Думать не надо: несколько идей здоровых завтраков на каждый день — не тратьте время утром

„Завтрак — главный прием пищи“. Вы точно слышали эту фразу. Завтрак действительно чрезвычайно важен, ведь именно он дает заряд энергии для продуктивного начала дня. Но что именно представляет из себя здоровый завтрак? Какие продукты лучше всего есть, как их сочетать и в каком количестве? Точных ответов на вопросы не существует, ведь каждый организм уникален. Однако есть несколько универсальных рекомендаций. Например, завтрак должен содержать медленные углеводы, которые обеспечат вас энергией надолго. Делимся именно такими, вкусными и полезными рецептами.

Овсяные хлопья с миндалем, ягодами и семенами чиа

Этот завтрак лучше приготовить накануне вечером. Овсяные хлопья варить не нужно, достаточно насыпать их в миску и залить несладким греческим йогуртом. Смешиваем с ягодами, добавляем немного измельченного миндаля и посыпаем семенами чиа, а затем оставляем кашу на ночь в холодильнике. Овсяные хлопья впитывают йогурт, придавая ему густую кремовую текстуру.

Йогурт содержит белок и пробиотики, а овсянка — здоровую дозу сложных углеводов и клетчатки. Плюс ягоды богаты антиоксидантами, а благодаря орехам и семенам мы получаем незаменимые полезные жиры.

Смузи из банана и шпината

Блюдо представляет из себя зеленый коктейль из банана, миндаля или миндального молока и шпината. Бананы — отличный пробиотик, улучшающий пищеварение. К тому же они просто вкусные и сытные. Шпинат богат витамином С, а миндальное молоко станет хорошей альтернативой животному, так как совсем не уступает ему во вкусовых качествах. Смузи можно пить или есть на второй завтрак. Например, когда вы немного проголодались, а до обеда еще много времени.

Протеиновые блинчики