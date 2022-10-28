Мода и стиль
28.10.2022, 16:16

ФОТО | Чем нам запомнится Tallinn Fashion Week в этом году? Обзор от дизайнера Дианы Денисовой

 
Диана Денисова
дизайнер одежды
Tallinn Fashion Week 2022
Tallinn Fashion Week 2022
ФОТО: Erlend Štaub | Tallinn Fashion Week

На прошлой неделе в Таллинне прошло главное модное событие осени - Tallinn Fashion Week. Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова в своем блоге „Стильное заявление„ на RusDelfi вспоминает самые яркие ее моменты.

Неделя моды Таллинна осень 2022 стала историей.

Какой она была? Я бы сказала, что она была… блестящей! В том смысле, что в коллекциях почти всех дизайнеров были использованы блестящие материалы. У Liina Stein модели искрились разноцветными пайетками, однотонными пайетками, как сверкающей чешуей, были покрыты платья в коллекциях модельеров Diana Arno, Donna Nordica, Riina Põldroos, Aldo Järvsoo, Karin Rask. Ketlin Bachmann вывела на подиум тренч из золотой кожи.

Tallinn Fashion Week 2022: Diana Arno
Tallinn Fashion Week 2022: Donna Nordica
Tallinn Fashion Week 2022: Ketlin Bachmann
Tallinn Fashion Week 2022: Aldo Järvsoo

На столь популярную сейчас блестящую сетку обратили свой взор дизайнеры Brand no8 и Liina Stein, ткани с люрексом были замечены в коллекциях Perit Muuga, IVL, Karin Rask. А в коллекциях Natali Õnnis, Riina Põldroos, LeSaar Atelier и Ivo Nikkolo платья переливались деликатным шелковым блеском.

Tallinn Fashion Week 2022: Natali Õnnis
Tallinn Fashion Week 2022: Karin Rask
Tallinn Fashion Week 2022: Perit Muuga

В общем, Котел Культуры, где проходили показы TFW сиял. Оно и не удивительно – блеск уже пару сезонов прекрасно чувствует себя на подиумах мира. В этом сезоне его не убавилось. Он лишь частично „переполз“ на обувь и другие аксессуары.

„Блеск“ - тренд довольно коварный. Покупая такую сияющую вещь надо помнить о том, что эти красивые переливы могут визуально добавить пару килограммов. И блеск всегда привлекает внимание. Поэтому стилизовать его надо очень аккуратно. Лучше подчеркнуть им самые выигрышные места фигуры.

Tallinn Fashion Week 2022: Liina Stein
Tallinn Fashion Week 2022: Riina Põldroos
Tallinn Fashion Week 2022: IVL

Кстати, о стилизации. Придумать что-то новое в моде уже, практически, невозможно. Все уже было. Поэтому сейчас на первый план выходит не дизайн, не ткани, а именно стилизация. Мы совершенно спокойно можем достать из бабушкиного (а может, уже и своего?) сундука вещь двадцатилетней давности. Но носить ее надо не так, как двадцать лет назад, а согласно сегодняшнему дню. Только тогда образ будет стильным и современным.

К сожалению, некоторые коллекции на нашей Неделе грешили именно неправильной, а то и вовсе устаревшей стилизацией.

А вот на какие коллекции я бы советовала обратить внимание и взять на заметку, то это Mammu Couture, Ivo Nikkolo, Ketlin Bachnamm, Diana Arno, Vilve Unt и Kriss Soonik.

Tallinn Fashion Week 2022: Mammu Couture
Tallinn Fashion Week 2022: Ivo Nikkolo

А вообще, я рада, что у нас есть наша, таллиннская Неделя моды. И спасибо огромное всем дизайнерам, организаторам и гостям этого праздника.

Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова создает не только одежду. Несколько лет назад она придумала и начала проводить в Таллинне серию образовательных модных мероприятий „Стильное заявление“ для женщин 45+. Диана ведет на RusDelfi свой одноименный блог о моде и стиле. Все записи блога „Стильное заявление“ можно прочитать ЗДЕСЬ. Еще больше стильных советов и интересных комплектов — в блоге Дианы Денисовой в Инстаграм.

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