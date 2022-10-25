Несколько „вредных“ привычек, которые на самом деле вам необходимы(1)
Прокрастинация, конфликтность, безответственность — рассказываем, какие привычки пора перестать считать токсичными (и почему).
Токсичные привычки отравляют нашу жизнь, являясь встроенными метапрограммами, которые отображают нашу реальность — под их влиянием мы действуем бессознательно и получаем неудовлетворительные результаты своей жизни. Но не все так однозначно — даже на наши, казалось бы, самые токсичные привычки стоит смотреть шире, ведь некоторые из них могут изменить нашу жизнь в лучшую сторону.
Конфликтность
Привычка оправдываться, объясняться и делать все возможное, чтобы избежать ссоры, является куда более токсичной, чем решение отстаивать свою точку зрения, создавая при этом конфликтную ситуацию. Некоторым людям просто необходимо провести „генеральную уборку“ в своей жизни с помощью конфликтов, чтобы напомнить окружающим о личных границах и рамках дозволенного.
Эгоизм
Думать о себе и своих интересах, ставить себя на первое место не принято в обществе. С самого детства многие из нас слышали о том, что быть эгоистом — плохо, а бороться за общее благо и уважать интересы окружающих — хорошо. Однако порой стремление угодить другим превращает нашу жизнь в кошмар — мы забываем о собственных желаниях, потребностях и мечтах, стараясь не прослыть тем самым эгоистом.
Важно понимать, что здоровый эгоизм — основа психологического здоровья и необходимость, а потому не стоит пренебрегать его принципами.
Выход из коммуникации
Бывают ситуации, в которых необходимо договариваться и искать компромисс, чтобы сохранить связь (дружескую, романтическую или профессиональную). Однако порой отношения бывают по-настоящему токсичными — сохранять их не имеет никакого смысла. В этом случае стоит забыть о том, что ваше желание разорвать отношения может восприниматься кем-то как каприз или слабость — научитесь отпускать людей из своей жизни и делайте это без напрасных сожалений.
Прокрастинация
Принято считать, что тунеядство — это плохо. Нам с малых лет говорили о том, что нельзя бездельничать, а каждая минута жизни должна быть расписана — только так можно достичь успеха и самореализоваться. Однако большинству из нас жизненно необходимо иногда ничего не делать. В современном мире мы живем в условиях перманентной спешки, дедлайнов, стресса — мы не работаем, чтобы жить, а живем, чтобы работать, а удовольствия и развлечения отходят на второй план.
Именно поэтому нам необходим настоящий отдых от всего мира — это может быть просмотр любимого сериала вместо выполнения домашних обязанностей, прогулка по парку, лишний час, проведенный в кровати, вкусный обед в одиночестве или чтение детективного романа. Главное, чтобы в этот момент вы забыли о делах и в полной мере насладились прокрастинацией.
Безответственность
Мы ежедневно контролируем себя, работу, детей, других людей — иногда кажется, что от нашего контроля зависит весь мир. И тогда мы попадаем в замкнутый круг — дети действительно перестают учиться без нашего контроля, поскольку привыкают к постоянным наставлениям, партнер снимает с себя любую ответственность за отношения, а коллеги перекладывают на нас половину своих обязанностей.
Подобная ситуация провоцирует массу психосоматических проблем — сталкиваясь с последствиями нашей гиперответственности, мы впадаем в состояние апатии, теряем жизненные силы и энергию, начинаем страдать от головных болей, частых простуд. И это — лишь малая часть негативных последствий, которые могут настигнуть человека в такой ситуации. К счастью, лекарство от этих проблем уже давно есть — и это безответственность. Если вы регулярно сталкиваетесь с желанием все контролировать и проявляете чрезмерную опеку, задумайтесь, а не пора ли вам развить в себе эту „токсичную“ привычку.
В целом вы должны понимать, что развивая в себе эти пять „вредных“ привычек, вы всего лишь приближаетесь к тому, чтобы больше ценить себя и оберегать свой психологический комфорт. А потому не бойтесь нарушать выдуманные правила. Главным человеком в вашей жизни являетесь вы сами — только вам решать, какие методы достижения счастья и гармонии вы будете использовать.
Источник: Marie Claire