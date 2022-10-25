Несколько „вредных“ привычек, которые на самом деле вам необходимы

Токсичные привычки отравляют нашу жизнь, являясь встроенными метапрограммами, которые отображают нашу реальность — под их влиянием мы действуем бессознательно и получаем неудовлетворительные результаты своей жизни. Но не все так однозначно — даже на наши, казалось бы, самые токсичные привычки стоит смотреть шире, ведь некоторые из них могут изменить нашу жизнь в лучшую сторону.

Конфликтность

Привычка оправдываться, объясняться и делать все возможное, чтобы избежать ссоры, является куда более токсичной, чем решение отстаивать свою точку зрения, создавая при этом конфликтную ситуацию. Некоторым людям просто необходимо провести „генеральную уборку“ в своей жизни с помощью конфликтов, чтобы напомнить окружающим о личных границах и рамках дозволенного.

Эгоизм

Думать о себе и своих интересах, ставить себя на первое место не принято в обществе. С самого детства многие из нас слышали о том, что быть эгоистом — плохо, а бороться за общее благо и уважать интересы окружающих — хорошо. Однако порой стремление угодить другим превращает нашу жизнь в кошмар — мы забываем о собственных желаниях, потребностях и мечтах, стараясь не прослыть тем самым эгоистом.

Важно понимать, что здоровый эгоизм — основа психологического здоровья и необходимость, а потому не стоит пренебрегать его принципами.

Выход из коммуникации

Бывают ситуации, в которых необходимо договариваться и искать компромисс, чтобы сохранить связь (дружескую, романтическую или профессиональную). Однако порой отношения бывают по-настоящему токсичными — сохранять их не имеет никакого смысла. В этом случае стоит забыть о том, что ваше желание разорвать отношения может восприниматься кем-то как каприз или слабость — научитесь отпускать людей из своей жизни и делайте это без напрасных сожалений.

Прокрастинация