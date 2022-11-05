Как ухаживать за кожей вокруг глаз осенью? 7 важных советов

Советы по уходу за кожей вокруг глаз:

Спите на спине.

Избегайте чрезмерного потребления соли.

Пейте достаточно воды в течение дня.

Освойте простейшие упражнения и приемы массажа лица.

Минимальный набор средств по уходу за кожей вокруг глаз включает в себя средство для снятия макияжа, эффективную увлажняющую сыворотку и питательный крем.

Оптимальное количество уходового крема или сыворотки эквивалентно размеру рисового зерна.

При нанесении косметики разглаживайте кожу век специальным роллером или подушечками пальцев.

11 средств для красивых глаз осенью:

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