Как ухаживать за кожей вокруг глаз осенью? 7 важных советов
С наступлением холодов важно особенно тщательно ухаживать за нежной кожей вокруг глаз. Впрочем, если знать некоторые лайфхаки и использовать самые новые современные средства, это проще простого, уверен журнал JANA Luxury.
Советы по уходу за кожей вокруг глаз:
Спите на спине.
Избегайте чрезмерного потребления соли.
Пейте достаточно воды в течение дня.
Освойте простейшие упражнения и приемы массажа лица.
Минимальный набор средств по уходу за кожей вокруг глаз включает в себя средство для снятия макияжа, эффективную увлажняющую сыворотку и питательный крем.
Оптимальное количество уходового крема или сыворотки эквивалентно размеру рисового зерна.
При нанесении косметики разглаживайте кожу век специальным роллером или подушечками пальцев.
11 средств для красивых глаз осенью:
Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год. Осенний номер можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.
Зимний номер журнала выйдет из печати 10 декабря. Закажите себе БЕСПЛАТНЫЙ экземпляр по ссылке kampaaniad.delfimeedia.ee/janaluxury до 28 ноября.
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