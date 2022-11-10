7 полезных горячих напитков, которые заменят кофе(1)
Теплые напитки, которые станут полезной и вкусной альтернативой кофе.
На первом месте, конечно же, горячий шоколад или какао — отличный выбор для тех, кто не может отказаться от шоколада. Так вы получите меньше сахара и кофеина. Содержащийся в напитке теобромин действует как легкий стимулятор, но работает значительно мягче и бережнее, чем кофеин, поэтому какао можно пить даже вечером. Исключение — особая чувствительность к кофеину.
Какао не только вкусное, но и балансирующее нервную систему средство — в темном шоколаде содержатся триптофан и магний, улучшающие настроение и повышающие стрессоустойчивость. Кроме того, горячий шоколад и какао помогают снизить давление, улучшают чувствительность к инсулину.
Если вы отказались от коровьего молока, можете использовать кокосовое, овсяное или миндальное — все они отлично сочетаются с шоколадом. Можно приготовить такой напиток в капучинаторе: 1-2 чайных ложки хорошего вкусного какао, 100 мл растительного молока, немного пряностей. Затем разбавить горячей водой. Это прекрасная альтернатива позднему ужину в холодную погоду.
Любители кето диеты могут попробовать „бронекакао“ — вместо растительного молока добавить кокосовое/МСТ/сливочное масло (15 мл) или жирные сливки (50 мл). Такой напиток может заменить целый прием пищи. Чем дольше будете взбивать, тем плотнее и нежнее получится пенка.
Витграсс — порошок из ростков пшеницы — очень похож на матчу и так же полезен. В нем содержится хлорофилл, насыщающий организм кислородом и защищающий от свободных радикалов, а также высокая концентрация питательных веществ. Его даже называют „большой миской салата в чайной ложке“. Кроме того, витграсс является естественным антисептиком, поддерживает гормональный баланс, улучшает пищеварение, способствует снижению уровня воспаления.
Гречишный „чай“ — это семена татарской гречихи, имеющие аромат овсяного печенья и нежный вкус. В нем нет кофеина, поэтому пить можно как утром, так и вечером, зато есть множество микроэлементов и антиоксидантов. Заваривать легко — чайная ложка зерен на целый чайник (для насыщенности можно две). Можно повторно заварить 2-3 раза. Зеленый чай оказывает расслабляющий эффект, поэтому пить его лучше ближе к концу дня.
Иван-чай обычно готовится из ферментированного листа кипрея и по вкусу чем-то похож на некоторые сорта черного чая. Он содержит большое количество минералов, обладает легким мочегонным и желчегонным эффектом. Кофеина в нем нет, поэтому его можно пить на ночь. Также иван-чай благотворно влияет на обмен веществ, пищеварение и состояние кишечника, способствует снижению уровня воспаления.
Матча — это концентрированный порошкообразный зеленый чай со слегка травянистым вкусом, содержащий большое количество антиоксидантов. Чай матча полезен для сердечно-сосудистой системы и обменных процессов. Производят матчу из листьев чайного растения Camellia Sinensis, которое выращивают в тени, чтобы повысить уровень хлорофилла, а после сбора обрабатывают, сушат и измельчают.
В матче содержится небольшое количество кофеина (примерно в 2-6 раз меньше, чем в кофе и черном чае), а также теанин, регулирующий расслабление и возбуждение. Наравне с таурином теанин является здоровым источником энергии — ровным, сильным, без вмешательства в сон и лишнего кортизола (гормона стресса). Матча сегодня очень популярный напиток, его даже добавляют в десерты и горячие блюда, чтобы получить необычный вкус.
Золотой масала-чай содержит сразу несколько важных ингредиентов. По традиционному индийскому рецепту в кипящую воду добавляется смесь пряностей масала, кипятится 10 минут, после добавления молока — еще 5 минут. После выключения огня добавляется щепотка хорошего черного чая. Чаю нужно дать немного настояться. Молоко регулируйте по вкусу, в классическом рецепте оно добавляется 1:3 с водой. Пряностей в традиционном рецепте много, но вы можете ограничиться бадьяном, анисом, корицей, куркумой, купить готовую смесь. Он отлично помогает при простудных заболеваниях. Допустимо добавить в готовый чай немного меда.
Источник: Lady.Mail