Эстонский бодибилдер Отт Кийвикас: „Совершенно свободное воспитание я не поддерживаю. Дисциплина мне самому очень помогла и в спорте, и в бизнесе“

– Я стал отцом в относительно молодом возрасте и, честно говоря, не представлял себе точно, что это означает – быть отцом. Когда это произошло, мне было 24 года. Понятно, что с рождением ребенка нужно было больше думать не только о себе, но и о семье. Ежедневные планы тоже поменялись и, конечно, стали подстраиваться под ребенка и его потребности. В этом плане мне повезло, что я смог продолжать заниматься большим спортом, в этом плане мне очень помогали мама ребенка и бабушки-дедушки. Особенная благодарность за это моей маме Кристине, которая сыграла ключевую роль в воспитании моей младшей дочери.

Я думаю, воспитание детей должно быть прежде всего последовательным и по большей части на собственном примере. Ведь дети часто воспринимают наши действия и поведение как образец, так что родители становятся примером. Обязательно нужно оговорить правила, что разрешено, а что нет. Нужно и хвалить, и при необходимости требовать. Совершенно свободное воспитание я не поддерживаю, я, так сказать, за создание порядка, потому что дисциплина мне самому очень помогла и в спорте, и в бизнесе, и без дисциплины, на мой взгляд, не воспитать в людях также чувство долга.

Оглядываясь назад, я не могу ничего изменить, кроме как помимо большого спорта и работы больше времени проводить с дочерьми. Всегда приятно быть вместе со своими детьми, вместе чем-то заниматься. Самое сложное, наверное, переходный возраст, и трудно понять все их чувства и желания. Но в итоге я искренне счастлив, что у меня есть две прекрасные и любящие дочери, а теперь еще и маленький внук.

Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год. Осенний номер можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.

Зимний номер журнала выйдет из печати 10 декабря. Закажите себе БЕСПЛАТНЫЙ экземпляр по ссылке kampaaniad.delfimeedia.ee/janaluxury до 28 ноября.

Cтатьи из предыдущих выпусков журнала JANA Luxury ищите ЗДЕСЬ .