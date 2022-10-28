ОПЫТ | Мужчина нашел себе любовницу, но в итоге остался ни с чем

„В деревне, где находится моя дача, был один мужчина, который постоянно после работы ходил на „работу“. Сначала жена и дети ждали и волновались, а потом привыкли к хорошей и спокойной жизни. Когда на какое-то время мужчина перестал быть так популярен, да еще и сам устал, в семье стало неспокойно, спрашивали, не уволили ли отца, не искать ли ему дополнительную работу?

Все закончилось тем, что семья стала жить вне дома, а жена уехала в своего рода командировку, но вместо нее ушла к другому мужчине. После этого мужчина ходил со слезами на глазах, говоря, что все неблагодарные, никто не заботится о хозяине и не хранит очаг, жена тоже в командировке... Бедняга не мог понять, что именно он сделал не так, но он был очень несчастный. Любовницы больше не хотели его, семья давно его бросила. Чужое тело в собственном доме и даже для самого себя“.