. Она мать, супруга, достойная коллега и энергичный человек. Но она заметила, что алкоголь играет в ее жизни бóльшую роль, нежели она сама могла бы подумать. Однажды она поняла, что потихоньку теряет контроль над своими чувствами, мыслями и привычками. Тогда она решила обратиться за помощью. Анонимно, самостоятельно, в интернете.
Ей очень помогла доступная с 2020 года интерактивная интернет-программа Selge, которая обеспечивает людям поддержку при постановке целей относительно сокращения употребления алкоголя и в ходе их реализации в течение продолжительного времени.
Кампания Selge финансируется за счет средств Европейского социального фонда в рамках программы „Трезвая и здоровая Эстония“.
Подробная информация: https://selge.alkoinfo.ee/?q=homepageguest&language=ru