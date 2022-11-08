Журнал Яна
08.11.2022, 14:00

Секреты бизнеса по-женски, бокс как психотерапия и подготовка к праздникам. Закажи бесплатно зимний номер JANA Luxury!

 
Закажите бесплатно зимний номер журнала JANA Luxury!
Закажите бесплатно зимний номер журнала JANA Luxury!
ФОТО: Jana Luxury | Shutterstock

Скоро выходит зимний номер журнала JANA Luxury. До 28 ноября читатели JANA и RusDelfi могут заказать экземпляр журнала бесплатно.

В свежем номере:

  • Анастасия Удалова: „Быть женщиной – это преимущество. Даже когда строишь трамваи“. Латвийская бизнес-леди и одна из владельцев Dzintars расскажет о том, как сегодня создается косметика легендарного латвийского бренда, в чем сложность бизнеса по-грузински, когда будет построен крупнейший в Балтии солнечный парк, почему бокс – лучшая психотерапия, а быть женщиной в бизнесе – преимущество.

  • Звездные елки: мы узнали, как наряжают свои елки известные люди Эстонии.

  • 3D и выверенная небрежность: как украсить дом к Рождеству и Новому году в дополнение к елке? Интересными и актуальными идеями делится декоратор Ольга Гулла.

  • Как найти баланс в погоне за красотой? Ведь если перегружать кожу косметикой и всевозможными процедурами, и при этом не учитывать, что определенные средства просто несовместимы, можно получить противоположный желаемому результат. Разбираемся вместе со специалистами.

  • Праздничный стойкий макияж: двойные графичные стрелки, много цвета, глиттера и красная помада! Как сделать праздничный новогодний и трендовый мейкап – профессиональными секретами делится международный визажист Yves Saint Laurent в Прибалтике Ирэн Чуприяновская.

  • Модные тренды этой зимы: эссенциализм и транссезонность VS ожидание праздника. На Рижской неделе моды ведущие латвийские и эстонские дизайнеры представили качественную практичную классику из натуральных тканей, и при этом много эффектных высоких разрезов и „голой“ моды. На Таллиннской неделе моды было много стильных праздничных платьев, цвета и блесток. Все подробности – на страницах Jana Luxury.

  • Ночь в роскошном зимнем дворце: как почувствовать себя по-королевски среди… ледяных скульптур и отобедать на ледяных тарелках – тем, кто задумывается о новогодних каникулах, стоит познакомиться с уникальными ледяными отелями!

А еще:

  • самые дорогие в мире елки,

  • идеи непристойно дорогих рождественских подарков,

  • люксовые автомобили для самой холодной зимы,

  • дизайнер интерьеров расскажет, как вписать линии ретро в современный интерьер, чтобы получить трендовый результат,

  • сомелье поделится секретами, как выбрать правильное игристое вино и идеальные закуски к нему,

  • шоколадный десерт с виски и желе из игристого и мандаринов!

А также гороскоп, новости мира моды и красоты и идеи, чем заняться этой зимой!

Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год. Осенний номер можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.

Зимний номер журнала выйдет из печати 10 декабря. Закажите себе БЕСПЛАТНЫЙ экземпляр по ссылке kampaaniad.delfimeedia.ee/janaluxury до 28 ноября.

Cтатьи из предыдущих выпусков журнала JANA Luxury ищите ЗДЕСЬ.

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