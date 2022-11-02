Дневник эстонской женщины:„Мне 39 лет, я пью столько, сколько хочу; я могу себе это позволить, для меня это не проблема“

Я не считаю, что я пью слишком много. Или я не права?

Ежевечерний бокал вина в завершение дня приятно расслабляет; и в этом ведь нет ничего страшного. Я пью столько, сколько хочу; я могу себе это позволить. Разве это проблема? Ладно, но на самом деле... Мой сороковой день рождения уже не за горами. Я часто чувствую себя уставшей. Я могла бы похудеть и избавиться от своих головных болей. Голова у меня болит реально слишком часто. Сегодня опять. Утром я приняла две дозы болеутоляющего средства. Это очень сильно докучает.

За обедом я подумала, что употребление алкоголя стало нормальной частью моей повседневной жизни. Иногда я пью также во время обеда и встреч с друзьями. Обычно дома я открываю за ужином бутылку вина. И ведь жизнь – это событие, и алкоголь бывает незаменим во многих ситуациях. Кроме того, на прошлой неделе дети приболели, и поэтому не ходили в детский сад, и единственным для меня хорошим вариантом расслабления в конце проведенного вместе с ними дня было вечернее сидение в кресле с бокалом в руке. Когда они уже спали.

В прошлую пятницу муж заказал ящик нашего любимого вина Alvarinho. Осталось всего лишь две бутылки. Я не знаю, может, все же пора взять себя в руки. Не могу же я жить всю оставшуюся жизнь с этими головными болями.

Когда-то я заметила в городе рекламу кампании Selge. Я подумывала о том, чтобы сократить количество употребляемого алкоголя, но я не очень дисциплинированная.

Возможно, стоит провести какую-то границу, чтобы изменить жизнь. Просто для того, чтобы посмотреть, поможет ли это немного сократить это количество.