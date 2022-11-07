9 советов основателя Binance Чанпэна Чжао о том, как достичь успеха в бизнесе и в жизни

Успех не определяется количеством различных вещей, которые вы делаете. Для достижения успеха необходимы результаты в каждой конкретной области. Концентрируйтесь на том, чему вы уделяете свое внимание и освободитесь от факторов, мешающих вам в вашей жизни.

Никогда не нарушайте своих этических принципов. Это всегда приводит к негативным последствиям. Работая с клиентами, всегда исходите из того, что будет наиболее правильным и полезным для клиента, а не из того, что будет легче всего для вас самих.

В мире существуют неэтичные и токсичные люди. Люди, которые не поддерживают ваши ценности и цели. Люди, которые тратят ваше время. Отпустите их и отрежьте их от своей жизни. Для поддержания отношений с некоторыми людьми требуется немало времени. Например, им постоянно нужно внимание, они обижаются из-за мелочей, все время хотят с вами общаться и постоянно нуждаются в напоминании о том, насколько они хороши и важны. Они могут вести себя таким образом совершенно неосознанно, однако я предпочитаю уверенных в себе и независимых людей. У меня просто нет времени для пустых разговоров.

Успех выстраивается в долгосрочной перспективе, и поэтому необходимо выстраивать долгосрочные отношения, приносящие выгоду всем сторонам. Чтобы сделка имела смысл, она должна быть прибыльной для всех участников. Сроки действия односторонних сделок обычно являются непродолжительными, в результате чего вам будет нужно постоянно искать новых партнеров. Единовременная краткосрочная выгода в итоге обычно приводит к отрицательным последствиям, так как она отвлекает внимание от долгосрочной перспективы. Нужно искать более крупную и долгосрочную выгоду.

Не используйте других людей и не позволяйте использовать себя. Каждый из нас склонен к некоторой субъективности и поиску более выгодных для себя решений. Однако этому следует противостоять, стараясь быть как можно более объективным. Вы никогда не достигните в жизни большого успеха, если вы не сможете достичь баланса.

У меня не слишком много хобби. Каждый день я уделяю 30 минут спорту. У меня не слишком много физического имущества, требующего внимания. А вот время для меня очень дорого.

Сохраняйте позитивное отношение

Каждый из нас сталкивается с самыми разными вызовами – как в отношениях с друзьями и семьей, так и в работе. Сохранение позитивного отношения обычно обуславливает положительные результаты. Я не знаю, почему, однако это действительно так. Что делать, если вы оказались на самом дне? Не опускайте руки, и вы обязательно выберитесь из ямы. Если вы действуете этически, то весь негатив пропадет сам собой. Вы обладаете позитивной энергией. Именно это является одним из главных преимуществ этичного поведения.

Берите на себя ответственность

Правильный образ мышления является обязательным условием успеха. Будьте ответственным и гордитесь тем, что вы делаете. Не будьте всего лишь исполнителем. Не будьте обычным каменщиком. Будьте тем, кто стоит храм. Если вы что-то делаете, то принимайте за это полную ответственность. Подумайте, что бы вы могли делать еще лучше для достижения лучших результатов. Берите на себя ответственность за результаты – как за успехи, так и за неудачи. Благодаря такому подходу результаты вашей работы улучшатся естественным образом, и вы будете двигаться к успеху намного быстрее.

Продолжайте учиться

Мир постоянно меняется, и вы должны постоянно учиться. Читайте книги. Попробуйте пожить в разных городах. Смотрите на вещи с глобальной перспективы. Обычно я не читаю новости – я думаю, что согласиться с написанным в прочитываемой за 10 минут статье очень просто, однако такая статья не будет касаться достаточно глубоких тем, и после ее прочтения ничего из ее содержания не запомнится. В то же время, книги позволяют углубиться в детали, причины и примеры, и через восемь часов у вас уже возникнут новые мысли и понимание предмета. Я считаю, что в части саморазвития книги предлагают самую большую окупаемость инвестиции. Я покупаю много книг – каждый год порядка 300, однако я не читаю их все. Ежегодно я прочитываю примерно 80 книг. Кроме того, каждый день я стараюсь писать. Это помогает собрать и систематизировать мысли.

Постигайте мир

У каждого человека собственное понимание мира, в котором мы живем. Мы все живем в разном мире. Избегайте „черно-белых“ взглядов. Абсолютные противоположности в мире встречаются достаточно редко. Многие люди смотрят на мир слишком упрощенно, что мешает им достичь успеха. Смотрите на вещи на более глубоком уровне. В реальном мире в большинстве сфер правит баланс. Мы не живем в совершенном мире. Правила создаются людьми, и они далеко не всегда идеальны. Не начинайте войну, которую вы не сможете выиграть. Просто избегайте ее. Уйдите в какое-нибудь другое место. Займитесь чем-нибудь другим. В этом мире очень много работы. Концентрируйтесь на позитивном вкладе.