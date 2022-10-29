Стыдно вспомнить: самые легендарные (и безумные) наряды на Хэллоуин, о которых раньше мечтали все(8)
Идеи образов на День всех святых от любимых персонажей от Marie Claire.
Совсем скоро состоится один из самых маркетингово раскрученных праздников в мире — Хэллоуин (на первом месте Рождество и Новый год). Ночь, когда можно почувствовать себя кем-то другим, на несколько часов перевоплотиться в любимого персонажа или представителя темных сил. Несмотря на то, что в некоторых странах Хэллоуин не считается официальным праздничным днем, яркий формат этого события так полюбился многим, что неформальные вечеринки проводятся каждый день.
И главный вопрос, которым задаются в преддверии очередного торжества — какой костюм выбрать. За идеями мы решили отправиться с героиням любимых сериалов и фильмов и позаимствовать их идеи аутфитов, которые будут актуальны и в этом году.
Дрянные девчонки
Героиня Линдси Лохан в культовой комедии тогда прогадала с выбором костюма: ее ровесницы предпочитали более откровенные и сексуальные наряды. Однако если тема вашей тусовки — нечесть и обитатели потустороннего мира, но образ трупа невесты вполне может сгодиться. тем более, что собрать такой лук проще простого. Возможно, свадебное платье осталось после торжества или досталось вам по наследству от мамы. Сгодится любое нарядное белое платье и даже базовая комбинация.
Дневник Бриджет Джонс
Образ кролика произвел настоящий фурор на близких и друзей Бриджит. Но для кинематографа это один из самых популярных аутфитов на Хэллоуин, — соблазнительный образ кролика в корсетом или боди и очаровательными ушками. В таком луке можно смело идти практически на любую вечеринку, поэтому это образ на все времена.
Составить подобный лук очень просто. Самые смелые могут облачиться в черный боди, добавив к наряду колготки и необходимые аксессуары. Также построить наряд можно вокруг корсетного топа, который, к слову, сейчас в тренде, и добавить к луку короткую юбку или шорты.
Дневники вампира
В первой сезоне, когда Елена только узнала правду о братьях Сальваторе и сама еще не стала вампиром, девушка часто попадала в разные приключения. На школьной вечеринке по случаю Хэллоуина героиня Нины Добрев появилась в образе медсестры. Сделать образ более драматичным и темным помогли пятна крови и части тела. Повторить образ Елены очень просто — за основу можно взять платье-жакет или удлиненную рубашку, которую дополнить или красными аксессуарами, шарфом, брошью и так далее, или смело разукрасить искусственной кровью.
Друзья
Несмотря на то, что образы Росса и Фиби были более яркими и „хэллоуиновскими“, мы решили повторить наряд героини Дженнифер Энистон. Как объяснила в эпизоде сама Рэйчел, она хотела успеть надеть это дорогое платье до того, как у нее появится живот (девушка была беременна). Подобный лук точно привлечет внимание, особенно если это будет костюмированная вечеринка, и мало, кто сможет догадаться, что же на вас за образ. Поэтому отправляемся на поиски безупречного черного платья, которое можно носить и на другие мероприятия.
Теория большого взрыва
Ностальгировать о детстве можно в образе смурфика, как в сериале „Теория большого взрыва“. Образ точно будет узнаваемым за счет сочетания яркого голубого и красного, да и собрать такой костюм очень просто. Вам понадобится голубая водолазка и платье на бретелях или с коротким рукавом. Самое приятное, что все составляющие лука можно будет носить отдельно после окончания торжества.
Семейка Аддамс
Образ семейки Аддамс — неисчерпаемый источник вдохновения на Хэллоуин. Драматичное черное платье в пол — образ Мортиши Аддамс, который так легко повторить. К наряду останется добавить парик с черными длинными волосами, выбелить кожу пудрой и сделать макияж с темной помадой. Повторяя образ Мортиши, выбирайте такое платье, в котором смело сможете ходить и в весенне-летнем сезоне, ведь длина макси будет в тренде.
Блондинка в законе
Мы уже говорили, что образ кролика — один из самых популярных на Хэллоуин. Героиня Риз Уизерспун в культовом фильме „Блондинка в законе“ примерила подобный образ, но выполненный в любимом цвете Эль Вудс — розовом. Повторив такой наряд, вы не только воспроизведете один из самых популярных костюмов, но и отдадите дань уважения самой знаменитой экранной блондинке.
Очень странные дела
А это отличная идея для тех, кто планирует групповые костюмы. Герои „Очень странных дел“ на Хэллоуин оделись в охотников за привидениями. Повторить подобные образы очень просто: вам понадобится комбинезон в оттенке хаки или песочного цвета в утилитарном стиле. Заменить комбинезон можно и модными сейчас брюками карго.