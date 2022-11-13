Телеведущий Андрей Титов: „Быть папой – это, безусловно, работа, но ее нужно воспринимать как должное“

– Главное, что я для себя вывел, глядя уже на третьего подрастающего ребенка: наши представления о том, какими дети должны быть и как должны строиться наши с ними отношения, не всегда адекватные, и это не всегда то, что нужно самому ребенку. С этим надо просто смириться. Условно говоря, если ты хотел, чтобы сын занимался боксом, а дочь пела в хоре, это не значит, что будет плохо, если случится наоборот – дочь пойдет на бокс, а сын в хор. Лишь бы им было хорошо. И вот когда научишься это понимать и принимать, это можно считать первым шагом на пути к гармонии. Я очень стараюсь это делать, но, к сожалению, не всегда получается.

Когда родилась старшая дочь, мы бесконечно ее снимали. Если полистать кучу альбомов с ее фотографиями, то можно увидеть десять снимков подряд с одного и того же ракурса. Со вторым ребенком – сыном такого уже не было, первый бумажный альбом мы сделали, может быть, через пару лет после его рождения. И у нас до сих пор нет такого альбома со снимками третьего ребенка, и я не знаю, нужен ли он. В этом отношении мы, родители, меняемся от ребенка к ребенку, и это тоже нормально.

Конечно, с девочками и с мальчиками все по-другому. Я вычитал где-то у умных людей, например, что папа не должен критиковать дочку, она для него должна быть такой принцессой, у которой все хорошо. Мне, конечно, бывает трудно сдержаться, когда я вижу, что она, скажем, не убрала в своей комнате, но я стараюсь следовать этому золотому правилу.

Мы, родители, меняемся от ребенка к ребенку, и это тоже нормально Андрей Титов

Нужно ли стремиться воспитывать гениев и требовать результата? Нет. Более того, у меня волосы дыбом встают и мне становится жалко таких детей в перспективе, когда вижу, как какая-нибудь мамочка пишет в интернете: „Малышу уже полтора года, а он еще не говорит. Что делать? Не пора ли нам обратиться к психиатру?“ Это было бы смешно, когда бы не было так грустно.