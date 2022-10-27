Суровая, но необходимая правда: три основные причины, почему мужчины изменяют, но не хотят бросать своих жен

1. Он все еще любит свою жену

Но ему все равно нужно что-то, чтобы чувствовать себя хорошо. Этим „чем-то большим“ может быть секс, поддержка, комплименты, возбуждение или что-то еще, чего не может дать супруга.

Иногда он просит все вышеперечисленное у жены, но она либо не слушает, либо не понимает, либо просто не хочет выполнить просьбу любимого человека. И тогда он отправляется на поиски в другое место.

Или может быть так, что мужчина не спрашивает женщину, потому что боится ее реакции - она может либо рассмеяться, либо рассердиться на его желание.

В любом случае, мужчина явно заинтересован в семейной жизни и хочет остаться со своей женой, но его неудовлетворенные потребности не позволят ему жить спокойно.

2. Он не хочет причинять боль жене

Большинство мужчин из этой категории даже понимают, что если их измена станет известна, их супруге будет очень больно - именно поэтому они так тщательно скрывают свою измену. Конечно, женщины умны, и большинство из них быстро замечают, когда мужчина пытается что-то скрыть. Но даже если человека специально поймают, он может не признаться в содеянном.....

3. Он не хочет заниматься разделом имущества

Конечно, существует достаточно большая вероятность того, что если интрижка станет достоянием общественности, женщина подаст на развод. Но это означает долгую, утомительную и дорогостоящую охоту за адвокатом по разводам, решение вопросов опеки над детьми и алиментов, переезд и все остальное, что крайне неудобно для мужчины. Зачем рисковать всем этим, если вдруг появляется шанс обойтись без этого? Мужчины надеются, что это не выйдет наружу, и они смогут постирать свою одежду в комфорте собственного дома, а между делом потусить где-нибудь с любовницей.

Источник: Your Tango