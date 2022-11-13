Телеведущий Андрей Титов: „Быть папой – это, безусловно, работа, но ее нужно воспринимать как должное“
Какими были представления о том, каким будешь отцом – в теории? Как они поменялись, когда появились дети? Что самое важное для папы – быть строгим, требовательным или баловать? Что самое приятное, радостное и что самое трудное в общении со своими детьми? Что меняется, когда твой ребенок становится взрослым?.. На эти вопросы журналу JANA Luxury ответил телеведущий ETV+, папа 15-летней дочери и сыновей 10 и 3 лет Андрей Титов.
– Главное, что я для себя вывел, глядя уже на третьего подрастающего ребенка: наши представления о том, какими дети должны быть и как должны строиться наши с ними отношения, не всегда адекватные, и это не всегда то, что нужно самому ребенку. С этим надо просто смириться. Условно говоря, если ты хотел, чтобы сын занимался боксом, а дочь пела в хоре, это не значит, что будет плохо, если случится наоборот – дочь пойдет на бокс, а сын в хор. Лишь бы им было хорошо. И вот когда научишься это понимать и принимать, это можно считать первым шагом на пути к гармонии. Я очень стараюсь это делать, но, к сожалению, не всегда получается.
Когда родилась старшая дочь, мы бесконечно ее снимали. Если полистать кучу альбомов с ее фотографиями, то можно увидеть десять снимков подряд с одного и того же ракурса. Со вторым ребенком – сыном такого уже не было, первый бумажный альбом мы сделали, может быть, через пару лет после его рождения. И у нас до сих пор нет такого альбома со снимками третьего ребенка, и я не знаю, нужен ли он. В этом отношении мы, родители, меняемся от ребенка к ребенку, и это тоже нормально.
Конечно, с девочками и с мальчиками все по-другому. Я вычитал где-то у умных людей, например, что папа не должен критиковать дочку, она для него должна быть такой принцессой, у которой все хорошо. Мне, конечно, бывает трудно сдержаться, когда я вижу, что она, скажем, не убрала в своей комнате, но я стараюсь следовать этому золотому правилу.
Мы, родители, меняемся от ребенка к ребенку, и это тоже нормально
Нужно ли стремиться воспитывать гениев и требовать результата? Нет. Более того, у меня волосы дыбом встают и мне становится жалко таких детей в перспективе, когда вижу, как какая-нибудь мамочка пишет в интернете: „Малышу уже полтора года, а он еще не говорит. Что делать? Не пора ли нам обратиться к психиатру?“ Это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Тут вспоминаются слова Довлатова: „Дочку мы почти не воспитывали, только любили“. Это, наверное, было бы самым правильным. Понятно, что какие-то основы поведения в социуме детям прививать надо, но я не думаю, что это должно быть таким жестким воспитанием, которое многим видится правильным.
В целом мне кажется, у меня неплохие отношения с детьми. Нет, случаются какие-то конфликты, особенно со средним сыном в последнее время. У него, очевидно, начался ранний переходный возраст, он начинает гнуть свою линию, а у меня есть свое представление о том, как ребенок должен себя вести. Но как-то уживаемся.
И я скорее за дружбу с детьми. Да, должно быть маломальское уважение к старшему поколению, к родителям, к старшим родственникам. Но если младший сын хочет сесть на качели для взрослых, на которых еще не умеет качаться, я прошу этого не делать, а он не слушается, то я дам ему возможность упасть. Потому что раз упав, второй раз он не полезет, будет осторожнее. Конечно, нужно понимать степень риска, и если он захочет пройтись по краю высотного здания, я не дам ему этого сделать. Хоть и говорят, что умные учатся на чужих ошибках, но нельзя многого требовать от детей, где-то они должны набивать и свои шишки.
Да, быть папой – это, безусловно, работа, но ее нужно воспринимать как должное, в конце концов, ты же хотел этих детей.
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