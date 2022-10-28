ФОТО | Чем нам запомнится Tallinn Fashion Week в этом году? Обзор от дизайнера Дианы Денисовой

Неделя моды Таллинна осень 2022 стала историей.

Какой она была? Я бы сказала, что она была… блестящей! В том смысле, что в коллекциях почти всех дизайнеров были использованы блестящие материалы. У Liina Stein модели искрились разноцветными пайетками, однотонными пайетками, как сверкающей чешуей, были покрыты платья в коллекциях модельеров Diana Arno, Donna Nordica, Riina Põldroos, Aldo Järvsoo, Karin Rask. Ketlin Bachmann вывела на подиум тренч из золотой кожи.

На столь популярную сейчас блестящую сетку обратили свой взор дизайнеры Brand no8 и Liina Stein, ткани с люрексом были замечены в коллекциях Perit Muuga, IVL, Karin Rask. А в коллекциях Natali Õnnis, Riina Põldroos, LeSaar Atelier и Ivo Nikkolo платья переливались деликатным шелковым блеском.

В общем, Котел Культуры, где проходили показы TFW сиял. Оно и не удивительно – блеск уже пару сезонов прекрасно чувствует себя на подиумах мира. В этом сезоне его не убавилось. Он лишь частично „переполз“ на обувь и другие аксессуары.

„Блеск“ - тренд довольно коварный. Покупая такую сияющую вещь надо помнить о том, что эти красивые переливы могут визуально добавить пару килограммов. И блеск всегда привлекает внимание. Поэтому стилизовать его надо очень аккуратно. Лучше подчеркнуть им самые выигрышные места фигуры.

Кстати, о стилизации. Придумать что-то новое в моде уже, практически, невозможно. Все уже было. Поэтому сейчас на первый план выходит не дизайн, не ткани, а именно стилизация. Мы совершенно спокойно можем достать из бабушкиного (а может, уже и своего?) сундука вещь двадцатилетней давности. Но носить ее надо не так, как двадцать лет назад, а согласно сегодняшнему дню. Только тогда образ будет стильным и современным.

К сожалению, некоторые коллекции на нашей Неделе грешили именно неправильной, а то и вовсе устаревшей стилизацией.

А вот на какие коллекции я бы советовала обратить внимание и взять на заметку, то это Mammu Couture, Ivo Nikkolo, Ketlin Bachnamm, Diana Arno, Vilve Unt и Kriss Soonik.