Журнал Яна
05.11.2022, 15:18

Как ухаживать за кожей вокруг глаз осенью? 7 важных советов

 
С наступлением холодов важно особенно тщательно ухаживать за нежной кожей вокруг глаз
С наступлением холодов важно особенно тщательно ухаживать за нежной кожей вокруг глаз
ФОТО: Karolina Grabowska | Pexels

С наступлением холодов важно особенно тщательно ухаживать за нежной кожей вокруг глаз. Впрочем, если знать некоторые лайфхаки и использовать самые новые современные средства, это проще простого, уверен журнал JANA Luxury.

Советы по уходу за кожей вокруг глаз:

  • Спите на спине.

  • Избегайте чрезмерного потребления соли.

  • Пейте достаточно воды в течение дня.

  • Освойте простейшие упражнения и приемы массажа лица.

  • Минимальный набор средств по уходу за кожей вокруг глаз включает в себя средство для снятия макияжа, эффективную увлажняющую сыворотку и питательный крем.

  • Оптимальное количество уходового крема или сыворотки эквивалентно размеру рисового зерна.

  • При нанесении косметики разглаживайте кожу век специальным роллером или подушечками пальцев.

11 средств для красивых глаз осенью:

Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год. Осенний номер можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.

Зимний номер журнала выйдет из печати 10 декабря. Закажите себе БЕСПЛАТНЫЙ экземпляр по ссылке kampaaniad.delfimeedia.ee/janaluxury до 28 ноября.

Cтатьи из предыдущих выпусков журнала JANA Luxury ищите ЗДЕСЬ.

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