5 имен девушек, которым уготована судьба старых дев — проверьте себя(5)
Экстрасенс назвал имена, таящие опасность. Они очень часто встречаются в современном мире.
Сфера личной жизни женщины и ее имя как никогда прочно связаны. Здесь особо уместна фраза „как корабль назовешь, так он и поплывет“.
С древнего времени имени женщины уделяли особое внимание. Подбирали его по дате и периоду рождения. В зависимости от того, какими качествами хотели наделить девушку, нарекали ее тем или иным образом, пишет Woman.
Древние люди вовсе не сразу давали имя, а сначала смотрели на девочку, на то, как она растет и развивается, какие у нее качества. Если чего-то не хватало, то пытались дать ей эти черты характера с помощью имени.
В некоторых странах было принято давать сразу два имени: тайное — для родителей и ребенка, а публичное — для общества, оно отражало качества характера и улучшало определенные сферы жизни.
„Но были и такие имена, которых раньше боялись, их старались не давать девочкам. Они обрекали обладательниц на несчастную судьбу, сулили им остаться старыми девами. В наше время эти имена очень распространены и несут все тот же посыл, но девушки не всегда об этом знают“, — говорит Андрей Харрис, экстрасенс, астролог.
Имя номер один — это Александра. Оно имеет тесную связь с мужским именем Александр и появилось после него. Как мужское имя, женское тоже несет энергию победительницы, завоевательницы, защитницы.
У него много твердых магических вибраций, которых мужчины боятся. С такой женщиной сложно, она доминирует, преобладает в паре, и мужчина чувствует свою неполноценность и уходит. Более того, Александры сами часто любят свободу и свободные отношения, к классическому браку они не стремятся. Имя толкает воинственную Александру на новые и новые подвиги.
Второе имя — это Ксения. Она тоже победительница, в имени много сильных вибраций. Ей покровительствует планета Уран, не самая дружелюбная из планет, надо заметить. Это планета воинственных и свободных взглядов, среда, в которой произрастает феминизм, женские движения. Классические истории про брак в этой плоскости приживаются плохо. У Ксении тоже высок риск остаться одинокой.
Третье имя — Дарья. У женского имени плотная связь с мужской энергией, оно произошло от древнегреческого имени Дарий. И несмотря на то что женский вариант несет в себе значение „хранительница добра“, „хранительница хорошего“, „защитница хорошего“, мужские вибрации от Дария перешли к Дарье.
В итоге такие женщины всегда лидеры в семье. Они подавляют мужчину, и итог данных союзов часто предопределен. Дарьи рискуют остаться старыми девами.
Имя номер четыре — Светлана. В нем много мягких звуков: „с“, „л“, но с магической точки зрения они сильно ослабляют энергию.
Женщина становится мягкой и привлекательной, порой даже излишне. В таком союзе мужчина чувствует, что девушка слишком послушная и во всем ему подчиняется, и интерес к ней теряется.
На этом фоне Светланы рискуют остаться одинокими из-за вибраций своего имени.
Имя номер пять — Диана. Его обладательницы имеют прямую связь с богиней Дианой, богиней Луны и воинов.
Это прямой знак очень сильной женщины, чистая ведьма, рожденная от природы. Не каждый молодой человек может существовать рядом с ней. Только мужчина с высоким уровнем развития может помочь Диане раскрыться, проявить свои лучшие качества защитницы. А с обычным мужчиной всегда будет диссонанс, как инь и ян.
„Прежде чем называть ребенка, можно разобраться, каких качеств не хватает, посмотреть на дату рождения, и только исходя из этого давать имя, чтобы не сделать его обладателем дурной судьбы“, — заключает экстрасенс Харрис.