ФОТО | Танель Веэнре превратил старые электросамокаты Bolt в изысканные украшения
Bolt в сотрудничестве с дизайнером украшений Танелем Веэнре выпустил коллекцию украшений, созданную из старых электросамокатов Bolt.
Дизайнер Танель Веэнре говорит, что это был один из самых интересных вызовов на его творческом пути - создать что-то гламурное и стильное из такой ненужной вещи, как списанный электросамокат. Так и родилась коллекция под названием Hardwear.
Все украшения сделаны вручную из алюминия, из которого изготовлены электросамокаты Bolt. Для изготовления каждого украшения с электросамокатов была удалена зеленая краска, а позже они были разрезаны на части, из которых Веэнре собрал украшения.
В коллекции есть серьги, браслеты и подвески, часть из которых выкрашена светоотражающей краской. Таким образом, украшения могут заменить светоотражатель в темное время суток. А жемчужина коллекции - три маски, собранные из частей самокатов и выкрашенные светоотражающей краской.