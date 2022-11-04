Хорошие вещи бесплатны! Ученые открыли хобби, повышающее настроение, которое может предотвратить депрессию(2)
Чувствуете грусть в преддверии предстоящей зимы? Это легко изменить! Ученые обнаружили забавное и сердечное занятие, которое волшебным образом заставит вас думать счастливее.
Было доказано, что наблюдение за птицами способствует укреплению психического здоровья. Просто увидев или услышав одного пернатого друга, можно поднять настроение на восемь часов.
Исследование подтверждает, что общение с природой или взаимодействие с животными может стать незаменимым средством профилактики депрессии. Исследователь Райан Хаммоуд из Королевского колледжа Лондона сказал: „Это первый случай, когда мы наблюдаем прямую связь между видением или слышанием птиц и позитивным настроением“.
Участники исследования регулярно заполняли анкеты о своем самочувствии и благополучии с помощью приложения для смартфона.
Те, кто видел или слышал птиц во время заполнения анкеты или в течение последнего часа, были на 70% счастливее, чем те, кто не видел и не слышал птиц. Улучшение настроения наблюдалось даже у испытуемых с диагнозом клинической депрессии. Приятно видеть, что это прекрасное занятие доступно каждому и ничего не стоит!
Источник: The Sun