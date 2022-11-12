Эстонский яхтсмен Денис Карпак: „Порой начинаешь сомневаться – а хороший ли я отец? Но все мы живые люди“
Какими были представления о том, каким будешь отцом – в теории? Как они поменялись, когда появились дети? Что самое важное для папы – быть строгим, требовательным или баловать? Что самое приятное, радостное и что самое трудное в общении со своими детьми? Что меняется, когда твой ребенок становится взрослым?.. На эти вопросы журналу JANA Luxury ответил известный эстонский яхтсмен Денис Карпак, папа 2-летней дочери Адалин.
– Быть папой – это призвание. Раньше я много думал о том, стану ли я хорошим отцом для своего ребенка, буду ли с ним добрым, буду ли помогать, поддерживать, выслушивать и давать полезные советы? Меня тревожил этот вопрос. Даже сам факт того, что я когда-то стану отцом. Но эта готовность или неготовность стать папой является лишь неким психологическим блоком, и он рушится при встрече с любимой женщиной, которая становится твоей женой, а потом матерью ваших детей.
И все же я всегда чувствовал, что буду хорошим папой. И здесь ведь тоже нет четких критериев: вот так себя ведут хорошие отцы, а вот так плохие. Добрые, чуткие, отзывчивые люди всегда становятся хорошими родителями.
Когда родилась дочь, в целом ничего не изменилось, в каких-то своих представлениях я лишь удостоверился, а что-то ушло на второй план. Например, родитель не может быть эгоистом, если это касается ребенка. Многие наши хотелки отступают на второй план, и все внимание, все силы уходят на ребенка. С появлением дочери весь мой эгоизм улетучился сам собой. Это я считаю главной внутренней переменой.
Когда общаюсь с дочкой, я просто таю и парю внутри.
Нужно ли быть строгим, требовательным к детям или баловать? Думаю, надо найти ту самую середину. Пока точно не знаю, возможно ли это или это всего лишь миф. Но кажется, можно разделять вещи на те, которые требуют строгости, и на те, где можно быть более мягким папой и позволить ребенку делать то, что он хочет. Главное в обоих случаях – видеть разницу, оговаривать границы и не переусердствовать.
У меня свободный график, поэтому я со своей дочкой провожу очень много времени. Иногда жалею о том, что не всегда качественно и полезно для нее. Детей надо развивать, играть и общаться с ними. Просто быть рядом, просматривая новости в телефоне или фильм по телевизору – это не качественно.
У нас очень активный ребенок, и за те два года, что дочь живет с нами, было очень много бессонных ночей, прочих эмоционально и физически выматывающих моментов. В эти моменты я не всегда был максимально сдержан, часто нервничал и даже злился на ребенка. Порой начинаешь сомневаться – а хороший ли я отец? Но все мы живые люди. Главное – делать выводы и работать над собой.
Что самое приятное и радостное в общении со своими детьми? Приятно осознавать, что я отец. У меня есть ребенок, которого я воспитываю, который будет лучше, чем я. Точнее, я хочу, чтобы так было, и работаю над этим. Когда общаюсь с дочкой, я просто таю и парю внутри. Эти флюиды между нами образуют невероятную связь между мной и дочерью. Наверное, так у всех родителей с их детьми? Это так необыкновенно: когда ребенок что-то тебе рассказывает, показывает, просит помочь... а когда берет за руку – в эти мгновения я чувствую себя Суперменом, Суперпапой, и в эти моменты, да и в любые другие, готов ради своего ребенка, ради своей семьи НА ВСЕ!
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