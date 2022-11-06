Как понять, что ваш пуховик вышел из моды? 5 неочевидных признаков

Пуховик-парка с меховым воротником

Пуховики-парки цвета хаки (и не только) были популярны в 2017 году. Тогда их носили все: начиная от мировых инфлюенсеров вроде Кьяры Ферраньи и заканчивая обычными школьниками. Самыми модными считались модели с меховым воротником — а если он был еще и цветным, то хозяйка куртки становилась настоящим трендсеттером. Вот только об этих парках забыли также быстро, как и полюбили, однако некоторые все еще не могут попрощаться с ними. Новые веяния с подиума намекают, что сегодня лучше воздержаться от инвестиций в подобные пуховики. Вместо этого лучше присмотреться к искусственным шубам, которые уже несколько сезонов подряд не сдают позиций.

Металлик

Серебристые пуховики, сверкающие на солнце, пару лет назад были настоящим мастхэвом. Кто из нас не помнит фото сестер Хадид, когда они прогуливались по Нью-Йорку в пуховиках-металлик Tommy Hilfiger? О, времена! Если в 2018 году это считалось вершиной осенних трендов, то сегодня от подобных моделей открещиваются. Кто знает, может и этот тренд вернется к нам через несколько лет. А пока этого не произошло, вы можете „сдать металл“ и обменять его на универсальный вариант базового цвета, который точно никогда не выйдет из моды.

Двухцветный

Мода на разноцветные вещи с претензией на геометрию давно угасла — и лично мы надеемся, что она никогда не вернется. Свитшоты, рубашки и пуховики с двойным цветом и границей в виде треугольника или многогранника безнадежно устарели, с этим стоит просто смириться. Поверьте, пуховик — совершенно не та вещь, которая требует экспериментов с принтами и декором: оставьте это для образа, который скрывается за слоями пуха и нейлона.

Кожаный