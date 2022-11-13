Фотограф Эрленд Штауб: „Быть папой — это большая привилегия“

– Трудно ли быть папой? Нет! Быть папой – это большая привилегия. Это самая настоящая сказка, я очень долго этого ждал, и я очень счастлив, что могу теперь быть папой!

И я стал именно таким папой, каким представлял себе еще до рождения дочери. Тем, кто очень сильно любит свою дочь. Любит проводить с ней время, это для меня большая честь. Времени для своего ребенка никогда не достаточно. Но уделяю ей все то время, что могу. Этим летом мы ездили все вместе в Канны на кинофестиваль, где я снимал голливудских звезд. Если есть возможность взять ее на руки и пойти или поехать куда-то вместе, мы обязательно так и делаем. Мы были с дочкой в Монако, ходили с ней в горы, плавали на корабле. Все то, что я хочу делать сам, я делаю и с дочерью.

Этим летом она впервые смогла ощутить, что такое настоящее море и настоящий песок. Ей это очень нравится, так что мы очень много времени проводили на пляже.

Буду ли я требовательным папой? В какой-то мере да. Главное – помочь ей развить широкий кругозор. Я работаю в очень интересных местах, очень много вижу: это и Недели моды, и кинофестивали, и многое другое. И она тоже все это увидит, потому что будет проводить со мной очень много времени на таких мероприятиях.

Какой у дочери характер? Она хочет очень много говорить, очень много двигается, у нее очень хорошее чувство юмора. И я вижу – она как я!

С дочерью я посмотрю, как она себя ведет, и буду вести себя соответственно. Она – босс! Она диктует, как нам жить!

Возникают ли с ней трудности? Я отношусь к этому не как к трудностям, а как к должному. Ребенок есть ребенок, он ведь сегодня хочет этого, завтра другого, так что надо это просто понимать. И ребенок сам очень многому нас учит. Меня дочь научила тому, что мне в какие-то моменты нужно быть очень понимающим и спокойным. Я честно говорю: я фотограф, который любит очень быстро все фотографировать. Я никогда не хотел снимать детей и семьи, для меня это просто катастрофа, я не выдерживаю этого. А вот с дочерью я уже потерплю, посмотрю, как она себя ведет, и буду вести себя соответственно. Она – босс! Она диктует, как нам жить!