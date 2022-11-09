ФОТО | Танель Веэнре превратил старые электросамокаты Bolt в изысканные украшения

Дизайнер Танель Веэнре говорит, что это был один из самых интересных вызовов на его творческом пути - создать что-то гламурное и стильное из такой ненужной вещи, как списанный электросамокат. Так и родилась коллекция под названием Hardwear.

Все украшения сделаны вручную из алюминия, из которого изготовлены электросамокаты Bolt. Для изготовления каждого украшения с электросамокатов была удалена зеленая краска, а позже они были разрезаны на части, из которых Веэнре собрал украшения.

В коллекции есть серьги, браслеты и подвески, часть из которых выкрашена светоотражающей краской. Таким образом, украшения могут заменить светоотражатель в темное время суток. А жемчужина коллекции - три маски, собранные из частей самокатов и выкрашенные светоотражающей краской.