Секреты бизнеса по-женски, бокс как психотерапия и подготовка к праздникам. Совсем скоро выйдет зимний номер JANA Luxury!
10 декабря выходит зимний номер журнала JANA Luxury.
В свежем номере:
Анастасия Удалова: „Быть женщиной – это преимущество. Даже когда строишь трамваи“. Латвийская бизнес-леди и одна из владельцев Dzintars расскажет о том, как сегодня создается косметика легендарного латвийского бренда, в чем сложность бизнеса по-грузински, когда будет построен крупнейший в Балтии солнечный парк, почему бокс – лучшая психотерапия, а быть женщиной в бизнесе – преимущество.
Звездные елки: мы узнали, как наряжают свои елки известные люди Эстонии.
3D и выверенная небрежность: как украсить дом к Рождеству и Новому году в дополнение к елке? Интересными и актуальными идеями делится декоратор Ольга Гулла.
Как найти баланс в погоне за красотой? Ведь если перегружать кожу косметикой и всевозможными процедурами, и при этом не учитывать, что определенные средства просто несовместимы, можно получить противоположный желаемому результат. Разбираемся вместе со специалистами.
Праздничный стойкий макияж: двойные графичные стрелки, много цвета, глиттера и красная помада! Как сделать праздничный новогодний и трендовый мейкап – профессиональными секретами делится международный визажист Yves Saint Laurent в Прибалтике Ирэн Чуприяновская.
Модные тренды этой зимы: эссенциализм и транссезонность VS ожидание праздника. На Рижской неделе моды ведущие латвийские и эстонские дизайнеры представили качественную практичную классику из натуральных тканей, и при этом много эффектных высоких разрезов и „голой“ моды. На Таллиннской неделе моды было много стильных праздничных платьев, цвета и блесток. Все подробности – на страницах Jana Luxury.
Ночь в роскошном зимнем дворце: как почувствовать себя по-королевски среди… ледяных скульптур и отобедать на ледяных тарелках – тем, кто задумывается о новогодних каникулах, стоит познакомиться с уникальными ледяными отелями!
А еще:
самые дорогие в мире елки,
идеи непристойно дорогих рождественских подарков,
люксовые автомобили для самой холодной зимы,
дизайнер интерьеров расскажет, как вписать линии ретро в современный интерьер, чтобы получить трендовый результат,
сомелье поделится секретами, как выбрать правильное игристое вино и идеальные закуски к нему,
шоколадный десерт с виски и желе из игристого и мандаринов!
А также гороскоп, новости мира моды и красоты и идеи, чем заняться этой зимой!
Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год. Журнал можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.
Зимний номер журнала выйдет из печати 10 декабря.
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