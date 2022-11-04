Союз защиты детей: вы должны спросить разрешение ребенка, прежде чем сфотографировать его

„Как правило, вы всегда должны спрашивать разрешения другого человека, если хотите сделать его фото или видео“, - говорит Малле Халлимяэ из Союза защиты детей. „Это также относится к отношениям между родителями и детьми. С младенцами и совсем маленькими детьми это невозможно, но в таких случаях вы можете поставить себя на место ребенка и подумать, хотели бы вы, чтобы вас сфотографировали в такой ситуации. Но если, например, трех- или четырехлетний ребенок заявляет, что не хочет, чтобы его фотографировали в определенной ситуации, то это необходимо учитывать“.