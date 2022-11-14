Дневник эстонской женщины: дни без алкоголя – кому они нужны?

Для чего я все это делаю?

Самое большое открытие за последние дни заключалось в том, что я жила в полном неведении. Алкодневник действует ошеломляюще. Одним словом, первое, что нужно сделать в рамках программы Selge, – это реалистично интерпретировать свои чувства и то, какие мысли вызывают эти чувства. Я должна растолковать самой себе, для чего я все это делаю и стараюсь сократить употребление алкоголя. К счастью, у меня есть ответы: для устранения головной боли и снижения веса на 5 кг. Я воспринимаю это как полезный вызов.

Но вернемся к алкодневнику. В понедельник я с большим энтузиазмом записала все цели на неделю. Планировалась интересная неделя: вечерний просмотр кино с подругами и осенние дни. Я смело предусмотрела пару-тройку дней без алкоголя и записала предположительное число единиц алкоголя, которое я могла употребить. В среду был долгожданный вечерний просмотр кино с подругами. Я встретилась с Яной и Хелен. Перед началом фильма я автоматически взяла из стоящих в кинотеатре холодильников с вином не одну минибутылочку вина, а две, потому что зная себя и учитывая продолжительность фильма, я понимала, что одной будет мало. Я даже не подумала, что не стоило этого делать.

А в субботу были осенние дни на Сааремаа. Я осознанно на всякий случай записала в дневник двойное число единиц алкоголя, которое я могла употребить в эти дни. Но после подведения итога оказалось, что этот лимит был превышен. Зато праздник был хорошим, и остались приятные воспоминания. А поспать мы смогли утром.