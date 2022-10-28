5 имен девушек, которым уготована судьба старых дев — проверьте себя

Сфера личной жизни женщины и ее имя как никогда прочно связаны. Здесь особо уместна фраза „как корабль назовешь, так он и поплывет“.

С древнего времени имени женщины уделяли особое внимание. Подбирали его по дате и периоду рождения. В зависимости от того, какими качествами хотели наделить девушку, нарекали ее тем или иным образом, пишет Woman.

Древние люди вовсе не сразу давали имя, а сначала смотрели на девочку, на то, как она растет и развивается, какие у нее качества. Если чего-то не хватало, то пытались дать ей эти черты характера с помощью имени.

В некоторых странах было принято давать сразу два имени: тайное — для родителей и ребенка, а публичное — для общества, оно отражало качества характера и улучшало определенные сферы жизни.

„Но были и такие имена, которых раньше боялись, их старались не давать девочкам. Они обрекали обладательниц на несчастную судьбу, сулили им остаться старыми девами. В наше время эти имена очень распространены и несут все тот же посыл, но девушки не всегда об этом знают“, — говорит Андрей Харрис, экстрасенс, астролог.

Имя номер один — это Александра. Оно имеет тесную связь с мужским именем Александр и появилось после него. Как мужское имя, женское тоже несет энергию победительницы, завоевательницы, защитницы.

У него много твердых магических вибраций, которых мужчины боятся. С такой женщиной сложно, она доминирует, преобладает в паре, и мужчина чувствует свою неполноценность и уходит. Более того, Александры сами часто любят свободу и свободные отношения, к классическому браку они не стремятся. Имя толкает воинственную Александру на новые и новые подвиги.

Второе имя — это Ксения. Она тоже победительница, в имени много сильных вибраций. Ей покровительствует планета Уран, не самая дружелюбная из планет, надо заметить. Это планета воинственных и свободных взглядов, среда, в которой произрастает феминизм, женские движения. Классические истории про брак в этой плоскости приживаются плохо. У Ксении тоже высок риск остаться одинокой.