7 полезных горячих напитков, которые заменят кофе

На первом месте, конечно же, горячий шоколад или какао — отличный выбор для тех, кто не может отказаться от шоколада. Так вы получите меньше сахара и кофеина. Содержащийся в напитке теобромин действует как легкий стимулятор, но работает значительно мягче и бережнее, чем кофеин, поэтому какао можно пить даже вечером. Исключение — особая чувствительность к кофеину.

Какао не только вкусное, но и балансирующее нервную систему средство — в темном шоколаде содержатся триптофан и магний, улучшающие настроение и повышающие стрессоустойчивость. Кроме того, горячий шоколад и какао помогают снизить давление, улучшают чувствительность к инсулину.

Если вы отказались от коровьего молока, можете использовать кокосовое, овсяное или миндальное — все они отлично сочетаются с шоколадом. Можно приготовить такой напиток в капучинаторе: 1-2 чайных ложки хорошего вкусного какао, 100 мл растительного молока, немного пряностей. Затем разбавить горячей водой. Это прекрасная альтернатива позднему ужину в холодную погоду.

Любители кето диеты могут попробовать „бронекакао“ — вместо растительного молока добавить кокосовое/МСТ/сливочное масло (15 мл) или жирные сливки (50 мл). Такой напиток может заменить целый прием пищи. Чем дольше будете взбивать, тем плотнее и нежнее получится пенка.

Витграсс — порошок из ростков пшеницы — очень похож на матчу и так же полезен. В нем содержится хлорофилл, насыщающий организм кислородом и защищающий от свободных радикалов, а также высокая концентрация питательных веществ. Его даже называют „большой миской салата в чайной ложке“. Кроме того, витграсс является естественным антисептиком, поддерживает гормональный баланс, улучшает пищеварение, способствует снижению уровня воспаления.