Меган Маркл рассказала, каким видит будущее своих детей

Меган Маркл рассказала о том, как они с Гарри воспитывают своих детей, и сделала предположение относительно будущей карьеры Арчи и Лилибет. Об этом сообщает Lady.Mail со ссылкой Mirror.

Меган Маркл дала интервью, в котором рассказала, что они с принцем Гарри воспитывают своих детей „многогранными, интересными, добрыми, творческими людьми“, и поделилась своими мыслями относительно их будущего. Герцогиня Сассекская отметила, что поддержит Арчи и Лилибет, если в будущем они захотят пойти по ее стопам и станут актерами.

„Когда вы становитесь родителями, вы искренне хотите, чтобы ваши дети выбрали для себя то, что принесет им счастье. Если Арчи и Лилибет захотят стать актерами, я буду счастлива“, — сказала Маркл.

Жена принца Гарри добавила, что готова к тому, что ее детей будут критиковать, если она поможет им попасть в индустрию.

„Конечно, найдутся люди, которые скажут, что их карьера – моя заслуга. В этой профессии важны талант и упорство. Мы с Гарри воспитываем наших детей многогранными, интересными, добрыми и творческими людьми и хотим, чтобы Арчи и Лилибет сами выбрали свой путь“, — подчеркнула герцогиня.

У Меган Маркл и сына короля Великобритании Карла III, принца Гарри, двое детей: 3-летний Арчи и годовалая Лилибет. Пара живет в США.