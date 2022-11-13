Фотограф Эрленд Штауб: „Быть папой — это большая привилегия“
Какими были представления о том, каким будешь отцом – в теории? Как они поменялись, когда появились дети? Что самое важное для папы – быть строгим, требовательным или баловать? Что самое приятное, радостное и что самое трудное в общении со своими детьми? Что меняется, когда твой ребенок становится взрослым?.. На эти вопросы журналу JANA Luxury ответил известный эстонский фотограф Эрленд Штауб, папа 1,5-годовалой Эмили.
– Трудно ли быть папой? Нет! Быть папой – это большая привилегия. Это самая настоящая сказка, я очень долго этого ждал, и я очень счастлив, что могу теперь быть папой!
И я стал именно таким папой, каким представлял себе еще до рождения дочери. Тем, кто очень сильно любит свою дочь. Любит проводить с ней время, это для меня большая честь. Времени для своего ребенка никогда не достаточно. Но уделяю ей все то время, что могу. Этим летом мы ездили все вместе в Канны на кинофестиваль, где я снимал голливудских звезд. Если есть возможность взять ее на руки и пойти или поехать куда-то вместе, мы обязательно так и делаем. Мы были с дочкой в Монако, ходили с ней в горы, плавали на корабле. Все то, что я хочу делать сам, я делаю и с дочерью.
Этим летом она впервые смогла ощутить, что такое настоящее море и настоящий песок. Ей это очень нравится, так что мы очень много времени проводили на пляже.
Буду ли я требовательным папой? В какой-то мере да. Главное – помочь ей развить широкий кругозор. Я работаю в очень интересных местах, очень много вижу: это и Недели моды, и кинофестивали, и многое другое. И она тоже все это увидит, потому что будет проводить со мной очень много времени на таких мероприятиях.
Какой у дочери характер? Она хочет очень много говорить, очень много двигается, у нее очень хорошее чувство юмора. И я вижу – она как я!
С дочерью я посмотрю, как она себя ведет, и буду вести себя соответственно. Она – босс! Она диктует, как нам жить!
Возникают ли с ней трудности? Я отношусь к этому не как к трудностям, а как к должному. Ребенок есть ребенок, он ведь сегодня хочет этого, завтра другого, так что надо это просто понимать. И ребенок сам очень многому нас учит. Меня дочь научила тому, что мне в какие-то моменты нужно быть очень понимающим и спокойным. Я честно говорю: я фотограф, который любит очень быстро все фотографировать. Я никогда не хотел снимать детей и семьи, для меня это просто катастрофа, я не выдерживаю этого. А вот с дочерью я уже потерплю, посмотрю, как она себя ведет, и буду вести себя соответственно. Она – босс! Она диктует, как нам жить!
Когда дочь повзрослеет, я обязательно буду водить ее на все занятия. Если, конечно, она захочет. Если не захочет – не буду. Я не уверен, что она послушается, если я скажу: ты будешь делать вот это. Я думаю, самый лучший вариант, чтобы она сама определилась, чем в будущем заниматься: музыкой, спортом и так далее. Попробовать нужно все, но выбирать все равно будет она. А если скажет, что ничего не хочет – значит, пока еще ничего не хочет. Я просто не могу ей сказать: а мне все равно, что ты не хочешь. Она сама будет выбирать свой путь. Но я думаю, что у меня настолько интересная работа, вокруг столько потрясающих людей, что она очень легко и быстро найдет свой путь.
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