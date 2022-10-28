ОПЫТ | Мужчина нашел себе любовницу, но в итоге остался ни с чем(1)
Опубликованная некоторое время назад статья „Суровая, но необходимая правда: три основные причины, почему мужчины изменяют, но не хотят бросать своих жен“ вызвала бурную реакцию комментаторов. Одна из читательниц Naistekas поделилась увлекательной историей.
„В деревне, где находится моя дача, был один мужчина, который постоянно после работы ходил на „работу“. Сначала жена и дети ждали и волновались, а потом привыкли к хорошей и спокойной жизни. Когда на какое-то время мужчина перестал быть так популярен, да еще и сам устал, в семье стало неспокойно, спрашивали, не уволили ли отца, не искать ли ему дополнительную работу?
Все закончилось тем, что семья стала жить вне дома, а жена уехала в своего рода командировку, но вместо нее ушла к другому мужчине. После этого мужчина ходил со слезами на глазах, говоря, что все неблагодарные, никто не заботится о хозяине и не хранит очаг, жена тоже в командировке... Бедняга не мог понять, что именно он сделал не так, но он был очень несчастный. Любовницы больше не хотели его, семья давно его бросила. Чужое тело в собственном доме и даже для самого себя“.