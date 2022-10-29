Стыдно вспомнить: самые легендарные (и безумные) наряды на Хэллоуин, о которых раньше мечтали все

Совсем скоро состоится один из самых маркетингово раскрученных праздников в мире — Хэллоуин (на первом месте Рождество и Новый год). Ночь, когда можно почувствовать себя кем-то другим, на несколько часов перевоплотиться в любимого персонажа или представителя темных сил. Несмотря на то, что в некоторых странах Хэллоуин не считается официальным праздничным днем, яркий формат этого события так полюбился многим, что неформальные вечеринки проводятся каждый день.

И главный вопрос, которым задаются в преддверии очередного торжества — какой костюм выбрать. За идеями мы решили отправиться с героиням любимых сериалов и фильмов и позаимствовать их идеи аутфитов, которые будут актуальны и в этом году.

Дрянные девчонки

Героиня Линдси Лохан в культовой комедии тогда прогадала с выбором костюма: ее ровесницы предпочитали более откровенные и сексуальные наряды. Однако если тема вашей тусовки — нечесть и обитатели потустороннего мира, но образ трупа невесты вполне может сгодиться. тем более, что собрать такой лук проще простого. Возможно, свадебное платье осталось после торжества или досталось вам по наследству от мамы. Сгодится любое нарядное белое платье и даже базовая комбинация.

Дневник Бриджет Джонс

Образ кролика произвел настоящий фурор на близких и друзей Бриджит. Но для кинематографа это один из самых популярных аутфитов на Хэллоуин, — соблазнительный образ кролика в корсетом или боди и очаровательными ушками. В таком луке можно смело идти практически на любую вечеринку, поэтому это образ на все времена.

Составить подобный лук очень просто. Самые смелые могут облачиться в черный боди, добавив к наряду колготки и необходимые аксессуары. Также построить наряд можно вокруг корсетного топа, который, к слову, сейчас в тренде, и добавить к луку короткую юбку или шорты.

Дневники вампира