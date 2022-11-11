Какой маникюр нельзя делать на Новый год-2023: неудачные цвета для года Черного Кролика

Наступающий 2023 год пройдет под знаком Черного Водяного Кролика. И хотя официально восточный календарь начинается только в конце января, многие считают важным встречать 1 января, окружив себя приметами нового символа года. Например, выбрав платье или маникюр правильного цвета.

Кролик символизирует мягкость, натуральность и спокойствие. Именно поэтому специалисты рекомендуют отказываться от ярких неоновых тонов и отдавать предпочтение более естественной цветовой гамме.

Ярко-желтый

Порой ярко-желтый оттенок выглядит ядовито и опасно. Лучше отказаться от него в новогоднем маникюре, заменив на пастельный желтый или другие цвета из палитры.

Алый

Здесь та же проблема, что и с желтым — алый цвет выглядит слишком хищно. Если хочется сделать красный маникюр, выбирай глубокие винные оттенки. Они всегда смотрятся благороднее, чем остальные тона красного.

Неоновый зеленый

Природный зеленый оттенок включен в палитру благоприятных цветов для года Кролика. Но избегай неоновых текстур! К тому же зимой такие яркие тона в маникюре ни к чему: куда красивее будут выглядеть более чистые и естественные варианты лаков.

Чистый блеск

Как ты уже поняла, Кролик — это про чистоту и естественность оттенков. Поэтому нейл-дизайны с максимумом глиттера — не лучший вариант для 31 декабря. Блеск лучше оставить в виде небольших акцентов — например, нарисовав на ногтях узоры в виде звездочек и снежинок.