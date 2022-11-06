Как понять, что ваш пуховик вышел из моды? 5 неочевидных признаков(4)
Оспорить статус главной вещи осеннего гардероба могут разве что джинсы. Дутая куртка — основа основ, которая придет на помощь при любых вводных. При нашем климате она универсальна в трех сезонах года из четырех, так как сочетается и с яркими свитерами, и со строгими брючными костюмами, и даже с некоторыми платьями. Однако этой осенью при выборе новой куртки придется подумать — многие раннее актуальные модели уже выходят из моды. Портал Woman собрал для вас 5 устаревших примеров, которых стоит избегать, если вы хотите идти в ногу с трендами.
Пуховик-парка с меховым воротником
Пуховики-парки цвета хаки (и не только) были популярны в 2017 году. Тогда их носили все: начиная от мировых инфлюенсеров вроде Кьяры Ферраньи и заканчивая обычными школьниками. Самыми модными считались модели с меховым воротником — а если он был еще и цветным, то хозяйка куртки становилась настоящим трендсеттером. Вот только об этих парках забыли также быстро, как и полюбили, однако некоторые все еще не могут попрощаться с ними. Новые веяния с подиума намекают, что сегодня лучше воздержаться от инвестиций в подобные пуховики. Вместо этого лучше присмотреться к искусственным шубам, которые уже несколько сезонов подряд не сдают позиций.
Металлик
Серебристые пуховики, сверкающие на солнце, пару лет назад были настоящим мастхэвом. Кто из нас не помнит фото сестер Хадид, когда они прогуливались по Нью-Йорку в пуховиках-металлик Tommy Hilfiger? О, времена! Если в 2018 году это считалось вершиной осенних трендов, то сегодня от подобных моделей открещиваются. Кто знает, может и этот тренд вернется к нам через несколько лет. А пока этого не произошло, вы можете „сдать металл“ и обменять его на универсальный вариант базового цвета, который точно никогда не выйдет из моды.
Двухцветный
Мода на разноцветные вещи с претензией на геометрию давно угасла — и лично мы надеемся, что она никогда не вернется. Свитшоты, рубашки и пуховики с двойным цветом и границей в виде треугольника или многогранника безнадежно устарели, с этим стоит просто смириться. Поверьте, пуховик — совершенно не та вещь, которая требует экспериментов с принтами и декором: оставьте это для образа, который скрывается за слоями пуха и нейлона.
Кожаный
Порой тот или иной тренд настолько нравится модницам, что в погоне за продажами производители начинают продвигать его везде — даже там, где это не требуется. Так случилось и с модой на кожу: вслед за классными вещами вроде брюк, тренчей и платьев этот материал появился и в отделе с пуховиками. Номер не удался — дутые куртки из кожзама редко отличаются хорошим качеством, из-за чего дешевят весь образ. Вместо них лучше всего обратить внимание на виниловые модели, которые сегодня носят все модницы.
С надписями
Спор о том, красят ли одежду логотипы и надписи стар как мир. Кто-то всегда за, кто-то против. Мы склоняемся ко второй категории и считаем, что эпоха одежды с дерзкими цитатами и повторяющимися слоганами давно прошла. Это смотрится неуместно. Если сильно хочется добавить эпатажа в образ, необязательно привлекать внимание с помощью цитат на спине — достаточно инвестировать в пуховик необычного цвета, который будет играть на контрасте с серостью осени и зимы.