Оверсайз и откровенные наряды: дизайнер перечислил вещи, которые выдают низкую самооценку

Черно-серый гардероб

Мрачные и неприметные цвета свидетельствуют о нежелании выделяться из общей массы.

Любители тусклой палитры, прежде всего, стараются сливаться с обществом, поскольку боятся обратить на себя внимание окружающих. Как правило, указанные цвета сочетаются с оверсайзом, который не оставляет никакого намека на истинные пропорции вашей фигуры.

Однако если речь идет об эффектном образе в дуэте с модной прической и стильной обувью, тогда никаких проблем с внутренней самооценкой у вас точно не наблюдается.

Слишком объемный оверсайз

Теперь рассмотрим популярный оверсайз как отдельный признак, говорящий о личной неуверенности. Итак, обычно желание человека облачиться в объемные и просторные вещи говорит не только о потребности в комфорте. Как правило, оверсайз наглядно демонстрирует, что у вас заниженная самооценка.

Особенно если указанный стиль является бесспорным лидером в гардеробе и не „разбавляется“ топами, легинсами и другими деталями, которые можно назвать облегающими.

Однотипная одежда

Очень часто неуверенные в себе люди отдают предпочтение однотипной одежде. Как правило, в их гардеробе преобладает куча похожих футболок, брюк или даже платьев. Скорее всего, вы избегаете любых экспериментов и сознательно отказываетесь от всего нового.

Если боитесь кардинально менять привычный образ, хотя бы освежите его с помощью интересных аксессуаров. Увидите, что сразу почувствуете себя более интересным человеком.

Откровенный наряд

Не секрет, что людей (в данном случае конкретно женщин), выбирающих откровенные наряды, отличает вовсе не смелость, а целый вагон комплексов. На самом деле, потребность сочетать декольте и мини выдает в вас низкую самооценку и острое желание получить порцию внимания и дерзкие комплименты.

Если для откровенных нарядов есть повод в виде торжества, можете действовать. Если − нет, не перегибайте палку, чтобы не создать неправильное впечатление.

О том, что еще может выдавать в вас неуверенность, читайте здесь.