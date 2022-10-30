Думать не надо: несколько идей здоровых завтраков на каждый день — не тратьте время утром(2)
Рассказываем, как превратить обычное блюдо на завтрак в полезную и вкусную трапезу.
„Завтрак — главный прием пищи“. Вы точно слышали эту фразу. Завтрак действительно чрезвычайно важен, ведь именно он дает заряд энергии для продуктивного начала дня. Но что именно представляет из себя здоровый завтрак? Какие продукты лучше всего есть, как их сочетать и в каком количестве? Точных ответов на вопросы не существует, ведь каждый организм уникален. Однако есть несколько универсальных рекомендаций. Например, завтрак должен содержать медленные углеводы, которые обеспечат вас энергией надолго. Делимся именно такими, вкусными и полезными рецептами.
Овсяные хлопья с миндалем, ягодами и семенами чиа
Этот завтрак лучше приготовить накануне вечером. Овсяные хлопья варить не нужно, достаточно насыпать их в миску и залить несладким греческим йогуртом. Смешиваем с ягодами, добавляем немного измельченного миндаля и посыпаем семенами чиа, а затем оставляем кашу на ночь в холодильнике. Овсяные хлопья впитывают йогурт, придавая ему густую кремовую текстуру.
Йогурт содержит белок и пробиотики, а овсянка — здоровую дозу сложных углеводов и клетчатки. Плюс ягоды богаты антиоксидантами, а благодаря орехам и семенам мы получаем незаменимые полезные жиры.
Смузи из банана и шпината
Блюдо представляет из себя зеленый коктейль из банана, миндаля или миндального молока и шпината. Бананы — отличный пробиотик, улучшающий пищеварение. К тому же они просто вкусные и сытные. Шпинат богат витамином С, а миндальное молоко станет хорошей альтернативой животному, так как совсем не уступает ему во вкусовых качествах. Смузи можно пить или есть на второй завтрак. Например, когда вы немного проголодались, а до обеда еще много времени.
Протеиновые блинчики
Протеиновые блинчики по утрам — простой и полезный завтрак, приготовленный из бананов, яиц, кокосовой муки и небольшого количества протеинового порошка (по желанию). Можно подавать вместе со всем, что вам нравится, например, с ягодами или йогуртом. Такой завтрак содержит в себе и белки и углеводы, что будет поддерживать уровень инсулина в норме в течение дня.
Каша с ягодами и корицей
Вариант для тех, кто предпочитает по утрам тарелку сытной каши. Добавьте свежую или замороженную чернику, ложку арахисового масла, посыпьте корицей и подлейте немного сиропа агавы для придания сладости. Эта комбинация богата питательными веществами и обеспечивает баланс сложных углеводов, белков и полезных жиров, а также большое количество витаминов и минералов.
Яйца и ржаной хлеб
И, наконец, классика в виде яиц на завтрак. Начните свой день с яиц, поданных со ржаным хлебом и зеленью. Яйца богаты питательными веществами, но в то же время вкусны. Они сытные и при правильном приготовлении не калорийные. Они являются источником белка и богаты витамином D, а тосты обеспечат вас углеводами для энергии. По желанию добавьте свою любимую зелень — шпинат или рукколу, а еще с яйцами и хлебом отлично сочетается авокадо.
Источник: Marie Claire